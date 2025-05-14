Глава МЗС Нідерландів Велдкамп: Ми посилюватимемо тиск, доки РФ продовжує агресію
Очільник нідерландського МЗС Каспар Велдкамп висловив підтримку 17-му пакету санкцій Європейського Союзу, спрямованому проти Росії.
Про це він повідомив у соціальній мережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія може вже сьогодні зупинити війну проти України, забравши своїх військових. Натомість вона обирає шлях агресії", - заявив Велдкамп, додавши, що вітає новий санкційний пакет, який має бути узгоджений наступного тижня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
За його словами, обмеження будуть спрямовані зокрема проти російського військово-промислового комплексу, так званого "тіньового флоту" та експорту нафти.
"Ми маємо намір продовжувати посилювати тиск, поки Росія продовжуватиме свою агресію", - наголосив міністр.
