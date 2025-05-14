РУС
Глава МИД Нидерландов Велдкамп: Мы будем усиливать давление, пока РФ продолжает агрессию

Велдкамп

Глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп выразил поддержку 17-му пакету санкций Европейского Союза, направленному против России.

Об этом он сообщил в социальной сети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия может уже сегодня остановить войну против Украины, забрав своих военных. Вместо этого она выбирает путь агрессии", - заявил Велдкамп, добавив, что приветствует новый санкционный пакет, который должен быть согласован на следующей неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, ограничения будут направлены в частности против российского военно-промышленного комплекса, так называемого "теневого флота" и экспорта нефти.

"Мы намерены продолжать усиливать давление, пока Россия будет продолжать свою агрессию", - подчеркнул министр.

Нидерланды (1632) россия (96917) санкции (11766)
11 років вони посилюють тиск - 11 років кацапи продовжують агресію ...
14.05.2025 16:12 Ответить
🤣🤣не надірвіться
14.05.2025 16:16 Ответить
 
 