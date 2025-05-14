Россия дорого платит за обход санкций, - глава МИД Финляндии Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что несмотря на попытки России обходить западные санкции, это обходится ей очень дорого.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия испытывает серьезное давление из-за высокого уровня инфляции, что бьет прежде всего по населению. Валтонен подчеркнула, что, хотя санкции не останавливают импорт или экспорт мгновенно, они приводят к истощению российских резервов.

"Все стало намного дороже. И мы также видим, что фонды национального богатства, которые Россия, очевидно, создала для того, чтобы страна могла дольше вести войну, также постепенно исчерпываются", - отметила она.

Глава МИД Финляндии добавила, что именно сейчас время усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры и прекратить войну.

