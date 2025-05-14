РУС
Россия дорого платит за обход санкций, - глава МИД Финляндии Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что несмотря на попытки России обходить западные санкции, это обходится ей очень дорого.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия испытывает серьезное давление из-за высокого уровня инфляции, что бьет прежде всего по населению. Валтонен подчеркнула, что, хотя санкции не останавливают импорт или экспорт мгновенно, они приводят к истощению российских резервов.

"Все стало намного дороже. И мы также видим, что фонды национального богатства, которые Россия, очевидно, создала для того, чтобы страна могла дольше вести войну, также постепенно исчерпываются", - отметила она.

Глава МИД Финляндии добавила, что именно сейчас время усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры и прекратить войну.

россия (96917) санкции (11766) Финляндия (1009) война в Украине (5732)
Топ комментарии
+2
Нажаль, їм пох., гроші на війну, там є...
14.05.2025 15:37 Ответить
14.05.2025 15:37 Ответить
+2
Санкції треба ввести в першу чергу проти ЧЛЕНІВ СІМЕЙ російської верхівки : політичної , військової , промислової , банківської , бізнесу , культури , спорту. Проти членів сімей: дружин , дітей , батьків , коханок і коханців. Обов'язково не забути тещ ! Санкція одна і проста - заборона вїзду до країн ЄС і США.
14.05.2025 17:33 Ответить
14.05.2025 17:33 Ответить
+1
Повинна платить ще дорожче !
14.05.2025 15:38 Ответить
14.05.2025 15:38 Ответить
Нажаль, їм пох., гроші на війну, там є...
14.05.2025 15:37 Ответить
14.05.2025 15:37 Ответить
выразят свою...1001 обеспокоенность))
14.05.2025 15:38 Ответить
14.05.2025 15:38 Ответить
Повинна платить ще дорожче !
14.05.2025 15:38 Ответить
14.05.2025 15:38 Ответить
раз платить-значить усе влаштовує
14.05.2025 15:49 Ответить
14.05.2025 15:49 Ответить
...поступово... на пів-шішечки...
манька: та встромляй вже!
14.05.2025 15:49 Ответить
14.05.2025 15:49 Ответить
кацапи платять ресурсами, а ми-людьми і територією
14.05.2025 15:50 Ответить
14.05.2025 15:50 Ответить
Тут головне не те що русня платить, а те що до сих пір обходить санкції. І всіх це влаштовує.
14.05.2025 16:01 Ответить
14.05.2025 16:01 Ответить
Санкції треба ввести в першу чергу проти ЧЛЕНІВ СІМЕЙ російської верхівки : політичної , військової , промислової , банківської , бізнесу , культури , спорту. Проти членів сімей: дружин , дітей , батьків , коханок і коханців. Обов'язково не забути тещ ! Санкція одна і проста - заборона вїзду до країн ЄС і США.
14.05.2025 17:33 Ответить
14.05.2025 17:33 Ответить
Кацапам абсолютно пофігу на рівень життя. Головне *скрєпи*. Захід ніяк це не хоче зрозуміти.
14.05.2025 17:37 Ответить
14.05.2025 17:37 Ответить
Не дорого! Як би дорого,то Х#йла б вже черви поїли!
14.05.2025 18:25 Ответить
14.05.2025 18:25 Ответить
 
 