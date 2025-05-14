УКР
Росія дорого платить за обхід санкцій, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що попри спроби Росії обходити західні санкції, це обходиться їй дуже дорого.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькому виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія відчуває серйозний тиск через високий рівень інфляції, що б’є передусім по населенню. Валтонен підкреслила, що, хоча санкції не зупиняють імпорт чи експорт миттєво, вони призводять до виснаження російських резервів.

"Все стало набагато дорожчим. І ми також бачимо, що фонди національного багатства, які Росія, очевидно, створила для того, щоб країна могла довше вести війну, також поступово вичерпуються", - зауважила вона.

Очільниця МЗС Фінляндії додала, що саме зараз час посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її піти на переговори та припинити війну. 

росія (67259) санкції (12576) Фінляндія (1358) війна в Україні (5771)
Топ коментарі
+2
Нажаль, їм пох., гроші на війну, там є...
показати весь коментар
14.05.2025 15:37 Відповісти
+2
Санкції треба ввести в першу чергу проти ЧЛЕНІВ СІМЕЙ російської верхівки : політичної , військової , промислової , банківської , бізнесу , культури , спорту. Проти членів сімей: дружин , дітей , батьків , коханок і коханців. Обов'язково не забути тещ ! Санкція одна і проста - заборона вїзду до країн ЄС і США.
показати весь коментар
14.05.2025 17:33 Відповісти
+1
Повинна платить ще дорожче !
показати весь коментар
14.05.2025 15:38 Відповісти
выразят свою...1001 обеспокоенность))
показати весь коментар
14.05.2025 15:38 Відповісти
раз платить-значить усе влаштовує
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
...поступово... на пів-шішечки...
манька: та встромляй вже!
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
кацапи платять ресурсами, а ми-людьми і територією
показати весь коментар
14.05.2025 15:50 Відповісти
Тут головне не те що русня платить, а те що до сих пір обходить санкції. І всіх це влаштовує.
показати весь коментар
14.05.2025 16:01 Відповісти
Кацапам абсолютно пофігу на рівень життя. Головне *скрєпи*. Захід ніяк це не хоче зрозуміти.
показати весь коментар
14.05.2025 17:37 Відповісти
Не дорого! Як би дорого,то Х#йла б вже черви поїли!
показати весь коментар
14.05.2025 18:25 Відповісти
 
 