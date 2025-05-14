Росія дорого платить за обхід санкцій, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що попри спроби Росії обходити західні санкції, це обходиться їй дуже дорого.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькому виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія відчуває серйозний тиск через високий рівень інфляції, що б’є передусім по населенню. Валтонен підкреслила, що, хоча санкції не зупиняють імпорт чи експорт миттєво, вони призводять до виснаження російських резервів.

"Все стало набагато дорожчим. І ми також бачимо, що фонди національного багатства, які Росія, очевидно, створила для того, щоб країна могла довше вести війну, також поступово вичерпуються", - зауважила вона.

Очільниця МЗС Фінляндії додала, що саме зараз час посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її піти на переговори та припинити війну.

