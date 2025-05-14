УКР
Джелялов - Надзвичайний Повноважний посол України в Туреччині
2 673 68

Джелялов стане Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині

джелял

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джелялова Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці", - йдеться в тексті документу.

Джеляла можуть засудити до 20 років ув'язнення, - адвокат Полозов

Автор: 

Туреччина (3665) Джелялов Наріман (46)
+15
Де вони таки щирих відкопують? Я так розумію, що при зелених з моїм прізвищем мені кар'єра не світить. ))
показати весь коментар
14.05.2025 21:07 Відповісти
+10
Звісно, звісно, і держава у них була Кримськататарія.
Чи Татарокрімська?
показати весь коментар
14.05.2025 21:28 Відповісти
+10
Нам і одного "видатного державного діяча" Умєрова вище стріхи достатньо - нема вже куди складати браковані б/п і відкати. А щодо полону, то у липні 2024 вже звільнили такого собі Бобилєва - зараз судять за співпрацю з кацапами.
показати весь коментар
14.05.2025 21:31 Відповісти
Нічого не можу сказати про Джелялова, але самсоїд умєров себе вже проявив дуже )(уйово.
показати весь коментар
14.05.2025 21:06 Відповісти
Сім'я не без потвори
показати весь коментар
14.05.2025 21:22 Відповісти
Де вони таки щирих відкопують? Я так розумію, що при зелених з моїм прізвищем мені кар'єра не світить. ))
показати весь коментар
14.05.2025 21:07 Відповісти
хіба що в ЗСУ. Та й то ближче де генеральських погонів треба буде змінити на Руденков або Руденский
показати весь коментар
14.05.2025 21:14 Відповісти
Рижов.
показати весь коментар
14.05.2025 21:46 Відповісти
Наріман Джелялов - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.
показати весь коментар
14.05.2025 21:19 Відповісти
Нам і одного "видатного державного діяча" Умєрова вище стріхи достатньо - нема вже куди складати браковані б/п і відкати. А щодо полону, то у липні 2024 вже звільнили такого собі Бобилєва - зараз судять за співпрацю з кацапами.
показати весь коментар
14.05.2025 21:31 Відповісти
а Бобилєв теж кримський татарин? це призначення - це нормальний хід, щоб ще більшу прихильність Туреччини на наш бік привернути. Знаючи як Ердоган ставиться шанобливо до кримських татар, то таке призначення є вдалим ходом.
показати весь коментар
14.05.2025 21:40 Відповісти
Для вас татарін - це індульгенція чи ознака патріотизму? Умєров татарін, і що? А Ердоган найшанобливіше ставиться до шарового бабла, що наварив на перекупі змародереного кацапами українського зерна і металу. Його шанобливість до Криму тієї ж природи, що у орбана до Закарпаття.
показати весь коментар
14.05.2025 22:00 Відповісти
та не потрібно тут про Умєрова. до чого тут Умєров? це ж не міністром призначили того Джелялова, а послом у мусульманській країні. і не просто у мусульманській країні, а у Туреччині, де проживає дуже багато кримських татар. і тут дуже тупо ставити питання в стилі чи індульгенція чи ознака патріотизму. якщо він був у полоні, то це вже значить, що він є патріотом України. був би він какая разніца, то сидів би собі у Криму і підспівував би новій владі і ніхто його там не чіпав би. тож для мене призначення його послом саме в Туреччину - це не індульшенція, не ознака патріотизму, це вдалий дипломатичний хід нашої зеленої зашквареної влади.
показати весь коментар
14.05.2025 22:13 Відповісти
а для вас той що вміє розмовляти українською та носить вишиванки, крадучи при цьому безбожно, то є патріот України ?

але ж то "національний виробник".
чи не так ?

.
показати весь коментар
14.05.2025 23:14 Відповісти
Тхнуло тупою кацапською методичкою 30-річної давнини. )) Це вам так муляють за Фройдом українська мова і вишиванка?
показати весь коментар
16.05.2025 00:27 Відповісти
І до 2021 жив в Криму і ніхто його не чіпав. В ув'язненні Джелял писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської окупації.
показати весь коментар
14.05.2025 21:59 Відповісти
і що то був за аналіз?
показати весь коментар
14.05.2025 22:14 Відповісти
краще цього
показати весь коментар
14.05.2025 21:08 Відповісти
Ну чисто украинец !
показати весь коментар
14.05.2025 21:18 Відповісти
турки підтримують киримли-тому вібір правильний...
показати весь коментар
14.05.2025 21:38 Відповісти
це чисто киримли - представник корінного народу Криму.

а Крим це ж Україна ?
чи ви проти ?

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:03 Відповісти
Звісно, звісно, і держава у них була Кримськататарія.
Чи Татарокрімська?
показати весь коментар
14.05.2025 21:28 Відповісти
Кирим ватан(Крим - Батьківщина). Татари не підуть на Україну з війною. Цапи мають тікати з Криму по Кримському мосту
показати весь коментар
14.05.2025 21:38 Відповісти
Так звісно, касаби нехай тікають і дохнуть по дорозі, но я чомусь вважав шо Крим це Україна і він належить державі Україна, а тут така неочикуванність від тебе шо Крим він татарський. То Казанські татари теж можуть жити у Криму?
показати весь коментар
14.05.2025 21:42 Відповісти
Казанські татари мають право на свою окрему Державу. І вона в них буде незабаром
показати весь коментар
14.05.2025 21:44 Відповісти
Мені пох на шо там ці утирки мають право, на мій смак вони мають право здохнути і бути похованними на свинарнику, а не на свою державу.
показати весь коментар
14.05.2025 21:46 Відповісти
По справедливості, ти ідіот.
показати весь коментар
14.05.2025 22:02 Відповісти
Да ти шо?
От так прямо рано чи піздно і візьмуть?
То ти якось определись рано чи таки піздно чи зовсів рано або зовсім запіздно.
А як шо рано то це коли та як? Як касаби Київ за 3 дні? Чи за 5 днів?
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
Старий козел,

Кримське ханство було у киримли:
Крим, Надчорномор'я та Кубань

Жеч Посполита не могла з ним впоратись

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:05 Відповісти
Тупой щур,
Колись в Крим був грецьким, а до того сарматським та скіфським, а до того краманьонським, а до того неандертальським.
Як шо когось забув додай сам як шо мізгі маєш, дебіл.
показати весь коментар
15.05.2025 07:00 Відповісти
Так татарським чи інтернаціональним? Тир там якось з сельськім фельшаром шо тебе доглядає, порадсья з цього питання.
показати весь коментар
15.05.2025 11:35 Відповісти
Крим український, невігласе, а за бутербродами звертайся до Навального, якщо не знайдеш, спитай у кабздона.
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
Я моцно вибачаюсь, а я відпочивав в Гаспрі, Алушті, Привітному, Євпаторіх та Судаку при українцях. А ти відпочивав при татарах? Астраханських чи Казанських?
І у чому Андрій не правий?
показати весь коментар
14.05.2025 21:45 Відповісти
Киримли ненавидят украинцев так же как и кацапов ,только кацапов они ссут, бо там разговор короткий. При татарах Крым будет турецким, чего собственно и боятся кацапы. Крым им нужен только ради военных баз.
показати весь коментар
14.05.2025 22:01 Відповісти
з мацковського болота завжди видніше, але, тільки, киримли за Україну !
якось так, невдобно для кацапів

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:10 Відповісти
Так так, саме перлиною і ні як внакше. Зморщегою сухою перлиною і без дотацій тп води, якою і був до того поки комуняки його Україне не віддали свого часу бо касаби ничого не змогли там зробити. Як і татари до комуняк і СРУскіх.
показати весь коментар
14.05.2025 22:17 Відповісти
Кримли примудрялись робити оазиси на непривітній кримській землі. Збирали воду з ранішньої роси. Поруч Турція, тому за них турбуватись не треба. Україна поруч і без неї Крим не залишиться. Нам цапів треба позбавитись
показати весь коментар
15.05.2025 10:01 Відповісти
Ранкову росу збирали цеберками чи діжками?
Джерело інфи про росу оприлюдні.
Сельській фельшар випусти з амбулаторії на ранкову прогулянку?
показати весь коментар
15.05.2025 10:06 Відповісти
На великих каменях кримли довбали водостоки. Роса стікала по них до підніжжя, де вони і садили виноградну лозу, або щось інше. В Криму є декілька днів навесні,коли йдуть дощі. Татарин сідав на коня і прив'язував борону до сідла. Так він готував землю. Потім з коня він і засівав її. Проходили дощі. Пшениці вистачало, щоб зійти і дозріти. Татарин косив пшеницю, клав на шкіри та прогоняв по них свою отару овець через ворота. Просівав її вітром і складав у мішки та на воза, та віз на ринок. Додому повертавсь зі жменею золотих дукатів
показати весь коментар
15.05.2025 11:25 Відповісти
Джерело інфи про росу оприлюдні.
А сельській фельшар ранкову прогулянку тобі ще не припинив? Обід в амбулаторії незабаром.
показати весь коментар
15.05.2025 11:32 Відповісти
УБК і два Майдани. На останньому добряче битий
показати весь коментар
15.05.2025 12:01 Відповісти
УБК це учасник боротьби кретинів?
За два Майдана шо до тебе маю сумніви.
То шо добряче битий, по голові, бачу з твоєй писанини.
Фельшару привіт передавай, борцун за незалежну державу "Кримотатарію". Чи "Татарокримію"?
показати весь коментар
15.05.2025 12:09 Відповісти
До чого цей твій тупий меншовартісний пук? Хіба я питав ваньку через "И", що мені робити? )) Ти бутерброда вже з'їв чи на кацапів чекаєш?
показати весь коментар
14.05.2025 21:50 Відповісти
Ти звичайний діванний поцріот. Тому мені нема про що з тобою говорити
показати весь коментар
14.05.2025 21:54 Відповісти
Як очикувано - тупий прокацаплений ванька через "И" захлинувся власним безпорадним словесним проносом. )))
показати весь коментар
14.05.2025 22:12 Відповісти
Цей дурник сельській регулярно тут різну куйню несе.
показати весь коментар
14.05.2025 22:19 Відповісти
Є ще один дурник татарський - постійно сам собі Крим дарує від імені українців і Джемільова прославляє. Під ніком merkator, здається. ))
показати весь коментар
14.05.2025 22:33 Відповісти
Ще одного киримли трудовлаштували. А хто зна, куди зникли Джамілєв з Чубаровим? Як призначил ЗЕ на потоки Умерова вони оразом десь зникли? Співпадіння?
показати весь коментар
14.05.2025 21:26 Відповісти
будеш здивований !
по старості вони зникли з політики

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:25 Відповісти
Дійсно, здивований. Дурість тупих мишів.
показати весь коментар
15.05.2025 07:21 Відповісти
Був кримськотатарський, українців в ясир забирали, а Каффа було страшнішим словом за сатану. Щось від 2014 року і по сьогодні не чути про масовий партизанський рух татар за своє звільнення від москальської окупації. А в АРК їх мешкає понад 2,5 млн осіб. Навесні 14 в Сімферополі вийшли на протест, але Джемілєв з іншими очільниками меджлісу пліч о пліч з Аксьоновим переконали людей не боронити українськість півострова. Ось така не патріотична історія. Архів новин 5каналу, СТБ-Вікна в поміч тим хто сумнівається.
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
Що ти за хрєнь кацапську несеш ?

Наче люди вчора народились і не пам'ятають як киримли 26 лютого в Сімферополі на мітингу величезним натовпом проти кацапів стояли.

а скількох киримли кацапи за ті протести таємно замордували !

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:15 Відповісти
жоден притомний українець не піде працювати на зелених дегенератів!!!
всіх, кого призначила зе!шобла, сподіваюсь буде звільнено без можливості працювати на державних посадах!!!
їм, їхнім родичам, їхнім знайомим.
показати весь коментар
14.05.2025 21:36 Відповісти
на ЗЄльоних дєгєнєратів (а вони таки й є !) працює, між іншим, міліонні ЗСУ !

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:18 Відповісти
Русняве гівно, ти для цього з круглого отвору в підлозі своєй Параши винирнуло шоб в ЗСУ гівном з рота плюнути?
показати весь коментар
15.05.2025 07:27 Відповісти
Аякже ж, чули: "Батіночкі он носіт "Наріман"!
показати весь коментар
14.05.2025 21:41 Відповісти
Людей, яких добре не знаєш і не можеш перевірити - послами не назначають.

Але коли АП кишить російськими щурами, то можна назначити кого завгодно.
показати весь коментар
14.05.2025 21:46 Відповісти
"кого угодно" Нариман-ага відсидів в кацапській тюрмі кілька років за т.зв. тероризм проти кацапії.

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:20 Відповісти
Видно, що поки на послиць від ОПУ, кандидатки «відібрані», але ще проходять, ОТІ САМІ курси з підвищення кваліфікації, з Камасутри!!
Тому, поки що, має їхати інший чоловік!
показати весь коментар
14.05.2025 22:30 Відповісти
правильний вибір.але патрійотичний нарід і тут купу гівна наложив.хер у нас колись буде доброго,з таким нарідом(
показати весь коментар
14.05.2025 22:31 Відповісти
бо від вишиватника до ватника лише один крок - довбойобство!

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:23 Відповісти
 
 