Джелялов стане Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джелялова Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці", - йдеться в тексті документу.

