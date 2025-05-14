РУС
Новости Джелялов – Чрезвычайный посол в Турции
Джелялов станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джелялова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте документа.

Также читайте: Оккупанты выдвинули Джелялу обвинения в подрыве газопровода

Турция (3530) Джелялов (64)
Топ комментарии
+15
Де вони таки щирих відкопують? Я так розумію, що при зелених з моїм прізвищем мені кар'єра не світить. ))
14.05.2025 21:07 Ответить
+10
Звісно, звісно, і держава у них була Кримськататарія.
Чи Татарокрімська?
Чи Татарокрімська?
14.05.2025 21:28 Ответить
+10
Нам і одного "видатного державного діяча" Умєрова вище стріхи достатньо - нема вже куди складати браковані б/п і відкати. А щодо полону, то у липні 2024 вже звільнили такого собі Бобилєва - зараз судять за співпрацю з кацапами.
14.05.2025 21:31 Ответить
Нічого не можу сказати про Джелялова, але самсоїд умєров себе вже проявив дуже )(уйово.
14.05.2025 21:06 Ответить
Сім'я не без потвори
14.05.2025 21:22 Ответить
Де вони таки щирих відкопують? Я так розумію, що при зелених з моїм прізвищем мені кар'єра не світить. ))
14.05.2025 21:07 Ответить
хіба що в ЗСУ. Та й то ближче де генеральських погонів треба буде змінити на Руденков або Руденский
14.05.2025 21:14 Ответить
Рижов.
14.05.2025 21:46 Ответить
Наріман Джелялов - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.
14.05.2025 21:19 Ответить
Нам і одного "видатного державного діяча" Умєрова вище стріхи достатньо - нема вже куди складати браковані б/п і відкати. А щодо полону, то у липні 2024 вже звільнили такого собі Бобилєва - зараз судять за співпрацю з кацапами.
14.05.2025 21:31 Ответить
а Бобилєв теж кримський татарин? це призначення - це нормальний хід, щоб ще більшу прихильність Туреччини на наш бік привернути. Знаючи як Ердоган ставиться шанобливо до кримських татар, то таке призначення є вдалим ходом.
14.05.2025 21:40 Ответить
Для вас татарін - це індульгенція чи ознака патріотизму? Умєров татарін, і що? А Ердоган найшанобливіше ставиться до шарового бабла, що наварив на перекупі змародереного кацапами українського зерна і металу. Його шанобливість до Криму тієї ж природи, що у орбана до Закарпаття.
14.05.2025 22:00 Ответить
та не потрібно тут про Умєрова. до чого тут Умєров? це ж не міністром призначили того Джелялова, а послом у мусульманській країні. і не просто у мусульманській країні, а у Туреччині, де проживає дуже багато кримських татар. і тут дуже тупо ставити питання в стилі чи індульгенція чи ознака патріотизму. якщо він був у полоні, то це вже значить, що він є патріотом України. був би він какая разніца, то сидів би собі у Криму і підспівував би новій владі і ніхто його там не чіпав би. тож для мене призначення його послом саме в Туреччину - це не індульшенція, не ознака патріотизму, це вдалий дипломатичний хід нашої зеленої зашквареної влади.
14.05.2025 22:13 Ответить
а для вас той що вміє розмовляти українською та носить вишиванки, крадучи при цьому безбожно, то є патріот України ?
але ж то "національний виробник".
чи не так ?
.

але ж то "національний виробник".
чи не так ?

.
14.05.2025 23:14 Ответить
Тхнуло тупою кацапською методичкою 30-річної давнини. )) Це вам так муляють за Фройдом українська мова і вишиванка?
16.05.2025 00:27 Ответить
І до 2021 жив в Криму і ніхто його не чіпав. В ув'язненні Джелял писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської окупації.
14.05.2025 21:59 Ответить
і що то був за аналіз?
14.05.2025 22:14 Ответить
краще цього
14.05.2025 21:08 Ответить
Ну чисто украинец !
14.05.2025 21:18 Ответить
турки підтримують киримли-тому вібір правильний...
14.05.2025 21:38 Ответить
це чисто киримли - представник корінного народу Криму.

а Крим це ж Україна ?
чи ви проти ?

.
15.05.2025 00:03 Ответить
Звісно, звісно, і держава у них була Кримськататарія.
Чи Татарокрімська?
Чи Татарокрімська?
14.05.2025 21:28 Ответить
Кирим ватан(Крим - Батьківщина). Татари не підуть на Україну з війною. Цапи мають тікати з Криму по Кримському мосту
14.05.2025 21:38 Ответить
Так звісно, касаби нехай тікають і дохнуть по дорозі, но я чомусь вважав шо Крим це Україна і він належить державі Україна, а тут така неочикуванність від тебе шо Крим він татарський. То Казанські татари теж можуть жити у Криму?
14.05.2025 21:42 Ответить
Казанські татари мають право на свою окрему Державу. І вона в них буде незабаром
14.05.2025 21:44 Ответить
Мені пох на шо там ці утирки мають право, на мій смак вони мають право здохнути і бути похованними на свинарнику, а не на свою державу.
14.05.2025 21:46 Ответить
По справедливості, ти ідіот.
14.05.2025 22:02 Ответить
Да ти шо?
От так прямо рано чи піздно і візьмуть?
То ти якось определись рано чи таки піздно чи зовсів рано або зовсім запіздно.
А як шо рано то це коли та як? Як касаби Київ за 3 дні? Чи за 5 днів?
14.05.2025 22:06 Ответить
Старий козел,

Кримське ханство було у киримли:
Крим, Надчорномор'я та Кубань

Жеч Посполита не могла з ним впоратись

.
15.05.2025 00:05 Ответить
Тупой щур,
Колись в Крим був грецьким, а до того сарматським та скіфським, а до того краманьонським, а до того неандертальським.
Як шо когось забув додай сам як шо мізгі маєш, дебіл.
15.05.2025 07:00 Ответить
Так татарським чи інтернаціональним? Тир там якось з сельськім фельшаром шо тебе доглядає, порадсья з цього питання.
15.05.2025 11:35 Ответить
Крим український, невігласе, а за бутербродами звертайся до Навального, якщо не знайдеш, спитай у кабздона.
14.05.2025 21:35 Ответить
Я моцно вибачаюсь, а я відпочивав в Гаспрі, Алушті, Привітному, Євпаторіх та Судаку при українцях. А ти відпочивав при татарах? Астраханських чи Казанських?
І у чому Андрій не правий?
І у чому Андрій не правий?
14.05.2025 21:45 Ответить
Киримли ненавидят украинцев так же как и кацапов ,только кацапов они ссут, бо там разговор короткий. При татарах Крим будет турецким, чего собственно и боятся кацапы. Крим им нужен только ради воен
14.05.2025 22:01 Ответить
з мацковського болота завжди видніше, але, тільки, киримли за Україну !
якось так, невдобно для кацапів

.
15.05.2025 00:10 Ответить
Так так, саме перлиною і ні як внакше. Зморщегою сухою перлиною і без дотацій тп води, якою і був до того поки комуняки його Україне не віддали свого часу бо касаби ничого не змогли там зробити. Як і татари до комуняк і СРУскіх.
14.05.2025 22:17 Ответить
Кримли примудрялись робити оазиси на непривітній кримській землі. Збирали воду з ранішньої роси. Поруч Турція, тому за них турбуватись не треба. Україна поруч і без неї Крим не залишиться. Нам цапів треба позбавитись
15.05.2025 10:01 Ответить
Ранкову росу збирали цеберками чи діжками?
Джерело інфи про росу оприлюдні.
Сельській фельшар випусти з амбулаторії на ранкову прогулянку?
15.05.2025 10:06 Ответить
На великих каменях кримли довбали водостоки. Роса стікала по них до підніжжя, де вони і садили виноградну лозу, або щось інше. В Криму є декілька днів навесні,коли йдуть дощі. Татарин сідав на коня і прив'язував борону до сідла. Так він готував землю. Потім з коня він і засівав її. Проходили дощі. Пшениці вистачало, щоб зійти і дозріти. Татарин косив пшеницю, клав на шкіри та прогоняв по них свою отару овець через ворота. Просівав її вітром і складав у мішки та на воза, та віз на ринок. Додому повертавсь зі жменею золотих дукатів
показать весь комментарий
15.05.2025 11:25 Ответить
Джерело інфи про росу оприлюдні.
А сельській фельшар ранкову прогулянку тобі ще не припинив? Обід в амбулаторії незабаром.
15.05.2025 11:32 Ответить
УБК і два Майдани. На останньому добряче битий
15.05.2025 12:01 Ответить
УБК це учасник боротьби кретинів?
За два Майдана шо до тебе маю сумніви.
То шо добряче битий, по голові, бачу з твоєй писанини.
Фельшару привіт передавай, борцун за незалежну державу "Кримотатарію". Чи "Татарокримію"?
15.05.2025 12:09 Ответить
До чого цей твій тупий меншовартісний пук? Хіба я питав ваньку через "И", що мені робити? )) Ти бутерброда вже з'їв чи на кацапів чекаєш?
14.05.2025 21:50 Ответить
Ти звичайний діванний поцріот. Тому мені нема про що з тобою говорити
14.05.2025 21:54 Ответить
Як очикувано - тупий прокацаплений ванька через "И" захлинувся власним безпорадним словесним проносом. )))
14.05.2025 22:12 Ответить
Цей дурник сельській регулярно тут різну куйню несе.
14.05.2025 22:19 Ответить
Є ще один дурник татарський - постійно сам собі Крим дарує від імені українців і Джемільова прославляє. Під ніком merkator, здається. ))
14.05.2025 22:33 Ответить
Ще одного киримли трудовлаштували. А хто зна, куди зникли Джамілєв з Чубаровим? Як призначил ЗЕ на потоки Умерова вони оразом десь зникли? Співпадіння?
14.05.2025 21:26 Ответить
будеш здивований !
по старості вони зникли з політики

.
15.05.2025 00:25 Ответить
Дійсно, здивований. Дурість тупих мишів.
15.05.2025 07:21 Ответить
Був кримськотатарський, українців в ясир забирали, а Каффа було страшнішим словом за сатану. Щось від 2014 року і по сьогодні не чути про масовий партизанський рух татар за своє звільнення від москальської окупації. А в АРК їх мешкає понад 2,5 млн осіб. Навесні 14 в Сімферополі вийшли на протест, але Джемілєв з іншими очільниками меджлісу пліч о пліч з Аксьоновим переконали людей не боронити українськість півострова. Ось така не патріотична історія. Архів новин 5каналу, СТБ-Вікна в поміч тим хто сумнівається.
14.05.2025 21:35 Ответить
Що ти за хрєнь кацапську несеш ?

Наче люди вчора народились і не пам'ятають як киримли 26 лютого в Сімферополі на мітингу величезним натовпом проти кацапів стояли.

а скількох киримли кацапи за ті протести таємно замордували !

.
15.05.2025 00:15 Ответить
жоден притомний українець не піде працювати на зелених дегенератів!!!
всіх, кого призначила зе!шобла, сподіваюсь буде звільнено без можливості працювати на державних посадах!!!
їм, їхнім родичам, їхнім знайомим.
14.05.2025 21:36 Ответить
на ЗЄльоних дєгєнєратів (а вони таки й є !) працює, між іншим, міліонні ЗСУ !

.
15.05.2025 00:18 Ответить
Русняве гівно, ти для цього з круглого отвору в підлозі своєй Параши винирнуло шоб в ЗСУ гівном з рота плюнути?
15.05.2025 07:27 Ответить
Аякже ж, чули: "Батіночкі он носіт "Наріман"!
14.05.2025 21:41 Ответить
Людей, яких добре не знаєш і не можеш перевірити - послами не назначають.

Але коли АП кишить російськими щурами, то можна назначити кого завгодно.
14.05.2025 21:46 Ответить
"кого угодно" Нариман-ага відсидів в кацапській тюрмі кілька років за т.зв. тероризм проти кацапії.

.
15.05.2025 00:20 Ответить
Видно, що поки на послиць від ОПУ, кандидатки «відібрані», але ще проходять, ОТІ САМІ курси з підвищення кваліфікації, з Камасутри!!
Тому, поки що, має їхати інший чоловік!
14.05.2025 22:30 Ответить
правильний вибір.але патрійотичний нарід і тут купу гівна наложив.хер у нас колись буде доброго,з таким нарідом(
14.05.2025 22:31 Ответить
бо від вишиватника до ватника лише один крок - довбойобство!

.
15.05.2025 00:23 Ответить
 
 