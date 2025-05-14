Джелялов станет Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джелялова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте документа.

