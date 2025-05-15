Вночі ворог масовано атакував село Сумської громади, зайнялася пожежа

У ніч проти 15 травня росіяни 10 ударними БпЛА атакували село на території Сумської громади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС.

За попередньою інформацією - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки ворога зʼясовуються.

Обстріли області за добу

Внаслідок удару по території Сумської громади 3 мирних мешканці загинули, 6 дістали поранення. У Білопільській громаді зазнали поранення 2 людини, у Недригайлівській громаді поранено одну людину.

Протягом доби, з ранку 14 травня до ранку 15 травня 2025 року, російські війська здійснили 150 обстрілів по 41 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

до 10 ударів КАБів;

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 20 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив два ракетних удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській громаді пошкоджено будівлі харчового підприємства;

у Сумській громаді зруйновано об’єкт промисловості; нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль;

у Недригайлівській громаді пошкоджено автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу здійснили 155 обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"