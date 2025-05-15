Вночі ворог масовано атакував село Сумської громади, зайнялася пожежа
У ніч проти 15 травня росіяни 10 ударними БпЛА атакували село на території Сумської громади
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС.
За попередньою інформацією - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки ворога зʼясовуються.
Обстріли області за добу
Внаслідок удару по території Сумської громади 3 мирних мешканці загинули, 6 дістали поранення. У Білопільській громаді зазнали поранення 2 людини, у Недригайлівській громаді поранено одну людину.
Протягом доби, з ранку 14 травня до ранку 15 травня 2025 року, російські війська здійснили 150 обстрілів по 41 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:
- до 10 ударів КАБів;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 20 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив два ракетних удари по території Сумщини.
- Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській громаді пошкоджено будівлі харчового підприємства;
- у Сумській громаді зруйновано об’єкт промисловості; нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватні домоволодіння та автомобіль;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено автомобіль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль