Ночью враг массированно атаковал село Сумской громады, начался пожар
В ночь на 15 мая россияне 10 ударными БпЛА атаковали село на территории Сумской громады
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"На месте попаданий начался пожар, там с ночи работают подразделения ГСЧС.
По предварительной информации - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Последствия атаки врага выясняются.
Обстрелы области за сутки
В результате удара по территории Сумской громады 3 мирных жителя погибли, 6 получили ранения. В Белопольской громаде получили ранения 2 человека, в Недригайловской громаде ранен один человек.
В течение суток, с утра 14 мая до утра 15 мая 2025 года, российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сбрасывание ВОГ с БпЛА:
- до 10 ударов КЭБов;
- почти 20 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
- более 20 ударов РСЗО.
Также враг совершил два ракетных удара по территории Сумщины.
- Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Николаевской громаде повреждены здания пищевого предприятия;
- в Сумской громаде разрушен объект промышленности; нежилые помещения;
- в Белопольской громаде повреждены частные домовладения и автомобиль;
- в Недригайловской громаде поврежден автомобиль.
