Ночью враг массированно атаковал село Сумской громады, начался пожар

Шахеды атаковали Сумскую область

В ночь на 15 мая россияне 10 ударными БпЛА атаковали село на территории Сумской громады

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На месте попаданий начался пожар, там с ночи работают подразделения ГСЧС.

По предварительной информации - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Последствия атаки врага выясняются.

Обстрелы области за сутки

В результате удара по территории Сумской громады 3 мирных жителя погибли, 6 получили ранения. В Белопольской громаде получили ранения 2 человека, в Недригайловской громаде ранен один человек.

В течение суток, с утра 14 мая до утра 15 мая 2025 года, российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сбрасывание ВОГ с БпЛА:

  • до 10 ударов КЭБов;
  • почти 20 сбрасываний ВОГ с БПЛА;
  • более 20 ударов РСЗО.

Также враг совершил два ракетных удара по территории Сумщины.

  • Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
  • в Николаевской громаде повреждены здания пищевого предприятия;
  • в Сумской громаде разрушен объект промышленности; нежилые помещения;
  • в Белопольской громаде повреждены частные домовладения и автомобиль;
  • в Недригайловской громаде поврежден автомобиль.

