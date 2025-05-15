Ночью враг массированно атаковал село Сумской громады, начался пожар

В ночь на 15 мая россияне 10 ударными БпЛА атаковали село на территории Сумской громады

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На месте попаданий начался пожар, там с ночи работают подразделения ГСЧС.

По предварительной информации - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Последствия атаки врага выясняются.

Обстрелы области за сутки

В результате удара по территории Сумской громады 3 мирных жителя погибли, 6 получили ранения. В Белопольской громаде получили ранения 2 человека, в Недригайловской громаде ранен один человек.

В течение суток, с утра 14 мая до утра 15 мая 2025 года, российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сбрасывание ВОГ с БпЛА:

до 10 ударов КЭБов;

почти 20 сбрасываний ВОГ с БПЛА;

более 20 ударов РСЗО.

Также враг совершил два ракетных удара по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Николаевской громаде повреждены здания пищевого предприятия;

в Сумской громаде разрушен объект промышленности; нежилые помещения;

в Белопольской громаде повреждены частные домовладения и автомобиль;

в Недригайловской громаде поврежден автомобиль.

