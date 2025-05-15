НАТО продовжить повну підтримку України, щоб якнайшвидше привести війну до справедливого та тривалого миру, - Рютте

Під час зустрічі в Туреччині глави МЗС країн НАТО підтвердили намір надалі підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні, 15 травня, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн-союзниць.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми підтвердили нашу повну підтримку терміновим зусиллям президента Трампа, що спрямовані на те, щоб привести цю війну до справедливого та тривалого миру, та зробити це якомога швидше. Це є пріоритетом, який ми всі поділяємо. Ми підтвердили також нашу довгострокову підтримку для України", - зазначив він.

Рютте наголосив, що йдеться не про "підживлення" війни, це про забезпечення того, що Україна є здатною захищати себе, сьогодні та у майбутньому.

Також він зазначив, що підтримка України була сьогодні серед головних тем, які міністри розглядали напередодні важливого саміту Альянсу, що відбудеться в Гаазі вже за шість тижнів. Серед них і питання щодо збільшення союзниками оборонних витрат, яке обіцяє стати головним здобутком майбутнього саміту.

"Наша підтримка для України буде важливою, щоб забезпечити тривалий мир. Збільшення інвестицій в оборону, нарощування спроможностей оборонної промисловості та продовження допомоги для України - все це допоможе захистити стабільність в усьому євроатлантичному просторі", - додав Рютте.