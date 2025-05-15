РУС
НАТО продолжит полную поддержку Украины, чтобы как можно быстрее привести войну к справедливому и прочному миру, - Рютте

Рютте о поддержке Украины

Во время встречи в Турции главы МИД стран НАТО подтвердили намерение в дальнейшем поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня, 15 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзниц.

"Мы обсудили агрессивную войну России против Украины. Мы подтвердили нашу полную поддержку срочным усилиям президента Трампа, направленные на то, чтобы привести эту войну к справедливому и прочному миру, и сделать это как можно скорее. Это является приоритетом, который мы все разделяем. Мы подтвердили также нашу долгосрочную поддержку для Украины", - отметил он.

Рютте подчеркнул, что речь идет не о "подпитке" войны, это об обеспечении того, что Украина способна защищать себя, сегодня и в будущем.

Также он отметил, что поддержка Украины была сегодня среди главных тем, которые министры рассматривали накануне важного саммита Альянса, который состоится в Гааге уже через шесть недель. Среди них и вопрос об увеличении союзниками оборонных расходов, который обещает стать главным достижением предстоящего саммита.

"Наша поддержка для Украины будет важна, чтобы обеспечить длительный мир. Увеличение инвестиций в оборону, наращивание возможностей оборонной промышленности и продление помощи для Украины - все это поможет защитить стабильность во всем евроатлантическом пространстве", - добавил Рютте.

НАТО (10256) поддержка (710) Рютте Марк (455)
Мы это, мы то, мы пятое-десятое... Хватит трындеть! Оружие давайте!

ПС. Извините за наглость, но уже терпения не хватает...
15.05.2025 15:19 Ответить
Це НАТО має вибачатись перед Україною після меморандума і усіх дурних і кривавих затримок з поставками зброї. Тупа, слабка та імпотентна організація, по всій Європі не подбала мати хоча сто тисяч вояків.
15.05.2025 18:57 Ответить
"справедливий мир" - у нас оттяпали 20% території з людьми, тепер планують все це "заморозити" і це називається "справедливий мир", тобто, виходить - оттяпали справедливо? Може б дали більше зброї і тоді поговорили про справедливість, як орків викинули б за межі держави?
15.05.2025 16:01 Ответить
 
 