Для людей із тимчасовою непридатністю та сімей військових з дитиною до 18 років: У "Резерв+" з’явилися нові відстрочки

В оновленні застосунку "Резерв+" додалися дві нові відстрочки - для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

Про це розповіли в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом.

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім цього, в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Також заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в "Резерв+" двох сервісів. Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий – відображення причин порушення правил військового обліку.

Зазначається, що раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

