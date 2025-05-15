Для людей с временной неспособностью и семей военных с ребенком до 18 лет: В "Резерв+" появились новые отсрочки

В обновлении приложения "Резерв+" добавились две новые отсрочки - для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Об этом рассказали в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию - и впоследствии придет уведомление с результатом.

"Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель - чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме этого, в "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.

Также заместитель министра добавила, что на финальной стадии появление в "Резерв+" двух сервисов. Первый - отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй - отображение причин нарушения правил воинского учета.

Отмечается, что ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

