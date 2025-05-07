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В "Резерв+" автоматически продлены отсрочки для тех, кто получил их онлайн, - Минобороны
В приложении "Резерв+" автоматически продлены отсрочки от мобилизации для тех, кто получил их онлайн.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Важное обновление в "Резерв+". Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Обновленная дата уже должна отображаться в "Резерв+" у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью", - написала чиновница в фейсбуке.
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Юрій Фесенко
показать весь комментарий07.05.2025 23:22 Ответить Мне нравится 0
Евгений Агро
показать весь комментарий07.05.2025 23:33 Ответить Мне нравится 0
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