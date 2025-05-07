В "Резерв+" автоматически продлены отсрочки для тех, кто получил их онлайн, - Минобороны

В приложении "Резерв+" автоматически продлены отсрочки от мобилизации для тех, кто получил их онлайн.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Важное обновление в "Резерв+". Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Обновленная дата уже должна отображаться в "Резерв+" у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью", - написала чиновница в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" отныне будет присылать push-уведомления о розыске или снятии с него, - Минобороны