У "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн, - Міноборони

У додатку "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав їх онлайн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливе оновлення у "Резерв+". Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Оновлена дата вже має відображатися в "Резерв+" у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю", - написала чиновниця у фейсбуці.

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