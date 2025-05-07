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Новини Відстрочки у Резерв+
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У "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн, - Міноборони

застосунок резерв+

У додатку "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав їх онлайн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливе оновлення у "Резерв+". Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Оновлена дата вже має відображатися в "Резерв+" у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю", - написала чиновниця у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук або зняття з нього, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7413) мобілізація (3079) Черногоренко Катерина (123) Резерв+ (66) військовий облік (10)


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