Через постійні російські обстріли у Куп’янську припинила роботу єдина лікарня

Через постійні російські обстріли у Куп'янську Харківської області зупинила роботу єдина лікарня.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті закрили лікарню і територіальний центр через небезпеку російських атак.

"Тому що є небезпека, активність FPV-дронів і вчора, і позавчора була дуже велика, і є потрапляння по цивільних автівках. Раніше постійно були удари по швидкій допомозі, тому є певна небезпечна ситуація для працівників. Треба було ухвалювати рішення, які допоможуть зберегти життя людей, тому що поруч із територіальним медичним об'єднанням постійно прилітало, навпроти медичного об'єднання позавчора прилетіло у навчальний заклад", - сказав Канашевич.

Посадовець додав, що у разі поранень жителів Куп'янська екстрена меддопомога вивозитиме їх в інші населені пункти, або ж робитиме стабілізацію на місці й потім вивозитиме.

