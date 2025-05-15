Из-за постоянных российских обстрелов в Купянске прекратила работу единственная больница

Из-за постоянных российских обстрелов в Купянске Харьковской области остановила работу единственная больница.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе закрыли больницу и территориальный центр из-за опасности российских атак.

"Потому что есть опасность, активность FPV-дронов и вчера, и позавчера была очень велика, и есть попадание по гражданским автомобилям. Ранее постоянно были удары по скорой помощи, поэтому есть определенная опасная ситуация для работников. Надо было принимать решения, которые помогут сохранить жизни людей, потому что рядом с территориальным медицинским объединением постоянно прилетало, напротив медицинского объединения позавчера прилетело в учебное заведение", - сказал Канашевич.

Чиновник добавил, что в случае ранений жителей Купянска экстренная медпомощь будет вывозить их в другие населенные пункты, или же делать стабилизацию на месте и потом вывозить.

