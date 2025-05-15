УКР
Новини Справа Тетяни Крупи
1 430 12

Суд продовжив ексголові Хмельницької МСЕК Крупі запобіжний захід і зменшив заставу до 112 млн 36 тис. грн

Справа Тетяни Крупи

Вищий антикорупційний суд знову продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі та зменшив суму застави до 112 мільйонів 36 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк тримання під вартою колишній керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи – до 13 липня 2025 року включно. Підозрюваній визначено заставу у сумі 112 036 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі внесення застави на підозрювану покладаються процесуальні обов’язки:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

ВАКС Антикорупційний суд (2038) Крупа Тетяна (42) МСЕК (108)
+5
+4
а от якби салют з балкона запустила, давно п'ятірку б мала
показати весь коментар
15.05.2025 20:25 Відповісти
Походу откупилась, но чтоб сдрыснуть ещё 112 лямов нужно отстегнуть. *****, сколько же она успела собрать? 🤔
показати весь коментар
15.05.2025 20:13 Відповісти
Порішала
показати весь коментар
15.05.2025 20:23 Відповісти
а от якби салют з балкона запустила, давно п'ятірку б мала
показати весь коментар
15.05.2025 20:25 Відповісти
І які в них % ти.
показати весь коментар
15.05.2025 20:35 Відповісти
Ще місяць..два і ми всі ще їй будем винні
показати весь коментар
15.05.2025 20:42 Відповісти
А происхождение этих 112 миллионов нужно как-то объяснить через налоговую историю или можно наличкой занести
показати весь коментар
15.05.2025 20:47 Відповісти
Вона що ділиться у продовж процесу з усіма, що вже не вистачає грошей на попередню заставу?
показати весь коментар
15.05.2025 20:55 Відповісти
Все йде по плану. Зменшення залогу ...звільнення....домашній арешт....лікування від "тяжких захворювань"...припинення справи за хворобою....закриття за строками давнини...героя України від наступної влади за політичні переслідування та поновлення на посаді....
показати весь коментар
15.05.2025 21:24 Відповісти
Зелені нікчемискоро її випустять. Татаров обдере трохи і вийде...
показати весь коментар
15.05.2025 21:56 Відповісти
Хорошо устроилась кобыла , отдыхает на нарах и залог уменьшают ...
Ещё немного и выйдет на ноль ...
показати весь коментар
15.05.2025 22:38 Відповісти
Останнє труси зняли!!!!!!
показати весь коментар
15.05.2025 23:39 Відповісти
 
 