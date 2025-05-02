У камері ексголови МСЕК Крупи провели обшук: вже вдруге виявили мобільний телефон

У камері ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, де вона перебуває майже 7 місяців, працівники Київського слідчого ізолятора провели повторний обшук. Там вже вдруге виявили мобільний телефон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться в ухвалі суду.

"Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільні телефони", - зазначили там.

В ухвалі йдеться, що під час вилучення телефону Тетяна Крупа намагалась видалити з нього інформацію. Це може свідчити, що вона, зокрема, дистанційно управляла банківськими рахунками за кордоном.

У документі зазначено, що Тетяна Крупа, перебуваючи під вартою, у грудні 2024 року закрила банківський рахунок у Швейцарії, де було розміщено 599 тисяч доларів. Про наявність цих коштів вона не повідомляла. Цю інформацію з’ясували під час досудового розслідування.

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Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

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