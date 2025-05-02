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Новини Справа Тетяни Крупи
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У камері ексголови МСЕК Крупи провели обшук: вже вдруге виявили мобільний телефон

Провели обшук в камері Тетяни Крупи. Що відомо

У камері ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, де вона перебуває майже 7 місяців, працівники Київського слідчого ізолятора провели повторний обшук. Там вже вдруге виявили мобільний телефон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться в ухвалі суду.

"Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільні телефони", - зазначили там.

В ухвалі йдеться, що під час вилучення телефону Тетяна Крупа намагалась видалити з нього інформацію. Це може свідчити, що вона, зокрема, дистанційно управляла банківськими рахунками за кордоном.

У документі зазначено, що Тетяна Крупа, перебуваючи під вартою, у грудні 2024 року закрила банківський рахунок у Швейцарії, де було розміщено 599 тисяч доларів. Про наявність цих коштів вона не повідомляла. Цю інформацію з’ясували під час досудового розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупу звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Читайте: Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн, - ВАКС

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа вивезла до ЄС майже $3 мільйони, - НАБУ

Автор: 

обшук (1973) Крупа Тетяна (35)


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Топ коментарі
+9
Як же він туди потрапив. Напевно з повітря.
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02.05.2025 15:50
+4
В ***** пронесла...
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02.05.2025 15:52
+4
Це БЛАГОДАТНИЙ телефон.
Він завжди з`являєьться на паску.
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02.05.2025 15:53
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Прям ванга, не тільки гроші та майно до неї пристають, вж й телефони, не здивуюся якщо вона силою думки відчинить замки та й вийде з допри непоміченою.
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02.05.2025 15:50 Відповісти
Як же він туди потрапив. Напевно з повітря.
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02.05.2025 15:50 Відповісти
В ***** пронесла...
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02.05.2025 15:52 Відповісти
Татаров приніс.
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02.05.2025 15:58 Відповісти
Ну вона ж в камері не одна сидить. А як ми знаємо в петенціарній службі не менше корупції ніж у мєнтів. Так шо нічого дивного. Думаєте у інших корупціонерів які перебувають в таких закладах немає смартфонів чи телефонів?
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02.05.2025 17:33 Відповісти
Це БЛАГОДАТНИЙ телефон.
Він завжди з`являєьться на паску.
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02.05.2025 15:53 Відповісти
Родила?
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02.05.2025 15:53 Відповісти
🤔😂
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02.05.2025 15:54 Відповісти
Ай да чинуші, ай да красені)) І це ще такого, обласного поливу та дрібного розливу.
Ось хто до самої усрачки буде волати про війну до самого кінця. Тому що таких грошей у мирний час хрін накрадеш - на відновленні пиляти бабло зможуть «не только лишь все»...
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02.05.2025 16:03 Відповісти
Ну ніколи такого не було,і ось знову...
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02.05.2025 16:07 Відповісти
страшно уявити що б знайшли у керівника Київського слідчого ізолятора
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02.05.2025 16:07 Відповісти
іноді місцями все ще є недоліки на фронті боротьби з корупцієй...
наприклад, охоронці та вертухаї в іту все ще не одержують бойови надбавки...
теж стосуєься суддів...
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02.05.2025 16:09 Відповісти
-Що сталося, братела?
-Прокурор хоче посадити.
-Що робитимеш?
-Ну куплю тюрму в Норвегії і буду там страждати
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02.05.2025 16:09 Відповісти
То, мабуть, на Пасху благодатний GSM зійшов...
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02.05.2025 16:14 Відповісти
Вечер в хату, кум в доле.
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02.05.2025 16:21 Відповісти
Тюрма прогнила наскрізь.
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02.05.2025 16:23 Відповісти
там панимаш просто гніздо. як у грибів - грибниця, та і тут - мобілиця... і ніхто ні учом не уіноват!
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02.05.2025 16:24 Відповісти
Вертухаї ж теж хочуть бути "інвалідами"
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02.05.2025 16:28 Відповісти
За правилами покарання за це - карцер.
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02.05.2025 16:40 Відповісти
А ВІП-карцер відрізняється від ВІП-камери меншою на 10" діагоналлю тєліка?
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02.05.2025 17:34 Відповісти
...то рожає двоє
то рожає троє
то рожає відразу чотирох...
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02.05.2025 16:40 Відповісти
Запіномонтажили б усі щілини і проблем не було б.
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02.05.2025 16:44 Відповісти
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02.05.2025 17:03 Відповісти
Але при тому мабуть нікому не цікаво перевірити звідкіля статки керівників та співробітників слідчих ізоляторів України де ВІЛЬНО, ПОСТІЙНО, БЕЗКАРНО торгують наркотиками,телефонами,горілками та навіть сексуальними послугами....роками,при усіх президентах і урядах...
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02.05.2025 17:03 Відповісти
Нашли телефон, насмешили!!!

Какой-то штопаный презерватив, депутатишка дубинский, сидя в камере раздаёт интервью всем

мировым СМИ, запускает в интернет всякие пасквили на Украину и украинцев, но его никто не

обыскивает, потому, что всё это он передаёт через малявы, отправляя их почтовым голубем, не так

ли?
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02.05.2025 17:08 Відповісти
Телефон сам прийшов у камеру
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02.05.2025 17:44 Відповісти
 
 