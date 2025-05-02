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Новости Дело Татьяны Крупы
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В камере экс-главы МСЭК Крупы провели обыск: уже во второй раз обнаружили мобильный телефон

Провели обыск в камере Татьяны Крупы. Что известно

В камере экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, где она находится почти 7 месяцев, работники Киевского следственного изолятора провели повторный обыск. Там уже второй раз обнаружили мобильный телефон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в постановлении суда.

"Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона", - отметили там.

В постановлении говорится, что во время изъятия телефона Татьяна Крупа пыталась удалить с него информацию. Это может свидетельствовать, что она, в частности, дистанционно управляла банковскими счетами за рубежом.

В документе указано, что Татьяна Крупа, находясь под стражей, в декабре 2024 года закрыла банковский счет в Швейцарии, где было размещено 599 тысяч долларов. О наличии этих средств она не сообщала. Эту информацию выяснили во время досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Читайте: Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн, - ВАКС

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вывезла в ЕС почти $3 миллиона, - НАБУ

Автор: 

обыск (1897) Крупа Татьяна (32)


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Топ комментарии
+7
Як же він туди потрапив. Напевно з повітря.
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02.05.2025 15:50
+3
Це БЛАГОДАТНИЙ телефон.
Він завжди з`являєьться на паску.
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02.05.2025 15:53
+2
В ***** пронесла...
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02.05.2025 15:52
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Прям ванга, не тільки гроші та майно до неї пристають, вж й телефони, не здивуюся якщо вона силою думки відчинить замки та й вийде з допри непоміченою.
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02.05.2025 15:50 Ответить
Як же він туди потрапив. Напевно з повітря.
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02.05.2025 15:50 Ответить
В ***** пронесла...
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02.05.2025 15:52 Ответить
Татаров приніс.
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02.05.2025 15:58 Ответить
Це БЛАГОДАТНИЙ телефон.
Він завжди з`являєьться на паску.
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02.05.2025 15:53 Ответить
Родила?
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02.05.2025 15:53 Ответить
🤔😂
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02.05.2025 15:54 Ответить
Ай да чинуші, ай да красені)) І це ще такого, обласного поливу та дрібного розливу.
Ось хто до самої усрачки буде волати про війну до самого кінця. Тому що таких грошей у мирний час хрін накрадеш - на відновленні пиляти бабло зможуть «не только лишь все»...
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02.05.2025 16:03 Ответить
Ну ніколи такого не було,і ось знову...
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02.05.2025 16:07 Ответить
страшно уявити що б знайшли у керівника Київського слідчого ізолятора
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02.05.2025 16:07 Ответить
іноді місцями все ще є недоліки на фронті боротьби з корупцієй...
наприклад, охоронці та вертухаї в іту все ще не одержують бойови надбавки...
теж стосуєься суддів...
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02.05.2025 16:09 Ответить
-Що сталося, братела?
-Прокурор хоче посадити.
-Що робитимеш?
-Ну куплю тюрму в Норвегії і буду там страждати
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02.05.2025 16:09 Ответить
То, мабуть, на Пасху благодатний GSM зійшов...
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02.05.2025 16:14 Ответить
Вечер в хату, кум в доле.
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02.05.2025 16:21 Ответить
Тюрма прогнила наскрізь.
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02.05.2025 16:23 Ответить
там панимаш просто гніздо. як у грибів - грибниця, та і тут - мобілиця... і ніхто ні учом не уіноват!
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02.05.2025 16:24 Ответить
Вертухаї ж теж хочуть бути "інвалідами"
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02.05.2025 16:28 Ответить
За правилами покарання за це - карцер.
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02.05.2025 16:40 Ответить
...то рожає двоє
то рожає троє
то рожає відразу чотирох...
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02.05.2025 16:40 Ответить
Запіномонтажили б усі щілини і проблем не було б.
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02.05.2025 16:44 Ответить
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02.05.2025 17:03 Ответить
Але при тому мабуть нікому не цікаво перевірити звідкіля статки керівників та співробітників слідчих ізоляторів України де ВІЛЬНО, ПОСТІЙНО, БЕЗКАРНО торгують наркотиками,телефонами,горілками та навіть сексуальними послугами....роками,при усіх президентах і урядах...
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02.05.2025 17:03 Ответить
 
 