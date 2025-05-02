В камере экс-главы МСЭК Крупы провели обыск: уже во второй раз обнаружили мобильный телефон

В камере экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, где она находится почти 7 месяцев, работники Киевского следственного изолятора провели повторный обыск. Там уже второй раз обнаружили мобильный телефон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в постановлении суда.

"Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона", - отметили там.

В постановлении говорится, что во время изъятия телефона Татьяна Крупа пыталась удалить с него информацию. Это может свидетельствовать, что она, в частности, дистанционно управляла банковскими счетами за рубежом.

В документе указано, что Татьяна Крупа, находясь под стражей, в декабре 2024 года закрыла банковский счет в Швейцарии, где было размещено 599 тысяч долларов. О наличии этих средств она не сообщала. Эту информацию выяснили во время досудебного расследования.

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Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

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