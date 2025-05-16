Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату зв’язку з F-16: пілот успішно катапультувався

16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже стала до роботи.

