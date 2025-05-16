УКР
Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату зв’язку з F-16: пілот успішно катапультувався

f-16

16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже стала до роботи.

Повітряні сили (2952) F16 F-16 (698)
+29
От нах.. брати Ф16, щоб збивати ними шахеди з допомогою гармати, краще легкомоторники або гелікоптери тоді просити, у них швидкість менша і вони не пострадають від уламків шахеда.
16.05.2025 07:54 Відповісти
+21
вже 3-й. і що? "Внештатна" ситуація виникла через власну гармату? На кого розрахована ця маячня?
16.05.2025 07:47 Відповісти
+21
Видно уламками зачепило. Оце розмін. F-16 на мопед за 10тис.$
16.05.2025 07:48 Відповісти
За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Так уже Миг потеряли, когда сбивал шахеды... Теперь походу и F-16.
16.05.2025 07:44 Відповісти
От нах.. брати Ф16, щоб збивати ними шахеди з допомогою гармати, краще легкомоторники або гелікоптери тоді просити, у них швидкість менша і вони не пострадають від уламків шахеда.
16.05.2025 07:54 Відповісти
Це не нова техніка,і техніки її ще не вивчили,може бути проста поломка.
16.05.2025 08:16 Відповісти
В Ф-16 такого не буває. Літак або летить, або не летить. Якщо комп виявляє несправність одного блоку, літак просто не вилітає, покине буде усунута поломка. Обслуговування модульне: комп виявляє несправний блок, обслуга міняє тільки блок. Несправні блоки везуть на завод. Тут скоріше за всього літак спіймав уламки від шахеда. Швидкість у Ф-16 в мінімум 4 рази більше шахеда. Це мінімум десь на 450 км/год більше або від 250м і більше на зближення. дальність стрільби з гармати до 8 км по літаку, по шахеду десь 2-3 км, якщо не меньше. Вот і рахуй: 4-8 сек до шахеда. Це ідеальні умови. А якщо льотчик "профукал" своєчасну стрільбу або захоплення цілі було із запізненням, то скоріш за все це був звичайний повітряний таран. Не забувай ще малий опит польотів наших льотчиків на цьому типу літака.
16.05.2025 08:32 Відповісти
Це у теорії - літак не вилітає у разі будь-якого глюку. Але будь-який програміст підтвердить, що від глюків не застрахована жодна система, навіть супернадійна, питання лише у ймовірності глюку, яка за часом асимптотично прямує до 1.
16.05.2025 11:13 Відповісти
"Літак або летить, або не летить"

т.е. в процессе полета у вас поломки быть не может априори? счастливчик...
16.05.2025 11:29 Відповісти
Ну дивись.
Статистична відмова авіаційної техніки на загальну кількість годин нальоту. ********* по всіх літаках і по всіх подіях, а не по одному літаку. (Це просто щось відмовилось працювати, літак повернувся на аеродром.)
МіГ-29 - 35 годин нальоту
Ф-16 - 8000 годин нальоту.
А якщо взяти данні по втратах Ф-16 по країнах, то в середньому, по кожної країни-експлуотанту, на парк в 40-60 Ф-16, втрати Ф-16 в авіаційних подіях 1-2 літака на 25-35 років. Бойові втрати тут не рахуються.
16.05.2025 13:30 Відповісти
було би краще, якщо би винищувач опережав би шахед і той попадав у супутній слід. Ви його називаєте незрозумілим, але авторитетним словом "ТУРБУЛЕНТНІСТЬ". Але тут є нюанс. Наші ******* почнут хизуватися , як вони збивають шахеди без ракет і гармат і москалі миттєво приймуть заходи
16.05.2025 13:40 Відповісти
Ще як буває! В США кожного року F-16 розбиваються... Це старий літак, як не як...
16.05.2025 17:03 Відповісти
Поспiхом прочитав не поломка, а помилка... та едрiть його патики, в Одесi, заволала зранку вже друга тривога, так що я гайда видивлятися в телефонi, на який кшталт та тривога...
16.05.2025 08:34 Відповісти
Щойно вiдбiй. Тiльки для нас - то марна тривога. Адже в цей час кацапи вистрибують iз своiх повзункiв , бо нашi ракети возбудили на крысме кацапскую ППОшную С-300.
16.05.2025 08:57 Відповісти
В повідомленні чітко вказано що була спроба збивати з допомогою гармати, відповідно літак і пілот вже попадав під ризик, через те що швидкість винищувача набагато більша за швидкість шахеда, після підриву якого в повітрі зависають багато уламків, щоб можуть пошкодити літак.
16.05.2025 12:45 Відповісти
Це вже другий чи третій випадок з Ф16.....
16.05.2025 07:56 Відповісти
Война требует небольших беспилотников-истребителей.
16.05.2025 08:08 Відповісти
були в нас

Байрактар зветься

гуглиться, що під Києвом їх виробництво, 500 осіб працює
16.05.2025 10:40 Відповісти
3
16.05.2025 08:11 Відповісти
Ганятися за "шахедами" та втратити літак...Нештатна ситуація...Від старості розвалився?
16.05.2025 07:45 Відповісти
Наверное экономят ракеты а бить с пушки с 3-4 км теоретически можно,но на такой скорости куски пластика штука опасная.
Война требует небольших беспилотников-истребителей.
16.05.2025 07:50 Відповісти
Суцільний непрофесіоналізм та безалаберність. Ну то нехай Повітряні Сили проконсультуються у Стерненка що таке небесний русоріз.
16.05.2025 08:06 Відповісти
і що таке рейндж ровер.
16.05.2025 08:29 Відповісти
Уууу, сідорєнкафф.
16.05.2025 08:43 Відповісти
буде в тебе 2 мільйони підпищиків на ютубі - і ти зможеш арендувати броньований Рендж-Ровер

а поки що випий фунфирік настойки глоду і занюхай портянкою
16.05.2025 10:43 Відповісти
а шо там по податкам? а скільки він своїх задонатив? звіти є?
показати весь коментар
заздрісний, ска, федір кацапський ********
показати весь коментар
С трех километров по летящей цели? Мсье фантазер. Метров 500 плюс минус. И невозможность уравнять скорости чтобы зависнуть на хвосте. Дальше стрелять неэффективно, ближе - опасно. Если взорвется - может пострадать самолет. Летчики Британии, которые во времена 2МВ сбивали ФАУ-1 гибли когда атаковали ракету от близкого взрыва. Чтобы эффективно маневрировать и не рисковать свалиться - а на малой высоте где летают мопеды это практически гарантированная смерть - нужно летать хотя бы километро 350 в час, при этом мопед может лететь 150. Разница 200 км час, или 60 метров в секунду. Если предположить что пилот начинает стрелять с 700 метров, а на 400 уже должен начать делать маневр уклонения - то у него всего 5 секунд. Нужны более медленные и маневренные самолеты с низкой нагрузкой на крыло, которые были бы способны буквально висеть в воздухе на нужном расстоянии от мопеда. Другое дело что на них ни радара, ни тепловизора нет. Разве что стрелки с турелями и тепловизорами. Хотя конечно по идее ничего дешевле чем дроны перехватчики не придумать, даже дешевле чем зенитная артиллерия. Осталось их довести до ума и начать массово применять.
16.05.2025 14:24 Відповісти
зелені наркомани кажуть, що тільки зв'язок втрачено

а сам Ф-16 як гуляючий кобель десь пошвендяє і повернеться ще
показати весь коментар
16.05.2025 07:46 Відповісти
вже 3-й. і що? "Внештатна" ситуація виникла через власну гармату? На кого розрахована ця маячня?
16.05.2025 07:47 Відповісти
Видно уламками зачепило. Оце розмін. F-16 на мопед за 10тис.$
16.05.2025 07:48 Відповісти
це не перший Ф-16, що влетів в хмару уламків від свого ж пострілу

цікаво, а де наші Байрактари?

16.05.2025 10:46 Відповісти
Навіть у американців вони падають. А наші - взагалі старі, та й обслуговуючий персонал наспіх навчений. Так що цілком може бути і технічна несправність.
16.05.2025 08:30 Відповісти
Еще и половину секретной электроники(обнаружение по дальности) изъято.
16.05.2025 08:59 Відповісти
... так у нас завжди авіація безсмертна? Ніколи не відмовляють двигуни? Не відмовляє система керування літаком...? Не заклинюють системи випуску механізації? Не відмовляє прицільно-навігаційний комплекс...? Ніколи пілоти не допускають помилок? Якби Ви знали... які ситуації виникають у польотах у МИРНІЙ цівільній авіації.. і що відмовляє ... коли на борту по 400 пасажирів... то взагалі не підходили б до літака. А тут військовий літак..з пілотом ..у якого наліт на цій машині ну точно не більше 100-150 годин... ( а це НІЧОГО) ... то взагалі ...про що мова?! А у Вас вже маячня...?) Та що хоч може виникнути...
16.05.2025 08:40 Відповісти
Пілот на списання. Катапультування - компресія хребта. Живий, але для війська втрачений. Хиба що інструктором.
16.05.2025 07:47 Відповісти
Так, катапультування в польоті - гарантований компресійний перелом одного чи кількох поперекових хребців через перевантаження, які виникають в момент старту крісла пілота з кабіни.
16.05.2025 08:02 Відповісти
Гарантований?Свинособаку красноярцева пам'ятаєш? Того підара з вилами по полю ганяли..
16.05.2025 08:25 Відповісти
Маячня
16.05.2025 09:40 Відповісти
... а нічого..що до 70 відсоткуів катапультувавшихся ..продовжують літати..!?)))) А інструктори у нас не літають...))) Нащо пишете про те, про взагалі не розумієте.?))
16.05.2025 08:28 Відповісти
Шкода залізяку, але пілот набагато цінніший
16.05.2025 07:51 Відповісти
У нас їх 8 було? 3 вже втратили
16.05.2025 07:53 Відповісти
нам дадуть ще 90
16.05.2025 07:54 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 ага, напевно в цей раз сам трампакс сотню відвале.
16.05.2025 10:30 Відповісти
.... та 10 000 люстр.
16.05.2025 11:16 Відповісти
F-16 експлуатується більш ніж 25 країнами, з більш ніж 4600 одиницями, що були побудовані.
Поточні модернізації та підтримка забезпечують його актуальність до 2040-х років.
Основні експлуатанти: Сполучені Штати, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Пакистан, Південна Корея та Нідерланди.
16.05.2025 07:55 Відповісти
Ух ти, відразу полегшало від того, що у нас їх 10, а у світі 4600.
16.05.2025 08:28 Відповісти
Чому дронами не атакують росію ,чи в нас "перемиря" чи ефективно використовувати літаки для знищення шахедів ?
16.05.2025 07:55 Відповісти
щахеди літаками не знищують , вони проти крилатих ракет
16.05.2025 07:56 Відповісти
знищують..
16.05.2025 08:29 Відповісти
Міражі краще , без втрат
16.05.2025 07:55 Відповісти
Повітряні сили ЗСУ втратили літак F-16 - під час відбиття повітряної атаки росіян пілот зіткнувся з нештатною ситуацією на борту, але зміг відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультуватися.
16.05.2025 07:58 Відповісти
" Відвів літак подалі від будинків" - цю засмальцьовану фразу використовують ще з Другої Світової. Тіпа літак втратив але все одно герой.
16.05.2025 08:03 Відповісти
Це часом не спрацював нашумілий "дистанційний вимикач" америкоїдних "партнерів", виробників цієї літаючої чудо-зброї, який вони задіяли в потрібний момент?
16.05.2025 08:04 Відповісти
знову friendly fire? скільки можна?!
16.05.2025 08:05 Відповісти
Скорей всего получил повреждения от обломков сбитого шахеда...
16.05.2025 08:10 Відповісти
нештатна ситуація на борту
16.05.2025 08:17 Відповісти
Третій рік війни, ми маємо ударні беспілотники, але якось недоходить зробити з того беспілотника дрон камікадзе і ним атакувати шахед чи, повісити на них автоматичні гармати, зенітний кулемент і ним пробувати збивати.

Можна дешеву ракету типу АІМ9 причепити на дрон-легкомоторник, який колись поля обробляв пестицидами, як це було зроблено на морський дрон. Та і взагалі до війни самі випускали такі ракети, якщо їх немає і тому винищувач вартістю 15 млн пробуває збивати дрони з допомогою гармат.
16.05.2025 08:06 Відповісти
Роби що можеш, з того що маєш.

язиком плескати, це легше всього , потрібно мати кадри і можливості, які знищувалися попірєдіками десятиліттями, , кадри і гроші тікали за кордон, поки дехто при владі набивав собі кишені, а зараз волають про політичні переслідування за скоєне, чарівної палочки, чі їй подібного інструменту, щоб все і негайно, поки не існує. потрібно швидко діяти тими ресурсами які ми маємо і можемо.

Уинстон Черчилль

Победу в войне нельзя гарантировать. Ее можно только заслужить.
16.05.2025 08:35 Відповісти
Стільки часу клянчили ті літаки, щоб ними лише шахеди збивати.

Робимо все, що можемо, шеф (дєрьмак, центру)
16.05.2025 09:21 Відповісти
3 роки війни мало щоб що? На гелікоптер встановити кулемет? Які саме попєрєдніки? Хто посмів насрати в штани беззмінному лідору?
16.05.2025 09:24 Відповісти
Ця ваша писанина мала б хоч якийсь сенс, якби шашличні пдраси не витрачали сотні мільярдів з бюджету і допомоги на всяку хню під час війни.
16.05.2025 10:34 Відповісти
У нас є ресурси зроби ударний беспілотник, але немає ресурсів поставити на той беспілотник трохи потужніший двигун за рахунок меншої кількості пального і направити його дистанційно з допомогою ІЧ камери на шахед.
16.05.2025 12:49 Відповісти
Це вже третій?
16.05.2025 08:12 Відповісти
Пацаки теж втрачають літаки, важливіше, щоб наші пілоти залишалися живими.
16.05.2025 08:15 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО. Клянчити 4 роки 10 літаків що 3 втратити з них через болванки ціною в Жигуль. Я бачу в керівництві що політичному що військовому одні генії
16.05.2025 08:15 Відповісти
Втрачати винищувач F-16 під час відбиття дронової атаки - це "надпотужно"! Слава богу що хоч пілот живим залишився!
16.05.2025 08:21 Відповісти
Літаки не нові, пілоти - молоді, ситуація бойова.
16.05.2025 08:33 Відповісти
Главное , чтобы не смахивало на ситуацию, когда с дуру можно и детородный орган сломать.
16.05.2025 09:00 Відповісти
Не могло бути шо він ганявся за Шахедами а з землі теж валили по них
16.05.2025 08:29 Відповісти
Не могло.
16.05.2025 08:46 Відповісти
Запросто
16.05.2025 09:12 Відповісти
Не вчить нічого , вже навіть їжакі в лісі знають що винищувачами збивати дрони це рано чи пізно втратити винищувач ...
16.05.2025 08:29 Відповісти
Скільки експертів-дебілів відписалося,а скільки ще відпишеться..
16.05.2025 08:29 Відповісти
Вы - по средине, ни в ту, ни в другую сторону... Вывод: ждун звычайный.
16.05.2025 09:02 Відповісти
Тут експертом не треба бути, щоб констатувати, що командування, яке вирішує ф-16 на збиття шахедів направляти - кінчені дебіли, на чолі з сирком
16.05.2025 09:23 Відповісти
Ще один доєднався до ікспердів,вітаю..
16.05.2025 09:33 Відповісти
Третій...
16.05.2025 08:30 Відповісти
Про що ви тут?
он Автор: Марина Макєєва все по путєнським методичкам - хто сказав що "втрачено"? З ним просто втрачено зв'язок!

... пілота швидко знайдено ... Самопочуття льотчика задовільне ... здоров'ю нічого не загрожує.
... призначено комісію... вже стала до роботи...

Одні ++++
чого ви кричите про якісь втрати?!!
одні перемоги!!!!
16.05.2025 08:33 Відповісти
Потрібно питати безуглу , вона все знає.
16.05.2025 08:41 Відповісти
З шахедами можуть справлятись тіж Ан-2.Не Ф-16 які бездарно по тупості командування втрачаємо а прості поршневі літаки.Встановіть простий ДШК на Ан-2 і маєте прекрасний винищувач дронів.Але у нас немає розумних генералів а тупі "совки" які по "жуковськи"воюють.Втратили майже всі "леопарди" і "абрамси","бредлі" в так званих контрнаступах по планам "найвеличнішого лідора "який думає що він "Наполеон Бонапард"а на ділі наркозалежний блазень 95 кварталу.
16.05.2025 08:43 Відповісти
Дроны летят ночью, ты ан-2 ночью за ними пошлёшь !? Мультиков насмотрелся !?
16.05.2025 09:08 Відповісти
АН-2 колись уночі літав? Икспєрд ти хрінів.
16.05.2025 12:21 Відповісти
Он, скільки «знавців-СРАТЬєхав», понабігало гадити по мережах!!
Усе вони і знають, і уміють, і передбачають…. От тільки, сидячи у кімнаті, а не на Фронті!?!?
Розумні, аж страшно! А на війні, як на війні! Усяке буває, як і в житті!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! А Пілот, МОЛОДЕЦЬ! Многая літа!
Слава Україні!
16.05.2025 08:44 Відповісти
Це наслідки того, що ніхто в світі не використовував винищувачі проти шахедів !
Ми втрачаємо літаки, а НАТО (завдяки нам) вивчає наслідки повітряних боїв...
16.05.2025 08:54 Відповісти
Нештатна ситуація-це могла бути як помилка пілота через об'єктивно недостатній досвід керування такою машиною, так і відмова якогось обладнання самого літака. Мало у світі навіть пасажирських бортів розбивається, без складних маневрів ? Втратили літак-так, прикро, але ж для чого вони в нас ? Щоб стояли в музеях і з них пилинки здували та поліролем для краси натирали ? Головне що пілот живий та більше ніхто не загинув. А то знову в коментарях одні експерти-прокурори, усі одразу знають хто винуватий.
16.05.2025 08:54 Відповісти
А чему удивляться ? Шахеды стали быстрей и летят выше, мобильные группы с пулеметами против них уже почти бесполезны, у меня уже давно их не слышно, вот истребители и посылают, ракет ПВО каждую ночь на 100-150 шахедов не напасешся. Вот самолёты и теряются при работе по дронам, потому что не созданы для такого
16.05.2025 09:06 Відповісти
Дяка Богу з пілотом все гаразд.
16.05.2025 09:19 Відповісти
Ну на фронті цим F16 нема що робити - мокшанськім впс вони не конкуренти. От ганятися за шахедами з пушкою - це і є їх "зоряний час". Бо ракети повітря-повітря для них купу грошей коштують, їх далеко не безліміт, щоб по декілька десятків кожен день витрачати на відбиття щоденних хвиль бпла...
16.05.2025 09:33 Відповісти
Старої модифікації ракети на невелику дальність до 60км вони дешевші напорядок. Їх закордоном уже знімають з озброєння і продають третім країнам по цінах шахедів.
16.05.2025 09:49 Відповісти
Я відео дивився, як Ф-16 сбиває ціль, мабуть шахед, або інший БПЛА, ракетою. То видно, що він одразу ж пролітає крізь хмару вибуху. Здається його швидкість не для повітряних боїв з літаючими бомбами.
Але подивіться, ким командує успішний продюсер Єрмак у якості командувача повітряних сил України - генерап-лейтенант Олещук, який закінчив Житомірську військову бурсу з радіоелектроніки вже за часів незалежності від здорового глузду у 1994 році. А тому літати він вміє мабуть тільки пасажиром. Тому не дивуйтесь, якщо всі будуть глузувати з вашої шапки на голові, яку пошив для вас лікар-гінеколог!
16.05.2025 10:00 Відповісти
Війни без втрат не буває, є бойові втрати, є суто по технічним причинам, цим літакам вже четвертий десяток стукнуло. Тим хто тут пише - от краще би легкомоторними збивати відповім що легше було поставити галочку біля Порошенка в бюлетені...
16.05.2025 10:01 Відповісти
Хоча, таки вгледів, що з 2024 року одного Героя України замінили іншим Героєм України. Тепер вже поставили, правда тимчасово вже льотчика.
Схоже у нашого Буби любимчиками є ті, хто захищає його бункер від ракет - їм усьо! А льотчика взяли на цю дожность попробувать, може й у нього получиться...
16.05.2025 10:09 Відповісти
поди шахед ******* нашего асса ((( , дали хлам и хотят чтоб мы их победили (((
16.05.2025 11:15 Відповісти
 
 