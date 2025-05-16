Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату зв’язку з F-16: пілот успішно катапультувався
16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.
Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.
Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже стала до роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так уже Миг потеряли, когда сбивал шахеды... Теперь походу и F-16.
т.е. в процессе полета у вас поломки быть не может априори? счастливчик...
Статистична відмова авіаційної техніки на загальну кількість годин нальоту. ********* по всіх літаках і по всіх подіях, а не по одному літаку. (Це просто щось відмовилось працювати, літак повернувся на аеродром.)
МіГ-29 - 35 годин нальоту
Ф-16 - 8000 годин нальоту.
А якщо взяти данні по втратах Ф-16 по країнах, то в середньому, по кожної країни-експлуотанту, на парк в 40-60 Ф-16, втрати Ф-16 в авіаційних подіях 1-2 літака на 25-35 років. Бойові втрати тут не рахуються.
Байрактар зветься
гуглиться, що під Києвом їх виробництво, 500 осіб працює
Война требует небольших беспилотников-истребителей.
а поки що випий фунфирік настойки глоду і занюхай портянкою
а сам Ф-16 як гуляючий кобель десь пошвендяє і повернеться ще
цікаво, а де наші Байрактари?
Поточні модернізації та підтримка забезпечують його актуальність до 2040-х років.
Основні експлуатанти: Сполучені Штати, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Пакистан, Південна Корея та Нідерланди.
Можна дешеву ракету типу АІМ9 причепити на дрон-легкомоторник, який колись поля обробляв пестицидами, як це було зроблено на морський дрон. Та і взагалі до війни самі випускали такі ракети, якщо їх немає і тому винищувач вартістю 15 млн пробуває збивати дрони з допомогою гармат.
язиком плескати, це легше всього , потрібно мати кадри і можливості, які знищувалися попірєдіками десятиліттями, , кадри і гроші тікали за кордон, поки дехто при владі набивав собі кишені, а зараз волають про політичні переслідування за скоєне, чарівної палочки, чі їй подібного інструменту, щоб все і негайно, поки не існує. потрібно швидко діяти тими ресурсами які ми маємо і можемо.
Уинстон Черчилль
Победу в войне нельзя гарантировать. Ее можно только заслужить.
Робимо все, що можемо, шеф (дєрьмак, центру)
он Автор: Марина Макєєва все по путєнським методичкам - хто сказав що "втрачено"? З ним просто втрачено зв'язок!
... пілота швидко знайдено ... Самопочуття льотчика задовільне ... здоров'ю нічого не загрожує.
... призначено комісію... вже стала до роботи...
Одні ++++
чого ви кричите про якісь втрати?!!
одні перемоги!!!!
Усе вони і знають, і уміють, і передбачають…. От тільки, сидячи у кімнаті, а не на Фронті!?!?
Розумні, аж страшно! А на війні, як на війні! Усяке буває, як і в житті!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! А Пілот, МОЛОДЕЦЬ! Многая літа!
Слава Україні!
Ми втрачаємо літаки, а НАТО (завдяки нам) вивчає наслідки повітряних боїв...
Але подивіться, ким командує успішний продюсер Єрмак у якості командувача повітряних сил України - генерап-лейтенант Олещук, який закінчив Житомірську військову бурсу з радіоелектроніки вже за часів незалежності від здорового глузду у 1994 році. А тому літати він вміє мабуть тільки пасажиром. Тому не дивуйтесь, якщо всі будуть глузувати з вашої шапки на голові, яку пошив для вас лікар-гінеколог!
Схоже у нашого Буби любимчиками є ті, хто захищає його бункер від ракет - їм усьо! А льотчика взяли на цю дожность попробувать, може й у нього получиться...