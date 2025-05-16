Воздушные силы ВСУ сообщили о потере связи с F-16: пилот успешно катапультировался
16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.
Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота быстро найдено и эвакуировано.
Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.
Так уже Миг потеряли, когда сбивал шахеды... Теперь походу и F-16.
т.е. в процессе полета у вас поломки быть не может априори? счастливчик...
Статистична відмова авіаційної техніки на загальну кількість годин нальоту. ********* по всіх літаках і по всіх подіях, а не по одному літаку. (Це просто щось відмовилось працювати, літак повернувся на аеродром.)
МіГ-29 - 35 годин нальоту
Ф-16 - 8000 годин нальоту.
А якщо взяти данні по втратах Ф-16 по країнах, то в середньому, по кожної країни-експлуотанту, на парк в 40-60 Ф-16, втрати Ф-16 в авіаційних подіях 1-2 літака на 25-35 років. Бойові втрати тут не рахуються.
Байрактар зветься
гуглиться, що під Києвом їх виробництво, 500 осіб працює
Война требует небольших беспилотников-истребителей.
а поки що випий фунфирік настойки глоду і занюхай портянкою
а сам Ф-16 як гуляючий кобель десь пошвендяє і повернеться ще
цікаво, а де наші Байрактари?
Поточні модернізації та підтримка забезпечують його актуальність до 2040-х років.
Основні експлуатанти: Сполучені Штати, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Пакистан, Південна Корея та Нідерланди.
Можна дешеву ракету типу АІМ9 причепити на дрон-легкомоторник, який колись поля обробляв пестицидами, як це було зроблено на морський дрон. Та і взагалі до війни самі випускали такі ракети, якщо їх немає і тому винищувач вартістю 15 млн пробуває збивати дрони з допомогою гармат.
язиком плескати, це легше всього , потрібно мати кадри і можливості, які знищувалися попірєдіками десятиліттями, , кадри і гроші тікали за кордон, поки дехто при владі набивав собі кишені, а зараз волають про політичні переслідування за скоєне, чарівної палочки, чі їй подібного інструменту, щоб все і негайно, поки не існує. потрібно швидко діяти тими ресурсами які ми маємо і можемо.
Уинстон Черчилль
Победу в войне нельзя гарантировать. Ее можно только заслужить.
Робимо все, що можемо, шеф (дєрьмак, центру)
он Автор: Марина Макєєва все по путєнським методичкам - хто сказав що "втрачено"? З ним просто втрачено зв'язок!
... пілота швидко знайдено ... Самопочуття льотчика задовільне ... здоров'ю нічого не загрожує.
... призначено комісію... вже стала до роботи...
Одні ++++
чого ви кричите про якісь втрати?!!
одні перемоги!!!!
Усе вони і знають, і уміють, і передбачають…. От тільки, сидячи у кімнаті, а не на Фронті!?!?
Розумні, аж страшно! А на війні, як на війні! Усяке буває, як і в житті!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! А Пілот, МОЛОДЕЦЬ! Многая літа!
Слава Україні!
Ми втрачаємо літаки, а НАТО (завдяки нам) вивчає наслідки повітряних боїв...
Але подивіться, ким командує успішний продюсер Єрмак у якості командувача повітряних сил України - генерап-лейтенант Олещук, який закінчив Житомірську військову бурсу з радіоелектроніки вже за часів незалежності від здорового глузду у 1994 році. А тому літати він вміє мабуть тільки пасажиром. Тому не дивуйтесь, якщо всі будуть глузувати з вашої шапки на голові, яку пошив для вас лікар-гінеколог!
Схоже у нашого Буби любимчиками є ті, хто захищає його бункер від ракет - їм усьо! А льотчика взяли на цю дожность попробувать, може й у нього получиться...