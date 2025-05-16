Воздушные силы ВСУ сообщили о потере связи с F-16: пилот успешно катапультировался

16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота быстро найдено и эвакуировано.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

