УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
686 7

Справи Майдану: Апеляційний суд відклав розгляд скарги на вирок п’ятьом "беркутівцям"

Справи Майдану. Апеляційний суд розглядав скаргу на вирок п’ятьом беркутівцям

Київський Апеляційний суд розглядав скаргу на вирок п’ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріл учасників Революції Гідності.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про заступника командира полку Олега Янішевського та 4 беркутівців київської спецроти - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка, яких обвинувачували у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 громадян 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

Відомо, що судове засідання відклали.

18 жовтня 2023 року Святошинський райсуд визнав винними у справі Майдану колишніх "беркутівців" Янішевського, Аброськіна, Зінченка та Маринченка.

Водночас Тамтуру виправдали.

Читайте: Судитимуть "беркутівців", які здійснили перші постріли по майданівцях 20 лютого 2014 року, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Беркут (533) вирок (1123) Апеляційний суд (405)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоріш за все відпустять за зрівнянням строків за вироком та відбуванням у сізо.
показати весь коментар
16.05.2025 12:27 Відповісти
Та ви не поспішайте
Це ж проти Пороха , як спонсора ЗСУ - можна заочно вводити санкції
А тут , мова про реальні злочини над Українським народом
Та і ще друг Зе , Портнов , з його розстрільними списками українців може образитись
показати весь коментар
16.05.2025 12:29 Відповісти
норм судді влаштувались, одну справу весь робочий стаж і на песію, за 250000+ грн.

Справу вторгнення 22р і хто винен будуть розглядати років 100.
показати весь коментар
16.05.2025 12:32 Відповісти
скільки зараз нових "беркутів" крякає та кукарікає в тилу,за державні кошти, тобто за наші ?
показати весь коментар
16.05.2025 12:38 Відповісти
Рішенням суду буде виплатити зп за 10 років, нагородити та присвоїти позачергове звання. Ви здивуєтесь? Я ні.
показати весь коментар
16.05.2025 12:54 Відповісти
абвгдейки на службі у опи...
показати весь коментар
16.05.2025 13:06 Відповісти
11 років ...
показати весь коментар
16.05.2025 13:57 Відповісти
 
 