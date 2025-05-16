Справи Майдану: Апеляційний суд відклав розгляд скарги на вирок п’ятьом "беркутівцям"

Київський Апеляційний суд розглядав скаргу на вирок п’ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріл учасників Революції Гідності.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про заступника командира полку Олега Янішевського та 4 беркутівців київської спецроти - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка, яких обвинувачували у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 громадян 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

Відомо, що судове засідання відклали.

18 жовтня 2023 року Святошинський райсуд визнав винними у справі Майдану колишніх "беркутівців" Янішевського, Аброськіна, Зінченка та Маринченка.

Водночас Тамтуру виправдали.

