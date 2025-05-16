Дела Майдана: Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор пятерым "беркутовцам"

Киевский Апелляционный суд рассматривал жалобу на приговор пятерым бывшим "беркутовцам" по делу о расстреле участников Революции Достоинства.

Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о заместителе командира полка Олеге Янишевском и 4 беркутовцах киевской спецроты - Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которых обвиняли в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 граждан 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Известно, что судебное заседание отложили.

18 октября 2023 года Святошинский райсуд признал виновными по делу Майдана бывших "беркутовцев" Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко.

В то же время Тамтуру оправдали.

