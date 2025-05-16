РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
686 7

Дела Майдана: Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор пятерым "беркутовцам"

Дела Майдана. Апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор пятерым беркутовцам

Киевский Апелляционный суд рассматривал жалобу на приговор пятерым бывшим "беркутовцам" по делу о расстреле участников Революции Достоинства.

Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о заместителе командира полка Олеге Янишевском и 4 беркутовцах киевской спецроты - Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которых обвиняли в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 граждан 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Известно, что судебное заседание отложили.

18 октября 2023 года Святошинский райсуд признал виновными по делу Майдана бывших "беркутовцев" Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко.

В то же время Тамтуру оправдали.

Читайте: Будут судить "беркутовцев", осуществивших первые выстрелы по майдановцам 20 февраля 2014 года, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Беркут (8690) приговор (1264) Апелляционный суд (416)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скоріш за все відпустять за зрівнянням строків за вироком та відбуванням у сізо.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:27 Ответить
Та ви не поспішайте
Це ж проти Пороха , як спонсора ЗСУ - можна заочно вводити санкції
А тут , мова про реальні злочини над Українським народом
Та і ще друг Зе , Портнов , з його розстрільними списками українців може образитись
показать весь комментарий
16.05.2025 12:29 Ответить
норм судді влаштувались, одну справу весь робочий стаж і на песію, за 250000+ грн.

Справу вторгнення 22р і хто винен будуть розглядати років 100.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:32 Ответить
скільки зараз нових "беркутів" крякає та кукарікає в тилу,за державні кошти, тобто за наші ?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:38 Ответить
Рішенням суду буде виплатити зп за 10 років, нагородити та присвоїти позачергове звання. Ви здивуєтесь? Я ні.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:54 Ответить
абвгдейки на службі у опи...
показать весь комментарий
16.05.2025 13:06 Ответить
11 років ...
показать весь комментарий
16.05.2025 13:57 Ответить
 
 