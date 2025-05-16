2 188 1
Вибухи пролунали у Дніпрі: попередили про загрозу балістики
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики та ракету на Дніпропетровщині.
