РУС
Взрывы прогремели в Днепре: предупредили об угрозе баллистики

Взрывы прогремели в Днепре. Угроза баллистики

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и ракеты на Днепропетровщине.

