Взрывы прогремели в Днепре: предупредили об угрозе баллистики
Во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики и ракеты на Днепропетровщине.
