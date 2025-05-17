Понад 333 тисяч відстрочок від мобілізації видано в "Резерв+", – Міноборони
У застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.
За її словами, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.
"Станом на сьогодні через "Резерв+" оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками", – зазначила Черногоренко.
В осени минулого року відстрочки у "Резерв+" запустили для трьох категорій: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Щоб подати запит на відстрочку в застосунку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати "Подати запит на відстрочку" та вказати свою категорію. Після цього результат має надійти у вигляді сповіщення.
Раніше повідомлялося, що в оновленні застосунку "Резерв+" додалися дві нові відстрочки - для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.
то нахрена ви такі гниди потрібні
Відстрочка положена по закону!!!
Людина один раз поінформувала тцк про свої підстави. Задача тцк перевірити правдивість. Їх функція- статисти, а не надавачі відстрочки.
А біготня щотри місяці перед ними на цирлах це взагалі якась ганьба
а в селах вже працювати на посівній нема кому ..дітей вчать