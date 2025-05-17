УКР
Понад 333 тисяч відстрочок від мобілізації видано в "Резерв+", – Міноборони

Резерв+

У застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.

За її словами, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.

"Станом на сьогодні через "Резерв+" оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками", – зазначила Черногоренко.

В осени минулого року відстрочки у "Резерв+" запустили для трьох категорій: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Також читайте: У "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн, - Міноборони

Щоб подати запит на відстрочку в застосунку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати "Подати запит на відстрочку" та вказати свою категорію. Після цього результат має надійти у вигляді сповіщення.

Раніше повідомлялося, що в оновленні застосунку "Резерв+" додалися дві нові відстрочки - для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

Автор: 

Міноборони (7640) Резерв+ (91)
Топ коментарі
+6
"без незручного спілкування з чиновниками", - зазначила чиновник Черногоренко

то нахрена ви такі гниди потрібні
показати весь коментар
17.05.2025 18:56 Відповісти
+5
Це якийсь піссець! Немає жодних повноважень видавати чі не видавати відстрочку будь у кого, це не якась приватна дія чиновника, ба більше, в Законі про мобілізацію немає визначення відстрочки, тому ТЦК не можуть видати те, чого не існує в Законі. Є норма про те, що не підлягають мобілізації і є перелік підстав коли це можливо бути, та немає жоджних вимог оформлювати ці підстави у вигляді відстрочки! Жоден може почитати ст 23 Закону про мобілізацію і переконатись, що вигадена відстрочка у виконанні зебілів це злочин!
показати весь коментар
17.05.2025 19:10 Відповісти
+4
чекаю дані по придбаній нерухомомсті в Іспанії
показати весь коментар
17.05.2025 19:36 Відповісти
А потім бубочка знов ногою злісно тупне, типу щось дофіга заброньовано і відсторочок, і знову - докажіть, доведіть, що нога повторно не відросла. Країна гундосого недодиктатора.
показати весь коментар
17.05.2025 19:07 Відповісти
Це якийсь піссець! Немає жодних повноважень видавати чі не видавати відстрочку будь у кого, це не якась приватна дія чиновника, ба більше, в Законі про мобілізацію немає визначення відстрочки, тому ТЦК не можуть видати те, чого не існує в Законі. Є норма про те, що не підлягають мобілізації і є перелік підстав коли це можливо бути, та немає жоджних вимог оформлювати ці підстави у вигляді відстрочки! Жоден може почитати ст 23 Закону про мобілізацію і переконатись, що вигадена відстрочка у виконанні зебілів це злочин!
показати весь коментар
17.05.2025 19:10 Відповісти
це все афера на державному рівні, щоб при зміні влади крайніх не було
показати весь коментар
17.05.2025 19:18 Відповісти
Це правовмй негілізм
показати весь коментар
17.05.2025 20:22 Відповісти
Люто плюсую!
Відстрочка положена по закону!!!
Людина один раз поінформувала тцк про свої підстави. Задача тцк перевірити правдивість. Їх функція- статисти, а не надавачі відстрочки.
А біготня щотри місяці перед ними на цирлах це взагалі якась ганьба
показати весь коментар
17.05.2025 19:33 Відповісти
Шановний, по Занону немає ніякої відстрочки, про що я писав вище! По закону є підстави, за яких люди не підлягають мобілізації і це не вимагає жодного оформилення у будь якій формі! Підстави вони є, або їх немає і це немає жордного відношення до вигаданої відстрочки, яка немає жодного відношення до закону.
показати весь коментар
17.05.2025 19:51 Відповісти
А у чиновників,яких півтора мільйони,відсрочаа чи бронь? А у ментів?
показати весь коментар
17.05.2025 19:23 Відповісти
мусора 100% заброньовані

а в селах вже працювати на посівній нема кому ..дітей вчать
показати весь коментар
17.05.2025 19:30 Відповісти
Броні законодавчо не існує, але якшо можете довести, то чекаю!
показати весь коментар
17.05.2025 20:03 Відповісти
Закрив, годі чекати))))
показати весь коментар
17.05.2025 21:35 Відповісти
А чому не зроблять,як в Ізраілі,що кожен 19 - 49 років повинен служити? Чи ета другое?
показати весь коментар
17.05.2025 19:25 Відповісти
300 тис. Нормально би поповнили ряди в підрозділах. І просування закінчилось би
показати весь коментар
17.05.2025 19:35 Відповісти
чекаю дані по придбаній нерухомомсті в Іспанії
показати весь коментар
17.05.2025 19:36 Відповісти
Чоловіки не люди
показати весь коментар
18.05.2025 23:42 Відповісти
 
 