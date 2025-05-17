РУС
Более 333 тысяч отсрочек от мобилизации выдано в "Резерв+", – Минобороны

Резерв+

В приложении "Резерв+", которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.

По ее словам, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.

"По состоянию на сегодня через "Резерв+" оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками", - отметила Черногоренко.

Осенью прошлого года отсрочки в "Резерв+" запустили для трех категорий: людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, которые имеют троих детей до 18 лет в совместном браке.

Также читайте: В "Резерв+" автоматически продлены отсрочки для тех, кто получил их онлайн, - Минобороны

Чтобы подать запрос на отсрочку в приложении, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и указать свою категорию. После этого результат должен прийти в виде уведомления.

Ранее сообщалось, что в обновлении приложения "Резерв+" добавились две новые отсрочки - для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Минобороны (9551) Резерв+ (80)
Топ комментарии
+6
"без незручного спілкування з чиновниками", - зазначила чиновник Черногоренко

то нахрена ви такі гниди потрібні
17.05.2025 18:56 Ответить
+5
Це якийсь піссець! Немає жодних повноважень видавати чі не видавати відстрочку будь у кого, це не якась приватна дія чиновника, ба більше, в Законі про мобілізацію немає визначення відстрочки, тому ТЦК не можуть видати те, чого не існує в Законі. Є норма про те, що не підлягають мобілізації і є перелік підстав коли це можливо бути, та немає жоджних вимог оформлювати ці підстави у вигляді відстрочки! Жоден може почитати ст 23 Закону про мобілізацію і переконатись, що вигадена відстрочка у виконанні зебілів це злочин!
17.05.2025 19:10 Ответить
+4
чекаю дані по придбаній нерухомомсті в Іспанії
17.05.2025 19:36 Ответить
"без незручного спілкування з чиновниками", - зазначила чиновник Черногоренко

то нахрена ви такі гниди потрібні
17.05.2025 18:56 Ответить
А потім бубочка знов ногою злісно тупне, типу щось дофіга заброньовано і відсторочок, і знову - докажіть, доведіть, що нога повторно не відросла. Країна гундосого недодиктатора.
17.05.2025 19:07 Ответить
Це якийсь піссець! Немає жодних повноважень видавати чі не видавати відстрочку будь у кого, це не якась приватна дія чиновника, ба більше, в Законі про мобілізацію немає визначення відстрочки, тому ТЦК не можуть видати те, чого не існує в Законі. Є норма про те, що не підлягають мобілізації і є перелік підстав коли це можливо бути, та немає жоджних вимог оформлювати ці підстави у вигляді відстрочки! Жоден може почитати ст 23 Закону про мобілізацію і переконатись, що вигадена відстрочка у виконанні зебілів це злочин!
17.05.2025 19:10 Ответить
це все афера на державному рівні, щоб при зміні влади крайніх не було
17.05.2025 19:18 Ответить
Це правовмй негілізм
17.05.2025 20:22 Ответить
Люто плюсую!
Відстрочка положена по закону!!!
Людина один раз поінформувала тцк про свої підстави. Задача тцк перевірити правдивість. Їх функція- статисти, а не надавачі відстрочки.
А біготня щотри місяці перед ними на цирлах це взагалі якась ганьба
17.05.2025 19:33 Ответить
Шановний, по Занону немає ніякої відстрочки, про що я писав вище! По закону є підстави, за яких люди не підлягають мобілізації і це не вимагає жодного оформилення у будь якій формі! Підстави вони є, або їх немає і це немає жордного відношення до вигаданої відстрочки, яка немає жодного відношення до закону.
17.05.2025 19:51 Ответить
А у чиновників,яких півтора мільйони,відсрочаа чи бронь? А у ментів?
17.05.2025 19:23 Ответить
мусора 100% заброньовані

а в селах вже працювати на посівній нема кому ..дітей вчать
17.05.2025 19:30 Ответить
Броні законодавчо не існує, але якшо можете довести, то чекаю!
17.05.2025 20:03 Ответить
Закрив, годі чекати))))
17.05.2025 21:35 Ответить
А чому не зроблять,як в Ізраілі,що кожен 19 - 49 років повинен служити? Чи ета другое?
17.05.2025 19:25 Ответить
300 тис. Нормально би поповнили ряди в підрозділах. І просування закінчилось би
17.05.2025 19:35 Ответить
чекаю дані по придбаній нерухомомсті в Іспанії
17.05.2025 19:36 Ответить
Чоловіки не люди
18.05.2025 23:42 Ответить
 
 