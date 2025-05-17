Более 333 тысяч отсрочек от мобилизации выдано в "Резерв+", – Минобороны
В приложении "Резерв+", которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.
По ее словам, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
"По состоянию на сегодня через "Резерв+" оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками", - отметила Черногоренко.
Осенью прошлого года отсрочки в "Резерв+" запустили для трех категорий: людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, которые имеют троих детей до 18 лет в совместном браке.
Чтобы подать запрос на отсрочку в приложении, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать "Подать запрос на отсрочку" и указать свою категорию. После этого результат должен прийти в виде уведомления.
Ранее сообщалось, что в обновлении приложения "Резерв+" добавились две новые отсрочки - для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.
то нахрена ви такі гниди потрібні
Відстрочка положена по закону!!!
Людина один раз поінформувала тцк про свої підстави. Задача тцк перевірити правдивість. Їх функція- статисти, а не надавачі відстрочки.
А біготня щотри місяці перед ними на цирлах це взагалі якась ганьба
а в селах вже працювати на посівній нема кому ..дітей вчать