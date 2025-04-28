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Новости Отсрочки в Резерв+
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В "Резерв+" в мае появятся два новых типа отсрочек, - Минобороны

Отсрочки в Резерв плюс: Минобороны анонсировало обновление

В мае этого года в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появятся два новых типа отсрочек.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это будут отсрочки для таких категорий:

  • люди с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев;
  • граждане, имеющие мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Черногоренко отмечает, что каждая третья отсрочка в стране оформляется через "Резерв+". Всего в приложении около 4 млн пользователей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" до конца года появится возможность оформить 35 видов отсрочек, - Черногоренко

Она напомнила, что раньше оформить отсрочку можно было только в бумажном виде, физически придя в ТЦК. Сейчас это можно сделать за несколько кликов.

Всего на сегодня есть более 30 типов отсрочек от мобилизации, добавила Черногоренко.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины запустило новую версию приложения "Резерв+" с функцией push-уведомлений об изменении статуса военнообязанных.

В конце марта стало известно, что в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" в этом году планируют запустить 35 типов отсрочек.

Также читайте: В "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9339) мобилизация (2767) Черногоренко Екатерина (116) Резерв+ (54)


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30+2 типів відсрочок... це якась повна срака.. у 22 черги до тцк, зараз хер кого піймаєш ... хто ж боронити країну буде?
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28.04.2025 19:49 Ответить
все ж робиться для оборони....
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28.04.2025 19:53 Ответить
Ти будеш.
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28.04.2025 20:04 Ответить
"... хто ж боронити країну буде? "
Селяни. ...
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28.04.2025 20:23 Ответить
Зробити подачу документів онлайн за допомогою ЕЦП раз плюнути, все для цього вже давно є, но упороті гнобителі всього людського роблять для подачі парерових документів величезні черги. Потім ще і отримати паперову довідку дикий треш! Більшисть люднй, які не підлягають мобілізації відповідно до ст.23 Закону фізично обмежені , але принижені свавіллям реалізції своїх прав. Ця держава не правова!
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28.04.2025 19:58 Ответить
Треба ще додати, що ст.23 Закону не змінилася, але Зе виродки з травня 2024 року видумали кожні три місяці ад подачі документів на "відстрочку", який перетворився в величезні черги. Відстрочка законодавчо не визначена як явище, а вимога оформляти довідку не відповідає Закону! Повторію, для реалізаціїї прав відповідно до ст. 23 Закону раніше ніякої довідки не було потрібно, потрібно було відповідати критеряам Закону, мати відповідні підстави. З травня 2024 виконання ст. 23 Закону залежить не від наявності перелічених в ній підстав, а від дії чиновників раз на 3 місяці в оформлені про це довідки. Кожні три міцяці! Ви напевне подумали, що в перших числах кожні три місяці є довідки та рішення про про їх видачу? Та фіг там! Кожні три місяці всі хто оформлює незаконну вимогу в отриманні довідки вистоюють багато разів величезні черги не мають довідки місяць-два. Тобто з трех місяців два без довідки! Правовий беспредел! Крім того, при подачі паперових документів не видають жодного документа про подачу документів про підстави відповідно до ст.23 Закону!
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28.04.2025 20:25 Ответить
Те що на цю прооблему насрать коментаторам Цензора, багато про що говорить. Тому у 2022 році стало те, що є наслідком подій 2019
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28.04.2025 20:36 Ответить
Ех. О це ж працює МОУ. Все для народу, все для оборони.
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28.04.2025 20:07 Ответить
 
 