В "Резерв+" в мае появятся два новых типа отсрочек, - Минобороны

В мае этого года в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появятся два новых типа отсрочек.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это будут отсрочки для таких категорий:

люди с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев;

граждане, имеющие мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Черногоренко отмечает, что каждая третья отсрочка в стране оформляется через "Резерв+". Всего в приложении около 4 млн пользователей.

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Она напомнила, что раньше оформить отсрочку можно было только в бумажном виде, физически придя в ТЦК. Сейчас это можно сделать за несколько кликов.

Всего на сегодня есть более 30 типов отсрочек от мобилизации, добавила Черногоренко.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины запустило новую версию приложения "Резерв+" с функцией push-уведомлений об изменении статуса военнообязанных.

В конце марта стало известно, что в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" в этом году планируют запустить 35 типов отсрочек.

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