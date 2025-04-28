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Новини Відстрочки у Резерв+
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У "Резерв+" у травні з’являться два нові типи відстрочок, - Міноборони

Відстрочки у Резерв плюс: Міноборони анонсувало оновлення

Цього травня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" зʼявляться два нові типи відстрочок.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це будуть відстрочки для таких категорій:

  • люди з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців;
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Черногоренко зазначає, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через "Резерв+". Загалом у застосунку близько 4 млн користувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" до кінця року з’явиться можливість оформити 35 видів відстрочок, - Черногоренко

Вона нагадала, що раніше оформити відстрочку можна було тільки в паперовому вигляді, фізично прийшовши до ТЦК. Зараз це можна зробити за кілька кліків.

Загалом на сьогодні є понад 30 типів відстрочок від мобілізації, додала Черногоренко.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.

Наприкінці березня стало відомо, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.

Також читайте: У "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7384) мобілізація (3063) Черногоренко Катерина (122) Резерв+ (62)


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30+2 типів відсрочок... це якась повна срака.. у 22 черги до тцк, зараз хер кого піймаєш ... хто ж боронити країну буде?
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28.04.2025 19:49 Відповісти
все ж робиться для оборони....
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28.04.2025 19:53 Відповісти
Ти будеш.
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28.04.2025 20:04 Відповісти
"... хто ж боронити країну буде? "
Селяни. ...
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28.04.2025 20:23 Відповісти
Зробити подачу документів онлайн за допомогою ЕЦП раз плюнути, все для цього вже давно є, но упороті гнобителі всього людського роблять для подачі парерових документів величезні черги. Потім ще і отримати паперову довідку дикий треш! Більшисть люднй, які не підлягають мобілізації відповідно до ст.23 Закону фізично обмежені , але принижені свавіллям реалізції своїх прав. Ця держава не правова!
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28.04.2025 19:58 Відповісти
Треба ще додати, що ст.23 Закону не змінилася, але Зе виродки з травня 2024 року видумали кожні три місяці ад подачі документів на "відстрочку", який перетворився в величезні черги. Відстрочка законодавчо не визначена як явище, а вимога оформляти довідку не відповідає Закону! Повторію, для реалізаціїї прав відповідно до ст. 23 Закону раніше ніякої довідки не було потрібно, потрібно було відповідати критеряам Закону, мати відповідні підстави. З травня 2024 виконання ст. 23 Закону залежить не від наявності перелічених в ній підстав, а від дії чиновників раз на 3 місяці в оформлені про це довідки. Кожні три міцяці! Ви напевне подумали, що в перших числах кожні три місяці є довідки та рішення про про їх видачу? Та фіг там! Кожні три місяці всі хто оформлює незаконну вимогу в отриманні довідки вистоюють багато разів величезні черги не мають довідки місяць-два. Тобто з трех місяців два без довідки! Правовий беспредел! Крім того, при подачі паперових документів не видають жодного документа про подачу документів про підстави відповідно до ст.23 Закону!
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28.04.2025 20:25 Відповісти
Те що на цю прооблему насрать коментаторам Цензора, багато про що говорить. Тому у 2022 році стало те, що є наслідком подій 2019
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28.04.2025 20:36 Відповісти
Ех. О це ж працює МОУ. Все для народу, все для оборони.
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28.04.2025 20:07 Відповісти
 
 