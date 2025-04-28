У "Резерв+" у травні з’являться два нові типи відстрочок, - Міноборони

Цього травня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" зʼявляться два нові типи відстрочок.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це будуть відстрочки для таких категорій:

люди з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців;

громадяни, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Черногоренко зазначає, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через "Резерв+". Загалом у застосунку близько 4 млн користувачів.

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Вона нагадала, що раніше оформити відстрочку можна було тільки в паперовому вигляді, фізично прийшовши до ТЦК. Зараз це можна зробити за кілька кліків.

Загалом на сьогодні є понад 30 типів відстрочок від мобілізації, додала Черногоренко.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.

Наприкінці березня стало відомо, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.

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