У "Резерв+" у травні з’являться два нові типи відстрочок, - Міноборони
Цього травня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" зʼявляться два нові типи відстрочок.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, це будуть відстрочки для таких категорій:
- люди з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців;
- громадяни, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.
Черногоренко зазначає, що кожна третя відстрочка в країні оформлюється через "Резерв+". Загалом у застосунку близько 4 млн користувачів.
Вона нагадала, що раніше оформити відстрочку можна було тільки в паперовому вигляді, фізично прийшовши до ТЦК. Зараз це можна зробити за кілька кліків.
Загалом на сьогодні є понад 30 типів відстрочок від мобілізації, додала Черногоренко.
Як повідомлялося, Міністерство оборони України запустило нову версію застосунку "Резерв+" із функцією push-сповіщень про зміну статусу військовозобов'язаних.
Наприкінці березня стало відомо, що в мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" цього року планують запустити 35 типів відстрочок.
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