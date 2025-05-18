Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та сонячні панелі

Три райони Дніпропетровської області потерпали від атак російських військ напередодні ввечері та вночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері агресор вгатив з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

По Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив БпЛА. Там пошкоджено господарську споруду і приватні будинки.

Також читайте: Росіяни атакували Дніпропетровщину FPV-дронами, артилерією та КАБами: постраждало 2 жінки, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вже вночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.

За даними ОВА, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.