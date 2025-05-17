Росіяни атакували Дніпропетровщину FPV-дронами, артилерією та КАБами: постраждало 2 жінки, є руйнування. ФОТОрепортаж
Упродовж 17 травня російські війська атакували Дніпропетровщину FPV-дронами, артилерією та КАБами. У Синельниківському районі постраждало дві жінки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Нікопольщина
- Протягом дня ворог бив FPV-дронами та артилерією. Постраждали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.
- Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і 2 господарські споруди.
- Загиблих та поранених немає.
Синельниківщина
- По Межівській громаді агресор поцілив БпЛА. Великомихайлівську та Новопавлівську – атакував КАБами.
- Постраждали дві жінки – 48 та 52 років.
- Є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств, на одному з яких виникла пожежа. Її загасили.
- Зайнялася й господарська споруда. Там вогонь також вгамували. Понівечені 2 адмінбудівлі, 12 приватних осель і магазини.
