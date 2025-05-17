УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10708 відвідувачів онлайн
Новини Фото
738 2

Росіяни атакували Дніпропетровщину FPV-дронами, артилерією та КАБами: постраждало 2 жінки, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж 17 травня російські війська атакували Дніпропетровщину FPV-дронами, артилерією та КАБами. У Синельниківському районі постраждало дві жінки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольщина

  • Протягом дня ворог бив FPV-дронами та артилерією. Постраждали  Нікополь, Марганецька і Покровська громади.
  • Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок і 2 господарські споруди.
  • Загиблих та поранених немає.

Читайте: Впродовж дня росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами: є пошкодження. ФОТО

Синельниківщина

  • По Межівській громаді агресор поцілив БпЛА. Великомихайлівську та Новопавлівську – атакував КАБами.
  • Постраждали дві жінки – 48 та 52 років.
  • Є руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств, на одному з яких виникла пожежа. Її загасили.
  • Зайнялася й господарська споруда. Там вогонь також вгамували. Понівечені 2 адмінбудівлі, 12 приватних осель і магазини.

Руйнування на Нікопольщині 17 травня 2025 року
Руйнування на Нікопольщині 17 травня 2025 року
Руйнування на Нікопольщині 17 травня 2025 року
Руйнування на Нікопольщині 17 травня 2025 року
Руйнування на Нікопольщині 17 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (30447) Нікополь (1327) Дніпропетровська область (4162) Нікопольський район (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фронт прийшов на Дніпропетровщину а на марафоні все потужно і незламно, одні перемоги, Президент просуває План Миру, перестати стріляти на 30 днів От цікаво, коли ворог буде в Дніпрі то буде місто-герой фортеця також???
показати весь коментар
17.05.2025 20:27 Відповісти
Головна фортеця Дніпра - сінагога Золота роза
показати весь коментар
18.05.2025 00:08 Відповісти
 
 