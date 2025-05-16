Впродовж дня росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами: є пошкодження. ФОТО

Упродовж дня 16 травня російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів є пошкодження інфраструктури.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор атакував громади Нікопольщини – Марганецьку, Мирівську, Покровську. А ще – райцентр. Спрямовував на населені пункти FPV-дрони та артилерію", - йдеться у повідомленні.

Через ворожі обстріли пошкоджені підприємство, приватний будинок, господарська споруда. Обійшлося без постраждалих.

Окрім цього, за уточненою інформацією, через нічний обстріл з "Граду" у Нікополі понівечена також лікарня. Кількість потрощених будинків зросла до 7, авто – до 10.

Дивіться також: Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину: пошкоджено дитячий садок, школу, церкву. ФОТОрепортаж