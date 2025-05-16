В течение дня россияне обстреливали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами: есть повреждения. ФОТО
В течение дня 16 мая российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией. Вследствие обстрелов есть повреждения инфраструктуры.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессор атаковал громады Никопольщины - Марганецкую, Мировскую, Покровскую. А еще - райцентр. Направлял на населенные пункты FPV-дроны и артиллерию", - говорится в сообщении.
Из-за вражеских обстрелов повреждены предприятие, частный дом, хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.
Кроме этого, по уточненной информации, из-за ночного обстрела из "Града" в Никополе повреждена также больница. Количество разбитых домов возросло до 7, авто - до 10.
