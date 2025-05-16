РУС
В течение дня россияне обстреливали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами: есть повреждения. ФОТО

В течение дня 16 мая российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией. Вследствие обстрелов есть повреждения инфраструктуры.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессор атаковал громады Никопольщины - Марганецкую, Мировскую, Покровскую. А еще - райцентр. Направлял на населенные пункты FPV-дроны и артиллерию", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов повреждены предприятие, частный дом, хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, по уточненной информации, из-за ночного обстрела из "Града" в Никополе повреждена также больница. Количество разбитых домов возросло до 7, авто - до 10.

Смотрите также: Ночью и утром враг терроризировал Никопольщину: повреждены детский сад, школа, церковь. ФОТОрепортаж

