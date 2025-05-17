РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9259 посетителей онлайн
Новости Фото
738 2

Россияне атаковали Днепропетровщину FPV-дронами, артиллерией и КАБами: пострадали 2 женщины, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 17 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами, артиллерией и КАБами. В Синельниковском районе пострадали две женщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольщина

  • В течение дня враг бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
  • Повреждены многоэтажка, частный дом и 2 хозяйственные постройки.
  • Погибших и раненых нет.

Читайте: В течение дня россияне обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами: есть повреждения. ФОТО

Синельниковщина

  • По Межевской громаде агрессор ударил БПЛА. Великомихайловскую и Новопавловскую атаковал КАБами.
  • Пострадали две женщины - 48 и 52 лет.
  • Есть разрушения на территории двух сельскохозяйственных предприятий, на одном из которых возник пожар. Его потушили.
  • Загорелась и хозяйственная постройка. Там огонь также потушили. Изуродованы 2 админздания, 12 частных домов и магазины.

Разрушения в Никопольском районе 17 мая 2025 года
Разрушения в Никопольском районе 17 мая 2025 года
Разрушения в Никопольском районе 17 мая 2025 года
Разрушения в Никопольском районе 17 мая 2025 года
Разрушения в Никопольском районе 17 мая 2025 года

Автор: 

обстрел (29119) Никополь (1158) Днепропетровская область (4375) Никопольский район (396)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фронт прийшов на Дніпропетровщину а на марафоні все потужно і незламно, одні перемоги, Президент просуває План Миру, перестати стріляти на 30 днів От цікаво, коли ворог буде в Дніпрі то буде місто-герой фортеця також???
показать весь комментарий
17.05.2025 20:27 Ответить
Головна фортеця Дніпра - сінагога Золота роза
показать весь комментарий
18.05.2025 00:08 Ответить
 
 