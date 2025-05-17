Россияне атаковали Днепропетровщину FPV-дронами, артиллерией и КАБами: пострадали 2 женщины, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 17 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами, артиллерией и КАБами. В Синельниковском районе пострадали две женщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольщина

В течение дня враг бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Повреждены многоэтажка, частный дом и 2 хозяйственные постройки.

Погибших и раненых нет.

Синельниковщина

По Межевской громаде агрессор ударил БПЛА. Великомихайловскую и Новопавловскую атаковал КАБами.

Пострадали две женщины - 48 и 52 лет.

Есть разрушения на территории двух сельскохозяйственных предприятий, на одном из которых возник пожар. Его потушили.

Загорелась и хозяйственная постройка. Там огонь также потушили. Изуродованы 2 админздания, 12 частных домов и магазины.









