Россияне атаковали Днепропетровщину FPV-дронами, артиллерией и КАБами: пострадали 2 женщины, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 17 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами, артиллерией и КАБами. В Синельниковском районе пострадали две женщины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Никопольщина
- В течение дня враг бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
- Повреждены многоэтажка, частный дом и 2 хозяйственные постройки.
- Погибших и раненых нет.
Синельниковщина
- По Межевской громаде агрессор ударил БПЛА. Великомихайловскую и Новопавловскую атаковал КАБами.
- Пострадали две женщины - 48 и 52 лет.
- Есть разрушения на территории двух сельскохозяйственных предприятий, на одном из которых возник пожар. Его потушили.
- Загорелась и хозяйственная постройка. Там огонь также потушили. Изуродованы 2 админздания, 12 частных домов и магазины.
