Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждены дома и солнечные панели

Три района Днепропетровской области пострадали от атак российских войск накануне вечером и ночью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером агрессор ударил из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

По Межевской громаде Синельниковщины враг ударил БПЛА. Там повреждены хозяйственная постройка и частные дома.

Уже ночью FPV-дрон попал по Криворожскому району. Из-за попадания в Зеленодольской громаде разбиты солнечные панели.

По данным ОВА, везде обошлось без погибших и пострадавших.