Світ не знає, як поводитися з агресором, який є постійним членом Радбезу ООН та має ядерну зброю, - Чубаров
Наразі світ не знає, як реагувати на агресора, щоб закінчити війну. Тому лунають заклики щодо необхідності поступитися нормами міжнародного права, наприклад, територіями України.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мені здається, що одним із чинників таких різних непристойних і неприйнятних варіацій, які виходять з того, що досягнути, нібито, перемир'я чи миру, можливо, поступкою України своїх територій, є те, що світ не знає, ані міжнародна спільнота, ані провідні держави, як поводитися в ситуації, коли агресором є постійний член Ради безпеки ООН, і країна, яка володіє одним з потужних арсеналів ядерної зброї. І комусь в цій ситуації здається, що краще поступитися будь-якими нормами міжнародного права, закриваючи очі на те, що це може привести до абсолютного хаосу і замість сили права тоді буде домінувати право сили, якщо на це піти", - сказав він.
При цьому Чубаров зазначив, що "в цій ситуації, коли деякі політики з оточення новообраного президента Сполучених Штатів публічно говорять про те, що Україні прийдеться поступитися територією для досягнення миру, це говорить про їхню слабкість, про їхню нерішучість і про їхні намагання досягти будь-яким способом миру, але цей мир буде тимчасовим".
"Чи розуміють вони, що це тимчасово буде, я не знаю, але нехтуючи всіма іншими правами і руйнуючи статут ООН, нехтуючи територіальною цілісністю, суверенітетом української держави, ігноруючи права корінного кримськотатарського народу, я дуже сподіваюся, що ми зараз проходимо період тестування з боку таких політиків. І лише наша позиція дуже чітка, стійка, вона не дозволить їм зруйнувати остаточне міжнародне право і допустити ситуацію до такої міри, що будуть обговорюватися питання територіальних поступів з боку України", - додав голова Меджлісу.
мабуть не в тім справа.
так воно і було - відбудовували і годували, і годують й досі.
і тому до чого "....ось така *****!!!," не зовсім зрозуміло.
Портніков, читаючи короткий шматок сатиричного твору ( на 3-15 хв ) - дає повну картину абсурду, коли увесь світ грає на підхалімаж одному МАГАЛІДЕРОВІ - це так страшно...
--------------------------------------------------------------------
21 декабря 1991 года, одиннадцать (Ukraine, ......) из двенадцати членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 Содружества Независимых Государств подписали https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%9D%D0%93_%D0%BE%D1%82_21.12.1991_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85 декларацию, согласившись, что «государства-члены Содружества поддерживают Россию в принятии вместо СССР членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности».
Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООН.
Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация, в нарушении пункта 1, статьи 23 Устава ООН, заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности 31 января 1992 года.
СРСР теж був у радбезі ООН.
Холодна війна, гонка озброєнь та ціни на нафту ну ніякого стосунку до розпаду СРСР не мають.
І регіональні конфлікти теж якось самі по всьому Совку почалися на кінці 80-х.
Гроші-захвильованість-гроші! Ось і вся «ПОТУГА» з резолюціями, від ООН І Демократій!
дії так-званої раZZії-це лакмусовий папірець для "міжнародного права"....для всієї моралі людства....
а шо там знати, впердолить усем миром по ядерным складам рашы на урале??? и будет Америка храничить с Украиною, и небудет хеморою в совбезе ООН, бо небуде того члена.
З особистого бункера пишете? Чекай, я ще не добудував мій
Нельзя сказать, что старый пердимонокль Мединский был как-то особенно гадок и сильно выделялся на общем фоне российской делегации. Нет. Уровень мерзости всей бригады был примерно одинаков. Возможно, десяткам и сотням миллионов людей именно это и резануло особой безнадегой.
В России, похоже, никаких других организмов уже не осталось. Бесцветность глаз, безликость морд и абсолютно единообразная лексика слуг кремлевского пациента стала весьма неприятным открытием для впечатлительной публики.
Она узнала, что не только окопные алкаши, но и лица «респектабельные» прошли цикл трансмутаций и переродились в орков. Вероятно, они даже страшнее и садистичнее простых окопников.
Окажись Мединский, Галузин или Подобреевская в Буче - расстрелянных было бы в три раза больше.
Вероятно, дети и внуки «делегатов», если сохранили еще остатки разума -сейчас шерстят интернет, выясняя способы скоростной смены фамилии и возможности замести всякие родственные следы.
Что происходило? Строго говоря, ничего. Если не считать того, что воры, убийцы и расчленители публично поглумились над своей жертвой, известив её, что и дальше будут её насиловать, попутно отрезая куски её живого тела.
И это творилось не в руинах, вдалеке от глаз, не в грязных канавах, а на виду СМИ всего мира, во «дворце турецком».
Что стало понятно? Россия не прекратит войну и сломать маниакализм путина не получится даже у 100 Трампов и 1000 Макронов. Также стало ясно, то, что эта война может быть закончена одной-единственной пулей в один-единственный лоб.
Сами по себе орки, хоть в «Брионях», хоть в ватниках ни на что не способны. Потеряв управляющий импульс из Кремля, они превратятся в растерянную, потерявшую ориентацию слизь и быстро высохнут до состояния шкурки.
Р.S.
Пердимонокль, конечно, изумителен. Есть дураки-любители. А есть и те, что сделали глупость своей профессией. К таким относится Мединский. Похваляясь способностью «вести войну 20 лет» он опять сел в лужу.
Северную Войну Россия вела в союзе с Пруссией, Саксонией, Данией, Калмыцким ханством, Речью Посполитой, Великобританией и еще множеством государств, курфюрств и княжеств.
По итогам Россия сдала Швеции Финляндию, заплатила репарации в размере трети своего годового бюджета, а сама радикально обнищала. Налоги повысились в 3-4 раза. А все ее «завоевания», по сути, были куплены у шведов за два миллиона «ефимков».