Світ не знає, як поводитися з агресором, який є постійним членом Радбезу ООН та має ядерну зброю, - Чубаров

Наразі світ не знає, як реагувати на агресора, щоб закінчити війну. Тому лунають заклики щодо необхідності поступитися нормами міжнародного права, наприклад, територіями України.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені здається, що одним із чинників таких різних непристойних і неприйнятних варіацій, які виходять з того, що досягнути, нібито, перемир'я чи миру, можливо, поступкою України своїх територій, є те, що світ не знає, ані міжнародна спільнота, ані провідні держави, як поводитися в ситуації, коли агресором є постійний член Ради безпеки ООН, і країна, яка володіє одним з потужних арсеналів ядерної зброї. І комусь в цій ситуації здається, що краще поступитися будь-якими нормами міжнародного права, закриваючи очі на те, що це може привести до абсолютного хаосу і замість сили права тоді буде домінувати право сили, якщо на це піти", - сказав він.

При цьому Чубаров зазначив, що "в цій ситуації, коли деякі політики з оточення новообраного президента Сполучених Штатів публічно говорять про те, що Україні прийдеться поступитися територією для досягнення миру, це говорить про їхню слабкість, про їхню нерішучість і про їхні намагання досягти будь-яким способом миру, але цей мир буде тимчасовим".

"Чи розуміють вони, що це тимчасово буде, я не знаю, але нехтуючи всіма іншими правами і руйнуючи статут ООН, нехтуючи територіальною цілісністю, суверенітетом української держави, ігноруючи права корінного кримськотатарського народу, я дуже сподіваюся, що ми зараз проходимо період тестування з боку таких політиків. І лише наша позиція дуже чітка, стійка, вона не дозволить їм зруйнувати остаточне міжнародне право і допустити ситуацію до такої міри, що будуть обговорюватися питання територіальних поступів з боку України", - додав голова Меджлісу.