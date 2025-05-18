Мир не знает, как вести себя с агрессором, который является постоянным членом Совбеза ООН и обладает ядерным оружием, - Чубаров
Сейчас мир не знает, как реагировать на агрессора, чтобы закончить войну. Поэтому звучат призывы о необходимости уступить нормами международного права, например, территориями Украины.
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мне кажется, что одним из факторов таких разных непристойных и неприемлемых вариаций, которые исходят из того, что достичь, якобы, перемирия или мира, возможно, уступкой Украиной своих территорий, является то, что мир не знает - ни международное сообщество, ни ведущие государства, как вести себя в ситуации, когда агрессором является постоянный член Совета безопасности ООН и страна, обладающая одним из мощных арсеналов ядерного оружия. И кому-то в этой ситуации кажется, что лучше поступиться любыми нормами международного права, закрывая глаза на то, что это может привести к абсолютному хаосу, и вместо силы права тогда будет доминировать право силы, если на это пойти", - сказал он.
При этом Чубаров отметил, что "в этой ситуации, когда некоторые политики из окружения новоизбранного президента Соединенных Штатов публично говорят о том, что Украине придется уступить территорию для достижения мира, это говорит об их слабости, об их нерешительности и об их попытке достичь любым способом мира, но этот мир будет временным".
"Понимают ли они, что это временно будет, я не знаю, но пренебрегая всеми другими правами и разрушая устав ООН, пренебрегая территориальной целостностью, суверенитетом Украинского государства, игнорируя права коренного крымскотатарского народа, я очень надеюсь, что мы сейчас проходим период тестирования со стороны таких политиков. И только наша позиция - очень четкая, устойчивая, не позволит им разрушить окончательное международное право и допустить ситуацию до такой степени, что будут обсуждаться вопросы территориальных уступок со стороны Украины", - добавил председатель Меджлиса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабуть не в тім справа.
так воно і було - відбудовували і годували, і годують й досі.
і тому до чого "....ось така *****!!!," не зовсім зрозуміло.
Портніков, читаючи короткий шматок сатиричного твору ( на 3-15 хв ) - дає повну картину абсурду, коли увесь світ грає на підхалімаж одному МАГАЛІДЕРОВІ - це так страшно...
--------------------------------------------------------------------
21 декабря 1991 года, одиннадцать (Ukraine, ......) из двенадцати членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 Содружества Независимых Государств подписали https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%9D%D0%93_%D0%BE%D1%82_21.12.1991_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85 декларацию, согласившись, что «государства-члены Содружества поддерживают Россию в принятии вместо СССР членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности».
Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООН.
Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация, в нарушении пункта 1, статьи 23 Устава ООН, заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности 31 января 1992 года.
СРСР теж був у радбезі ООН.
Холодна війна, гонка озброєнь та ціни на нафту ну ніякого стосунку до розпаду СРСР не мають.
І регіональні конфлікти теж якось самі по всьому Совку почалися на кінці 80-х.
Гроші-захвильованість-гроші! Ось і вся «ПОТУГА» з резолюціями, від ООН І Демократій!
дії так-званої раZZії-це лакмусовий папірець для "міжнародного права"....для всієї моралі людства....
а шо там знати, впердолить усем миром по ядерным складам рашы на урале??? и будет Америка храничить с Украиною, и небудет хеморою в совбезе ООН, бо небуде того члена.
З особистого бункера пишете? Чекай, я ще не добудував мій
Нельзя сказать, что старый пердимонокль Мединский был как-то особенно гадок и сильно выделялся на общем фоне российской делегации. Нет. Уровень мерзости всей бригады был примерно одинаков. Возможно, десяткам и сотням миллионов людей именно это и резануло особой безнадегой.
В России, похоже, никаких других организмов уже не осталось. Бесцветность глаз, безликость морд и абсолютно единообразная лексика слуг кремлевского пациента стала весьма неприятным открытием для впечатлительной публики.
Она узнала, что не только окопные алкаши, но и лица «респектабельные» прошли цикл трансмутаций и переродились в орков. Вероятно, они даже страшнее и садистичнее простых окопников.
Окажись Мединский, Галузин или Подобреевская в Буче - расстрелянных было бы в три раза больше.
Вероятно, дети и внуки «делегатов», если сохранили еще остатки разума -сейчас шерстят интернет, выясняя способы скоростной смены фамилии и возможности замести всякие родственные следы.
Что происходило? Строго говоря, ничего. Если не считать того, что воры, убийцы и расчленители публично поглумились над своей жертвой, известив её, что и дальше будут её насиловать, попутно отрезая куски её живого тела.
И это творилось не в руинах, вдалеке от глаз, не в грязных канавах, а на виду СМИ всего мира, во «дворце турецком».
Что стало понятно? Россия не прекратит войну и сломать маниакализм путина не получится даже у 100 Трампов и 1000 Макронов. Также стало ясно, то, что эта война может быть закончена одной-единственной пулей в один-единственный лоб.
Сами по себе орки, хоть в «Брионях», хоть в ватниках ни на что не способны. Потеряв управляющий импульс из Кремля, они превратятся в растерянную, потерявшую ориентацию слизь и быстро высохнут до состояния шкурки.
Р.S.
Пердимонокль, конечно, изумителен. Есть дураки-любители. А есть и те, что сделали глупость своей профессией. К таким относится Мединский. Похваляясь способностью «вести войну 20 лет» он опять сел в лужу.
Северную Войну Россия вела в союзе с Пруссией, Саксонией, Данией, Калмыцким ханством, Речью Посполитой, Великобританией и еще множеством государств, курфюрств и княжеств.
По итогам Россия сдала Швеции Финляндию, заплатила репарации в размере трети своего годового бюджета, а сама радикально обнищала. Налоги повысились в 3-4 раза. А все ее «завоевания», по сути, были куплены у шведов за два миллиона «ефимков».