Мир не знает, как вести себя с агрессором, который является постоянным членом Совбеза ООН и обладает ядерным оружием, - Чубаров

Сейчас мир не знает, как реагировать на агрессора, чтобы закончить войну. Поэтому звучат призывы о необходимости уступить нормами международного права, например, территориями Украины.

"Мне кажется, что одним из факторов таких разных непристойных и неприемлемых вариаций, которые исходят из того, что достичь, якобы, перемирия или мира, возможно, уступкой Украиной своих территорий, является то, что мир не знает - ни международное сообщество, ни ведущие государства, как вести себя в ситуации, когда агрессором является постоянный член Совета безопасности ООН и страна, обладающая одним из мощных арсеналов ядерного оружия. И кому-то в этой ситуации кажется, что лучше поступиться любыми нормами международного права, закрывая глаза на то, что это может привести к абсолютному хаосу, и вместо силы права тогда будет доминировать право силы, если на это пойти", - сказал он.

При этом Чубаров отметил, что "в этой ситуации, когда некоторые политики из окружения новоизбранного президента Соединенных Штатов публично говорят о том, что Украине придется уступить территорию для достижения мира, это говорит об их слабости, об их нерешительности и об их попытке достичь любым способом мира, но этот мир будет временным".

"Понимают ли они, что это временно будет, я не знаю, но пренебрегая всеми другими правами и разрушая устав ООН, пренебрегая территориальной целостностью, суверенитетом Украинского государства, игнорируя права коренного крымскотатарского народа, я очень надеюсь, что мы сейчас проходим период тестирования со стороны таких политиков. И только наша позиция - очень четкая, устойчивая, не позволит им разрушить окончательное международное право и допустить ситуацию до такой степени, что будут обсуждаться вопросы территориальных уступок со стороны Украины", - добавил председатель Меджлиса.