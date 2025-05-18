РУС
Мир не знает, как вести себя с агрессором, который является постоянным членом Совбеза ООН и обладает ядерным оружием, - Чубаров

Рефат Чубаров

Сейчас мир не знает, как реагировать на агрессора, чтобы закончить войну. Поэтому звучат призывы о необходимости уступить нормами международного права, например, территориями Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мне кажется, что одним из факторов таких разных непристойных и неприемлемых вариаций, которые исходят из того, что достичь, якобы, перемирия или мира, возможно, уступкой Украиной своих территорий, является то, что мир не знает - ни международное сообщество, ни ведущие государства, как вести себя в ситуации, когда агрессором является постоянный член Совета безопасности ООН и страна, обладающая одним из мощных арсеналов ядерного оружия. И кому-то в этой ситуации кажется, что лучше поступиться любыми нормами международного права, закрывая глаза на то, что это может привести к абсолютному хаосу, и вместо силы права тогда будет доминировать право силы, если на это пойти", - сказал он.

При этом Чубаров отметил, что "в этой ситуации, когда некоторые политики из окружения новоизбранного президента Соединенных Штатов публично говорят о том, что Украине придется уступить территорию для достижения мира, это говорит об их слабости, об их нерешительности и об их попытке достичь любым способом мира, но этот мир будет временным".

Також читайте: Крымские татары категорически не воспринимают попытки признания Крыма российской территорией, - глава Меджлиса Чубаров

"Понимают ли они, что это временно будет, я не знаю, но пренебрегая всеми другими правами и разрушая устав ООН, пренебрегая территориальной целостностью, суверенитетом Украинского государства, игнорируя права коренного крымскотатарского народа, я очень надеюсь, что мы сейчас проходим период тестирования со стороны таких политиков. И только наша позиция - очень четкая, устойчивая, не позволит им разрушить окончательное международное право и допустить ситуацию до такой степени, что будут обсуждаться вопросы территориальных уступок со стороны Украины", - добавил председатель Меджлиса.

+14
Світ прекрасно знає, що жодного документу не існує на підставі якого РФія стала членом ООН, як і знає про те, що ЯЗ і не тільки у них протухла років з 15 тому.
мабуть не в тім справа.
18.05.2025 11:26 Ответить
+8
Есть куча уродов типа Китая и Индии, которые будут покупать всё у параши.
18.05.2025 11:44 Ответить
+5
Світ лише «глибоко десь захвильований», як прутін, упродовж 20 років, безкарно убиває Людей у сусідні державах, починаючи з війни проти Ічкерії і по сьогодення війни, проти Мирної України!
Гроші-захвильованість-гроші! Ось і вся «ПОТУГА» з резолюціями, від ООН І Демократій!
18.05.2025 11:31 Ответить
Світ прекрасно знає, що жодного документу не існує на підставі якого РФія стала членом ООН, як і знає про те, що ЯЗ і не тільки у них протухла років з 15 тому.
мабуть не в тім справа.
мабуть не в тім справа.
18.05.2025 11:26 Ответить
Якщо про це зараз оголосити (що незаконно посідає місце в Радбезі) то автоматично втрачають силу всі рішення Радбезу з 1991 року. Але це не означає, що не можна зараз щось винайти. Аж до виходу всіх адекватних країн з ООН та створення ООН-2, але вже без ************.
18.05.2025 11:34 Ответить
Але то мабуть не на часі.
18.05.2025 11:35 Ответить
І що з того??? Рефат правий!, Світ дійсно не знає! що з цим робить, ось така *****!!!,
18.05.2025 11:56 Ответить
про те, що Світ не знає, писав 100 з лишнім років тому Г. Уелс і закликав всі країни прикласти всі зусилля аби це лайно не розповзлося по Світу. на жаль до нього прислухалися.
так воно і було - відбудовували і годували, і годують й досі.
і тому до чого "....ось така *****!!!," не зовсім зрозуміло.
18.05.2025 16:38 Ответить
Часи Г. Уелса минули, читайте нижче, може зрозумієте.
18.05.2025 16:40 Ответить
вибачайте, що потурбував. "....ось така *****!!!,"
18.05.2025 17:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jUo7zC3qciE
Портніков, читаючи короткий шматок сатиричного твору ( на 3-15 хв ) - дає повну картину абсурду, коли увесь світ грає на підхалімаж одному МАГАЛІДЕРОВІ - це так страшно...
18.05.2025 12:14 Ответить
...Й ще той дурний світ щось хоче ві того ООН, котрого МАГАЛІДЕР країни, котрий терпить це ООН у себе вдома , хоче гратися не за його сценарієм ???
18.05.2025 12:17 Ответить
Україна не заперечувала в 1991 робити порушення.
--------------------------------------------------------------------

21 декабря 1991 года, одиннадцать (Ukraine, ......) из двенадцати членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 Содружества Независимых Государств подписали https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%9D%D0%93_%D0%BE%D1%82_21.12.1991_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85 декларацию, согласившись, что «государства-члены Содружества поддерживают Россию в принятии вместо СССР членства в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности».

Генеральный секретарь распространил эту просьбу среди членов ООН.

Поскольку возражений не последовало, Российская Федерация, в нарушении пункта 1, статьи 23 Устава ООН, заняла место СССР, а Борис Ельцин лично занял место Российской Федерации на заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности 31 января 1992 года.
18.05.2025 12:23 Ответить
А 35 років тому знав.
СРСР теж був у радбезі ООН.
18.05.2025 11:27 Ответить
Так то не вони. СРСР самостійно ліквідувався за власним рішенням. От би зараз й ************ так само. Але, ніж чекати, краще б дали нам зброю, адже Ху?ло не проти. Він заборонив давати лише Тауруси, але не набої 155 мм чи бронетехнику та решту. Її й дають, але недостатньо.
18.05.2025 11:38 Ответить
Тада. Сам, все сам.

Холодна війна, гонка озброєнь та ціни на нафту ну ніякого стосунку до розпаду СРСР не мають.

І регіональні конфлікти теж якось самі по всьому Совку почалися на кінці 80-х.
18.05.2025 11:43 Ответить
Ви навіть не розумієте, що участь в тієї ж гонці озброєнь, в Афганістані чи Анголі та інших конфліктах - це рішення не когось іншого як керівництва СРСР. Можна було нікуди не влазити та не ганятися, а тупо займатися власним внутрішнім розвитком. Регіональні конфлікти - так само наслідок певних внутрішньополітичних рішень керівництва СРСР. А Ви, мабуть, начиталися конспірології про "англічанка гадіт"?
18.05.2025 11:54 Ответить
А чого татари пішли з плащи?Вас будл 72 тисячі в ніч захвати Ради.
18.05.2025 11:29 Ответить
Умовили. Наобіцяли. Всьо будєт чікі-пікі. А потім всіх на е пли, як зазвичай.
18.05.2025 11:40 Ответить
Був шанс повністю змінити хід подій, а умовляють тих, хто сам хоче умовитись на "ліпше по мирняку". Ти ж самі граблі повторили і загально у 2019. Відстоювати своє, відносні 73 % не збералось. То не***** зараз скиглити, що світ чогось не розуміє.
18.05.2025 12:09 Ответить
Та облиште. Нафту в нього теж купують, бо не знають?
18.05.2025 11:30 Ответить
Світ лише «глибоко десь захвильований», як прутін, упродовж 20 років, безкарно убиває Людей у сусідні державах, починаючи з війни проти Ічкерії і по сьогодення війни, проти Мирної України!
Гроші-захвильованість-гроші! Ось і вся «ПОТУГА» з резолюціями, від ООН І
Гроші-захвильованість-гроші! Ось і вся «ПОТУГА» з резолюціями, від ООН І Демократій!
18.05.2025 11:31 Ответить
вже один раз так-званий "світ" поступився одному "демократично-обраному" канцлеру відавши Судети, Австрію та інші землі.... і чим ЦЕ закінчилося....??

дії так-званої раZZії-це лакмусовий папірець для "міжнародного права"....для всієї моралі людства....
18.05.2025 11:32 Ответить
і Це при тому!, що у адольфа, не було ЯЗ, а зараз сцються,) бо кожен "великий" зі Світу цього, ********** навіть думку про те, , як усе це, може закінчиться. але щось підказує, що механізм вже запущений, оркам *****, вони не жили і Жити не будуть, так що їм все одно як здихати, а думка про те, що помруть усі, їм навіть приємна.)
18.05.2025 12:18 Ответить
Це тому що світ-гімно.
18.05.2025 11:35 Ответить
Цивилизованный мир должен готовиться к превентивному уничтожающему термоядерному удару по параше. Что для этого надо делать- он прекрасно знает, но ссытся в свои кальсоны.
18.05.2025 11:37 Ответить
Або не купувати в неї нафту, сама розвалиться як СРСР.
18.05.2025 11:40 Ответить
Есть куча уродов типа Китая и Индии, которые будут покупать всё у параши.
18.05.2025 11:44 Ответить
Суть одна, ЯЗ вирішує все, якщо у тебе вона є світ безсильний.
18.05.2025 11:40 Ответить
І що ж вона вирішує ?
18.05.2025 11:48 Ответить
Ти можеш безкарно убивати інших, але на тебе ніхто не нападе, бо усі розумують чим потенційно може завершитись твоя поразка... і це не відноситься лише до РФ, війна США в Іраку Лівії, де влада була у руках не зручних для США диктаторів у разі наявності у цих країн ЯЗ ніхто ніколи б на них не нападав, так були б санкції, як проти Північної Кореї, але не повноцінна війна-вторгнення на їх території.
18.05.2025 11:57 Ответить
Фігня ! Пуста балаканина. А як же Індія і Пакистан в обох є ЯЗ. А чому ЗСУ не взяли атомну станцію кацапів на курщині ??? Тим більше прямий напад України на ядерну недодержаву кацапію. Брешуть всі, брехня на брехні і брехнею поганяє.
18.05.2025 12:20 Ответить
У війні між Індією і Пакистаном, це локальний конфлікт, який не загрожує існуванні одній з країн чи правлячій владі, а ось коли б війна велась на повне знищення, однозначно програючи одна із сторін використала ЯЗ, як останній аргумент. Щодо курської АЕС це питання до командування, воно планувало доцільність тих чи інших дій.
18.05.2025 14:29 Ответить
18.05.2025 16:51 Ответить
Ану докажіть трампону і його шоблі, що війна між Україною і кацапстаном це не якийсь незначний даже не локальний конфлікт і що в клоуна не ті карти на руках.
18.05.2025 16:59 Ответить
Тут нема що доказувати, тут очевидна зацікавленість Трампа вийти з цього конфлікту з максимальною вигодою для себе і США, тобто продати Україну пуйлу подорожче.
18.05.2025 17:30 Ответить
Тоді трампон дурень в квадраті, якщо не в кубі. Отто фон Бісмарк був правий.
18.05.2025 18:54 Ответить
В 2014 р потрібно було починати а то тільки кричите шо Крим наша батьківщина - а захищатись?
18.05.2025 11:42 Ответить
Так почему ты Валентин оружие не привез?? Чем защищаться?
18.05.2025 11:50 Ответить
Головне кіпіш підняти - наших б"ють! - Україна б в Крим підтягнулись - турки - бо татари це їх єдинокровні брати
18.05.2025 11:54 Ответить
Світ не знає, як захистити український народ, який з вибрав собі в головнокомандувачі проросійського покидька, мета якого знищити всіх українців. Якщо людина твердо вирішила покінчити своє життя, медицина безсила.
18.05.2025 11:56 Ответить
"Світ" -- сцитця! зрозуміло?? Кожен переживає за свою шкіру!, особливо, коли ЯЗ і чимала її кількість! у руках ідіотів!, а твій висер кацап, тебе видає.
18.05.2025 12:04 Ответить
Світ боягузливий і це грає на руку рф
18.05.2025 17:11 Ответить
Світу треба не смоктати у ***** і його союзника ******** трампа, а надати Україні зброю, а кацапьку мразь виключити з радбезу.
18.05.2025 12:16 Ответить
пук
18.05.2025 13:59 Ответить
Ти на вулицю вийшов? Чи прямо в залі?
18.05.2025 16:15 Ответить
В Конституції України давно потрібно закріпити ,що параша - це споконвічний ворог України, якого треба тільки знищувати.
18.05.2025 12:24 Ответить
Да ладно, -не знає. Баблоси великі, дуже великі і кому хочеться їх втрачати? А якщо вже таки "не знає", то закономірне питання- а нахер та оона потрібна?
18.05.2025 12:29 Ответить
А чому Меджліс не використовує в своїх інтересах Туреччину? Чому кримські татари не кричать на весь світ, що залишення Криму кацапам - це продовження геноциду кримсько-татарського населення? Це навіть не лунає з трибуни Верховної Ради, адже це повинні весть час повторювати і наші дипломати, в тому числі і рна перемовинах з США. треба робити акцент не лише на рериторіях, а і на людях. Окупація, навіть тимчасова, це продовження геноциду щодо українців, кримських татар, представників інших народів, які не є етнічними росіянами, яких у процентному відношення до усього населення окупованих теритлорій не так вже і багато.
18.05.2025 12:43 Ответить
Мир не знает, как вести себя с агрессором, который является постоянным членом Совбеза ООН и обладает ядерным оружием,
а шо там знати, впердолить усем миром по ядерным складам рашы на урале??? и будет Америка храничить с Украиною, и небудет хеморою в совбезе ООН, бо небуде того члена.
18.05.2025 12:45 Ответить
😲
З особистого бункера пишете? Чекай, я ще не добудував мій
18.05.2025 13:23 Ответить
18.05.2025 12:46 Ответить
по перше агресор в оон не законно, бо його туди ніхто не приймав, а по друге є така опція, як генеральна асамблея, яка має найвищий статус, тож якби хотіли вже б вигнали. коли сєсєсєр відбомбився по хельсінкі вигнали цю мерзоту з ліги націй протягом дня, тож виходить, що не дуже й хочуть, бо ж скрєпи і достоєвскій, дебіли бл...
18.05.2025 12:55 Ответить
У кожної проблеми є рішення. Треба тільки захотіти його знайти.
18.05.2025 13:52 Ответить
Світ довгий час був зайнятий спогляданням рюскага балєта, боротьбою за права голубків,та прийомом натовпів дивних людей з теплих країн.
18.05.2025 14:03 Ответить
всі ці слові дуже влучні та вірні але їх ефект дорівнює пуку. Для нас вибір не великий: захист поки є можливість або виконання вимог терористів. І кожен окремий громадянин для себе особисто також зробить цей вибір
18.05.2025 14:04 Ответить
НЕ ЗНАЄ чи намагається показати ЩО НЕ ЗНАЄ. Бо воювати як у Другу світову всім світом, світ не бажає. Не треба їх, красиву частину світу, відмазувати, виправдовувати. Їм урок 1938 р не пішов на користь. Їм аби не влізти в халепу, доки кацапи ще слабкі. А як збільшать м'язи, то буде зовсім інша розмова. Про капітуляцію чи про чергову європейську жертву на ЗАКЛАНИЕ.
18.05.2025 14:24 Ответить
світ чудово знає. Просто не хоче нічого робити
18.05.2025 15:33 Ответить
@ https://t.me/nevzorovtv/26903 # Итоги Стамбула .
Нельзя сказать, что старый пердимонокль Мединский был как-то особенно гадок и сильно выделялся на общем фоне российской делегации. Нет. Уровень мерзости всей бригады был примерно одинаков. Возможно, десяткам и сотням миллионов людей именно это и резануло особой безнадегой.
В России, похоже, никаких других организмов уже не осталось. Бесцветность глаз, безликость морд и абсолютно единообразная лексика слуг кремлевского пациента стала весьма неприятным открытием для впечатлительной публики.
Она узнала, что не только окопные алкаши, но и лица «респектабельные» прошли цикл трансмутаций и переродились в орков. Вероятно, они даже страшнее и садистичнее простых окопников.
Окажись Мединский, Галузин или Подобреевская в Буче - расстрелянных было бы в три раза больше.
Вероятно, дети и внуки «делегатов», если сохранили еще остатки разума -сейчас шерстят интернет, выясняя способы скоростной смены фамилии и возможности замести всякие родственные следы.

Что происходило? Строго говоря, ничего. Если не считать того, что воры, убийцы и расчленители публично поглумились над своей жертвой, известив её, что и дальше будут её насиловать, попутно отрезая куски её живого тела.
И это творилось не в руинах, вдалеке от глаз, не в грязных канавах, а на виду СМИ всего мира, во «дворце турецком».
Что стало понятно? Россия не прекратит войну и сломать маниакализм путина не получится даже у 100 Трампов и 1000 Макронов. Также стало ясно, то, что эта война может быть закончена одной-единственной пулей в один-единственный лоб.
Сами по себе орки, хоть в «Брионях», хоть в ватниках ни на что не способны. Потеряв управляющий импульс из Кремля, они превратятся в растерянную, потерявшую ориентацию слизь и быстро высохнут до состояния шкурки.

Р.S.

Пердимонокль, конечно, изумителен. Есть дураки-любители. А есть и те, что сделали глупость своей профессией. К таким относится Мединский. Похваляясь способностью «вести войну 20 лет» он опять сел в лужу.
Северную Войну Россия вела в союзе с Пруссией, Саксонией, Данией, Калмыцким ханством, Речью Посполитой, Великобританией и еще множеством государств, курфюрств и княжеств.
По итогам Россия сдала Швеции Финляндию, заплатила репарации в размере трети своего годового бюджета, а сама радикально обнищала. Налоги повысились в 3-4 раза. А все ее «завоевания», по сути, были куплены у шведов за два миллиона «ефимков».
18.05.2025 20:03 Ответить
Усё в Божьих руках. Он знает, как разрулить, но сначала надо стать на колени перед Ним
18.05.2025 20:24 Ответить
 
 