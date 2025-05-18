УКР
Новини Втручання РФ у вибори в Польщі
Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі

Напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

Що таке спецоперація Doppelganger

Головний інструмент кремля — спецоперація під назвою Doppelganger ("Двійник"). Це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

Також читайте: Польща має справу з безпрецедентною спробою втручання РФ у президентські вибори, - віцепрем’єр країни Гавковський

Які основні меседжі

Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці.

Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності.

Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що втручання РФ відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

Топ коментарі
+19
Думають, що воювати можна у білих рукавичках..а деза - інколи краща за кулю..
18.05.2025 13:05 Відповісти
+12
Цікаво що подібну хню може робити і ЕС проти кацапів. Є такий принцип - якщо плювати на всіх то вони втруться, а якщо всі плюнуть в тебе то ти втонеш.
Але чомусь ніхто подібним не займається...
18.05.2025 12:56 Відповісти
+9
Цілі ху...ла це зробити все щоб усюди було похоже на ху...лостан. І все благодаря трампнутому, він подав приклад, що не треба ума, головне у владі це особисто збагачення.
18.05.2025 13:03 Відповісти
Коментувати
Василича в виде }{уйла прислали?
18.05.2025 12:55 Відповісти
18.05.2025 12:56 Відповісти
18.05.2025 13:05 Відповісти
У нас Гетьман повоевал уже в белых рукавичках . И говорил "демократия это процедура". Тепер потеряли и демократию и рукавички..
полное ОП во всех сферах и яйца по 17
18.05.2025 13:20 Відповісти
У Порошенка реально не хватало часу для інформвійни.
18.05.2025 16:10 Відповісти
18.05.2025 13:03 Відповісти
18.05.2025 13:14 Відповісти
Можна подумати без цієї операції нам прям ешелони таурсів пруть з Європи... Імопента не можна зробити більш імпотентним
18.05.2025 13:16 Відповісти
Если объединить усилия - в том числе их спецслужбы, провайдеры и украинские хакеры то можно много таких сайтов закрыть или обвалить.
Но контр-пропаганда обязательна! Мониторинг обязателен
18.05.2025 13:17 Відповісти
звідки інфа що це саме рашка а не рашка під командуванням китаю? чи сі просто до ***** на 9 травня шашликів поїсти поїхав?
18.05.2025 13:27 Відповісти
І перевізники, тривожно якось, неблокують кордони, з московською шушерою?!!?
18.05.2025 13:43 Відповісти
доки в світі існують гроші, усьо рішається "товр-бабло-товар"
і буде,
18.05.2025 13:52 Відповісти
Geld regiert💯% die Welt ‼️‼️👍✌️
18.05.2025 14:38 Відповісти
Запропонуй своє
18.05.2025 14:39 Відповісти
паPaшка использует практически все формы гибридной войны против Запада, вот-вот перейдёт к горячей. При этом Европа по-прежнему хочет с ней договориться. Не уничтожить раз и навсегда, а договориться, "заключить мир", снова начать торговать и т.д.. Что это? Инфантилизм, трусость, шизофрения?
18.05.2025 13:52 Відповісти
У мене лише одне запитання. А що було б з Європою аби Ф.Рузвельт умовив гера гітлера восени 1941 року на перемир'я ? ШО так і працювали б сьогодні концтабори ? Які зараз працюють в колишньому срср. Так і ділили б Францію на дві франції ? Як зараз намагаються поділити Україну. От ЯКБИ тоді був трампА, то все було б по іншому. Навіть Христа не розп'яли б.
18.05.2025 14:08 Відповісти
на жаль, в ІСТОРІЇ, НЕМА умовних відмінків: "А що було б з Європою аби ...." та А що було б з Європою з Україною аби виборці в 2019-му не хотіли б па-пріколу обирати президента..."
Що маємо - те маємо....
18.05.2025 14:23 Відповісти
Взагалі то цей заїжджений штамп "в історії нема умовних відмінків" не зовсім вірний (до речі його ******** Сталін), час не має зворотнього напрямку, але історія існує саме для того, щоб на ній вчитися і не повторювати помилок. Ще в стародавньому Римі того ж Юлія Цезаря, інших полководців навчали детальним аналізом воєнних перемог і поразок.
18.05.2025 14:47 Відповісти
Я це знаю. А ось Лідори таким відмінком завжди користуються. Я БББ Крим не здав, я ббб не допустив війну в Україні, я ббб .... Христа не розп'яв ! А як до влади прийшов, то й вбивцю, то й мегакрадія ближче до себе. ПОДІБНЕ ПРИТЯГУЄ ДО СЕБЕ ПОДІБНЕ !
18.05.2025 14:34 Відповісти
Схоже на те, що Маск купив Twitter з однією метою підриву демократії як в себе, так і у всьому світі. Окрім іншого, він схиблений ще й на літері "X", яку пхає не лише в назви корпорацій, а і в імена власних дітей.
18.05.2025 14:39 Відповісти
Молю Бога ,шо у Польші ,не знайдуться 73 % ід* отів , Гоподи допоможі ❤️🇵🇱 !
18.05.2025 16:23 Відповісти
 
 