Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі

Напередодні президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни проти європейського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

Що таке спецоперація Doppelganger

Головний інструмент кремля — спецоперація під назвою Doppelganger ("Двійник"). Це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Росії, що спрямована на країни ЄС і НАТО.

У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні ЗМІ. На таких ресурсах кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин.



Для впливу на польських виборців з березня цього року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, що імітували реальних виборців.

Які основні меседжі

Основні меседжі, які використовує кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду Дональда Туска. Паралельно проросійські ЗМІ формують негативний образ України, називаючи її головним фактором "хаосу" у польській політиці.

Такі дії держави-агресора є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО, спрямованої на послаблення їхньої внутрішньої єдності.

Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що втручання РФ відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".