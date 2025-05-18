Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в разгар выборов в Польше
Накануне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.
Что такое спецоперация Doppelganger
Главный инструмент кремля - спецоперация под названием Doppelganger ("Двойник"). Это одна из самых масштабных и длительных информационных кампаний России, направленная на страны ЕС и НАТО.
В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.
Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.
Какие основные месседжи
Основные месседжи, которые использует кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике.
Такие действия государства-агрессора являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО, направленной на ослабление их внутреннего единства.
Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что вмешательство РФ происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".
