Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в разгар выборов в Польше

Польща

Накануне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

Что такое спецоперация Doppelganger

Главный инструмент кремля - спецоперация под названием Doppelganger ("Двойник"). Это одна из самых масштабных и длительных информационных кампаний России, направленная на страны ЕС и НАТО.

В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.

Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.

Также читайте: Польша имеет дело с беспрецедентной попыткой вмешательства РФ в президентские выборы, - вице-премьер страны Гавковский

Какие основные месседжи

Основные месседжи, которые использует кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике.

Такие действия государства-агрессора являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО, направленной на ослабление их внутреннего единства.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что вмешательство РФ происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

Топ комментарии
+19
Думають, що воювати можна у білих рукавичках..а деза - інколи краща за кулю..
18.05.2025 13:05 Ответить
+12
Цікаво що подібну хню може робити і ЕС проти кацапів. Є такий принцип - якщо плювати на всіх то вони втруться, а якщо всі плюнуть в тебе то ти втонеш.
Але чомусь ніхто подібним не займається...
18.05.2025 12:56 Ответить
+9
Цілі ху...ла це зробити все щоб усюди було похоже на ху...лостан. І все благодаря трампнутому, він подав приклад, що не треба ума, головне у владі це особисто збагачення.
18.05.2025 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василича в виде }{уйла прислали?
18.05.2025 12:55 Ответить
Цікаво що подібну хню може робити і ЕС проти кацапів. Є такий принцип - якщо плювати на всіх то вони втруться, а якщо всі плюнуть в тебе то ти втонеш.
Але чомусь ніхто подібним не займається...
18.05.2025 12:56 Ответить
Думають, що воювати можна у білих рукавичках..а деза - інколи краща за кулю..
18.05.2025 13:05 Ответить
У нас Гетьман повоевал уже в белых рукавичках . И говорил "демократия это процедура". Тепер потеряли и демократию и рукавички..
полное ОП во всех сферах и яйца по 17
18.05.2025 13:20 Ответить
У Порошенка реально не хватало часу для інформвійни.
18.05.2025 16:10 Ответить
Цілі ху...ла це зробити все щоб усюди було похоже на ху...лостан. І все благодаря трампнутому, він подав приклад, що не треба ума, головне у владі це особисто збагачення.
18.05.2025 13:03 Ответить
18.05.2025 13:14 Ответить
Можна подумати без цієї операції нам прям ешелони таурсів пруть з Європи... Імопента не можна зробити більш імпотентним
18.05.2025 13:16 Ответить
Если объединить усилия - в том числе их спецслужбы, провайдеры и украинские хакеры то можно много таких сайтов закрыть или обвалить.
Но контр-пропаганда обязательна! Мониторинг обязателен
18.05.2025 13:17 Ответить
звідки інфа що це саме рашка а не рашка під командуванням китаю? чи сі просто до ***** на 9 травня шашликів поїсти поїхав?
18.05.2025 13:27 Ответить
І перевізники, тривожно якось, неблокують кордони, з московською шушерою?!!?
18.05.2025 13:43 Ответить
доки в світі існують гроші, усьо рішається "товр-бабло-товар"
і буде,
18.05.2025 13:52 Ответить
Geld regiert💯% die Welt ‼️‼️👍✌️
18.05.2025 14:38 Ответить
Запропонуй своє
18.05.2025 14:39 Ответить
паPaшка использует практически все формы гибридной войны против Запада, вот-вот перейдёт к горячей. При этом Европа по-прежнему хочет с ней договориться. Не уничтожить раз и навсегда, а договориться, "заключить мир", снова начать торговать и т.д.. Что это? Инфантилизм, трусость, шизофрения?
18.05.2025 13:52 Ответить
У мене лише одне запитання. А що було б з Європою аби Ф.Рузвельт умовив гера гітлера восени 1941 року на перемир'я ? ШО так і працювали б сьогодні концтабори ? Які зараз працюють в колишньому срср. Так і ділили б Францію на дві франції ? Як зараз намагаються поділити Україну. От ЯКБИ тоді був трампА, то все було б по іншому. Навіть Христа не розп'яли б.
18.05.2025 14:08 Ответить
на жаль, в ІСТОРІЇ, НЕМА умовних відмінків: "А що було б з Європою аби ...." та А що було б з Європою з Україною аби виборці в 2019-му не хотіли б па-пріколу обирати президента..."
Що маємо - те маємо....
18.05.2025 14:23 Ответить
Взагалі то цей заїжджений штамп "в історії нема умовних відмінків" не зовсім вірний (до речі його ******** Сталін), час не має зворотнього напрямку, але історія існує саме для того, щоб на ній вчитися і не повторювати помилок. Ще в стародавньому Римі того ж Юлія Цезаря, інших полководців навчали детальним аналізом воєнних перемог і поразок.
18.05.2025 14:47 Ответить
Я це знаю. А ось Лідори таким відмінком завжди користуються. Я БББ Крим не здав, я ббб не допустив війну в Україні, я ббб .... Христа не розп'яв ! А як до влади прийшов, то й вбивцю, то й мегакрадія ближче до себе. ПОДІБНЕ ПРИТЯГУЄ ДО СЕБЕ ПОДІБНЕ !
18.05.2025 14:34 Ответить
Схоже на те, що Маск купив Twitter з однією метою підриву демократії як в себе, так і у всьому світі. Окрім іншого, він схиблений ще й на літері "X", яку пхає не лише в назви корпорацій, а і в імена власних дітей.
18.05.2025 14:39 Ответить
Молю Бога ,шо у Польші ,не знайдуться 73 % ід* отів , Гоподи допоможі ❤️🇵🇱 !
18.05.2025 16:23 Ответить
 
 