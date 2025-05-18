Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в разгар выборов в Польше

Накануне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.

Что такое спецоперация Doppelganger

Главный инструмент кремля - спецоперация под названием Doppelganger ("Двойник"). Это одна из самых масштабных и длительных информационных кампаний России, направленная на страны ЕС и НАТО.

В рамках этой операции кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ. На таких ресурсах кремль распространяет дезинформацию под видом настоящих новостей.



Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей.

Какие основные месседжи

Основные месседжи, которые использует кремль, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике.

Такие действия государства-агрессора являются частью более широкой стратегии гибридного давления Москвы на страны ЕС и НАТО, направленной на ослабление их внутреннего единства.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что вмешательство РФ происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".