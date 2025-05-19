На півдні найбільше атак ворога відбито на Новопавлівському напрямку, - Сили оборони

Ворог не припиняє застосовувати артилерію, дрони-камікадзе та завдавати авіаційних ударів по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах на Південному напрямку, а також завдавати ударів по позиціях Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали 24 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку воїни Сил оборони України відбили 2 атаки противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, але успіху не мали - атаку відбито.

Обстріли ворога

За вчора зафіксовано понад 320 ворожих обстрілів населених пунктів та позицій наших оборонців, з використанням 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли 590 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 300 скидів з БпЛА, використавши 350 боєприпасів.

Від ударів FPV-дронів потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Через російську агресію на Херсонщині загинули двоє людей, ще 6 - дістали поранення.

Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів по цивільному населенню, критичній і соціальній інфраструктурі Херсонської та Запорізької областей, застосувавши дві керовані авіабомби (КАБ) та сотню некерованих авіаційних ракет (НАР).

Втрати ворога на півдні за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

95 окупантів;

2 гармати;

2 міномети;

13 одиниць автомобільної техніки;

2 ударні БпЛА типу "Shahed-136";

3 мотоцикли та квадроцикл;

1 човен;

2 генератори;

4 антени старлінк та 4 антени зв’язку.

Зруйновано:

102 бліндажі/ укриття;

4 місця зберігання боєприпасів;

1 пункт управління БпЛА.

