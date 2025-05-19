На юге больше всего атак врага отражено на Новопавловском направлении, - Силы обороны

Враг не прекращает применять артиллерию, дроны-камикадзе и наносить авиационные удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам на Южном направлении, а также наносить удары по позициям Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении наши защитники отражали 24 атаки захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Ровнополя.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении воины Сил обороны Украины отбили 2 атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, но успеха не имели - атака отбита.

Обстрелы врага

За вчера зафиксировано более 320 вражеских обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников, с использованием 1400 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 590 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 300 сбросов с БпЛА, использовав 350 боеприпасов.

От ударов FPV-дронов страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли два человека, еще 6 - получили ранения.

Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов по гражданскому населению, критической и социальной инфраструктуре Херсонской и Запорожской областей, применив две управляемые авиабомбы (КАБ) и сотню неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Потери врага на юге за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

95 оккупантов;

2 орудия;

2 миномёта;

13 единиц автомобильной техники;

2 ударных БпЛА типа "Shahed-136";

3 мотоцикла и квадроцикл;

1 лодка;

2 генератора;

4 антенны старлинк и 4 антенны связи.

Разрушены:

102 блиндажа/укрытия;

4 места хранения боеприпасов;

1 пункт управления БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за значительных потерь на юге российское командование отправляет в атаки практически всех своих военнослужащих, - Силы обороны