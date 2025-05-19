На юге больше всего атак врага отражено на Новопавловском направлении, - Силы обороны
Враг не прекращает применять артиллерию, дроны-камикадзе и наносить авиационные удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам на Южном направлении, а также наносить удары по позициям Сил обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении наши защитники отражали 24 атаки захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Ровнополя.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.
На Ореховском направлении воины Сил обороны Украины отбили 2 атаки противника в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, но успеха не имели - атака отбита.
Обстрелы врага
За вчера зафиксировано более 320 вражеских обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников, с использованием 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 590 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 300 сбросов с БпЛА, использовав 350 боеприпасов.
От ударов FPV-дронов страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли два человека, еще 6 - получили ранения.
Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов по гражданскому населению, критической и социальной инфраструктуре Херсонской и Запорожской областей, применив две управляемые авиабомбы (КАБ) и сотню неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Потери врага на юге за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 95 оккупантов;
- 2 орудия;
- 2 миномёта;
- 13 единиц автомобильной техники;
- 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 3 мотоцикла и квадроцикл;
- 1 лодка;
- 2 генератора;
- 4 антенны старлинк и 4 антенны связи.
Разрушены:
- 102 блиндажа/укрытия;
- 4 места хранения боеприпасов;
- 1 пункт управления БпЛА.
