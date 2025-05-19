РУС
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
На юге больше всего атак врага отражено на Новопавловском направлении, - Силы обороны

Бої на півдні

Враг не прекращает применять артиллерию, дроны-камикадзе и наносить авиационные удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам на Южном направлении, а также наносить удары по позициям Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении наши защитники отражали 24 атаки захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Ровнополя.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении воины Сил обороны Украины отбили 2 атаки противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, но успеха не имели - атака отбита.

Обстрелы врага

За вчера зафиксировано более 320 вражеских обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников, с использованием 1400 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 590 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 300 сбросов с БпЛА, использовав 350 боеприпасов.

От ударов FPV-дронов страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли два человека, еще 6 - получили ранения.

Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов по гражданскому населению, критической и социальной инфраструктуре Херсонской и Запорожской областей, применив две управляемые авиабомбы (КАБ) и сотню неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Потери врага на юге за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 95 оккупантов;
  • 2 орудия;
  • 2 миномёта;
  • 13 единиц автомобильной техники;
  • 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 3 мотоцикла и квадроцикл;
  • 1 лодка;
  • 2 генератора;
  • 4 антенны старлинк и 4 антенны связи.

Разрушены:

  • 102 блиндажа/укрытия;
  • 4 места хранения боеприпасов;
  • 1 пункт управления БпЛА.

боевые действия (4766) Силы обороны юга (428) война в Украине (5794)
