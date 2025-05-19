РФ атакувала Херсонщину майже 2000 дронів за тиждень - ППО знищила 80%, - ОВА
Російські війська лише за останні сім днів випустили по звільненій частині Херсонщини 1950 дронів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти прицільно били по цивільних об’єктах і мирних мешканцях. Попри інтенсивність атак, сили ППО знищили понад 1600 ворожих безпілотників - близько 80% від усієї кількості.
"Ефективність збиття російських "крил" залишається на рівні 80%", - наголосив Прокудін.
