РФ атаковала Херсонскую область почти 2000 дронов за неделю - ПВО уничтожила 80%, - ОВА

Российские войска только за последние семь дней выпустили по освобожденной части Херсонщины 1950 дронов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты прицельно били по гражданским объектам и мирным жителям. Несмотря на интенсивность атак, силы ПВО уничтожили более 1600 вражеских беспилотников - около 80% от всего количества.

"Эффективность сбивания российских "крыльев" остается на уровне 80%", - подчеркнул Прокудин.

