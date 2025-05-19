УКР
Новини Обмеження термінів перебування на посаді мера
3 234 36

Більшість українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів, - соцопитування

опрос

Більшість опитаних жителів України - 67,7%, нічого не чули про законодавчу ініціативу щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів, яка полягає в тому, що якщо особа уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа більше не матиме права балотуватися на цю посаду.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Соціополіс", проведене 3-12 травня, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому переважна більшість опитаних жителів України - 67,2%, погоджуються з твердженням, що якщо міський голова ефективно працює, він повинен мати право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову – мають вирішувати тільки жителі громади.

Відносно більше (порівняно з усіма опитаними) погоджуються із вказаним твердженням жителі селищ і сіл та жінки, а відносно менше – жителі обласних центрів та чоловіки. При цьому, та сама категорія, яка висловлюється на підтримку мерів, наразі схвально оцінюють діяльність Президента України Володимира Зеленського – понад дві третини опитаних (67,8%) відповіли, що оцінюють його роботу на посаді Президента повністю позитивно або скоріше позитивно - таку позицію висловили жителі сіл і селищ та міст, які не є обласними центрами, жінки та респонденти молодшого віку, а відносно гірше діяльність Президента оцінили жителі обласних центрів; чоловіки та респонденти середнього віку.

Більшість опитаних жителів України (54,6%) негативно поставилися б до ситуації, якби в їхній громаді замість обраного голови громади центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Скоріше або повністю позитивно поставилися б до такої ситуації приблизно вдвічі менше опитаних (29,7%). Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади. Переважна більшість - 51,4%, виступають за те, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про обмеження каденцій мерів порушує Конституцію, - Асоціація міст України. ВIДЕО

Нагадаємо, у квітні колишній нардеп Олександр Черненко поширив текст проєкту закону, що обмежує кількість термінів перебування на посаді міського голови.

"Обмежити каденції — максимум дві за все життя. Не поспіль. А взагалі… Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях", — написав Черненко.

У проєкті прописана норма: "якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа не має права балотуватися на відповідну посаду після набрання чинності цим законом". Наразі серед очільників великих міст є чимало довгожителів: Віталій Кличко (мер Києва з 2014 року), Геннадій Труханов (мер Одеси з 2014 року), Борис Філатов (мер Дніпра з 2015 року), Андрій Садовий (мер Львова з 2006 року), Руслан Марцінків (мер Івано-Франківська з 2015 року), Сергій Надал (мер Тернополя з 2010 року).

На порталі Верховної Ради законопроєкт, згаданий колишнім нардепом, поки не зареєстрований, хоча він оприлюднив його чернетку. Назва проєкту "Закон України про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови".

Автор: 

вибори (6739) Зеленський Володимир (25234) місцеве самоврядування (330) мер (511) опитування (2024)
Топ коментарі
+7
"Почти мера Киева" Пальчевского еще помните? А его "Перемогу"? Вот это цена нынешним "соцопросам".
показати весь коментар
19.05.2025 18:18 Відповісти
+7
"Нам нужна крєпкая рука" розказують нам...
показати весь коментар
19.05.2025 18:23 Відповісти
+4
Рейтинг президенту дають ті,хто займається тими рейтингами.Можете Ви організувати якусь шарашку і теж давати рейтинги.Будете дзвонити різним знаковим людям і казати - ми тут проводимо опитування...скільки вам поставити?Прейскурант ми вам надіслали...
показати весь коментар
19.05.2025 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Фігня якась - нардеп колишній , законопроект не зареєстрований ... і до чого тут діяльність Президента ?
показати весь коментар
19.05.2025 18:20 Відповісти
А шоб не сумнівалися хто найвеличніший лідор **********.
показати весь коментар
19.05.2025 18:47 Відповісти
Дуже гарний законопроект: 2 терміни -і так занадто довгий термін, хватить і одного і перевибори через кожних 2 роки.
показати весь коментар
19.05.2025 18:22 Відповісти
Мої 5 років ще не закінчилися.Зеленський.
показати весь коментар
19.05.2025 18:48 Відповісти
"Нам нужна крєпкая рука" розказують нам...
показати весь коментар
19.05.2025 18:23 Відповісти
Піаніст. У нього міцний палець.
показати весь коментар
19.05.2025 18:34 Відповісти
А как в Европе и в США ?
Нельзя просто перенять их опыт?
Или опять хотите ПРИКОЛОТЬСЯ, бл...
Приколисты хер......ы
Поржать им захотелось!!!!!!
Надеюсь - многие из вас уже не жильцы
Уже отсмеялись........
показати весь коментар
19.05.2025 18:36 Відповісти
Тобто те що я і говорив не раз, хто дає рейтинг президенту: жінки і ті кого не мобілізують
показати весь коментар
19.05.2025 18:41 Відповісти
Рейтинг президенту дають ті,хто займається тими рейтингами.Можете Ви організувати якусь шарашку і теж давати рейтинги.Будете дзвонити різним знаковим людям і казати - ми тут проводимо опитування...скільки вам поставити?Прейскурант ми вам надіслали...
показати весь коментар
19.05.2025 18:51 Відповісти
Ну дивися, наприклад я жінка, мене ніхто не бусифікує, кордони відкриті, тощо, навіщо щось змнінювати і когось іншого обирати?
показати весь коментар
19.05.2025 18:59 Відповісти
Тут багато але є, факторів. Жінка може бути бвженеою з ТОТ чи де йдуть бойові дії. Вона може втратила вже когось на війні. Тут багато факторів що впливають.
Але є такі як ви кажете. Знаю одну зі Львова. Топила і топить за зе. Іноді разум вмикається, то то збій.
показати весь коментар
19.05.2025 19:22 Відповісти
Найперше вони дебіли, а вже потім жінки і ті , кого не мобілізують
показати весь коментар
19.05.2025 18:57 Відповісти
і більшість то баби.бо звалити можуть і від тцк бігать не тре
показати весь коментар
19.05.2025 18:59 Відповісти
Все правильно корелюється - у людей, що підтримують преЗЕдента просто атрофований мозок!
показати весь коментар
19.05.2025 19:00 Відповісти
І де ви це опитування проводили? Докази? Відео , підписи, хто платив за це і скільки. І одразу виникає відповідь- йдіть нахер. Запишіть на листочку, складіть літачок і- летіть нахер. Гарного польоту вам і вашим пасажирам. Все, що суперечить конституціє не є до виконання-рішення конституційного суду. Крапка. Нахер...
показати весь коментар
19.05.2025 19:54 Відповісти
При цьому переважна більшість опитаних жителів України - 67,2%, погоджуються з твердженням, що якщо міський голова ефективно працює, він повинен мати право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову - мають вирішувати тільки жителі громади. Нагадує рашистську 3,14дерацію і "вибори куйла" всія рабсєї..
показати весь коментар
19.05.2025 19:56 Відповісти
На шістку ОПУ "Джокера" подали серйозні звинувачення в СБУ: чи буде реакція?
https://www.youtube.com/watch?v=z1EnDIEIS8I
показати весь коментар
19.05.2025 20:33 Відповісти
Коли чиновник довго при владі він обрастає потрібними зв'язками та корумпованими схемами. Приклад "хороших керівників" які довго при владі ми бачимо на прикладі Лукашенко та Путіна. Тому більше двух строків треба забороняти балотуватися в мери та депутати.
показати весь коментар
19.05.2025 22:38 Відповісти
может, меры вообще не нужны? впрочем, как и депутаты, менты и компания? есть интернет, открытое голосование в дие для желающих, набрало, там, 100 000 голосов - пусть работают (те, кто работают), а не "представители" решают. можно для эксперимента на год всех отправить в безоплатный отпуск, а на освободившееся бабло - накупить дронов что ли, ежемесячно, или патронный завод.
показати весь коментар
19.05.2025 22:38 Відповісти
С-ка! В кого вони питають. Прожив 58 років , ні в мене , ні моїх знайомих ніхто ніколи нічого не питав. Максимум дзвонили з банку на рахунок якості обслуговування.
показати весь коментар
19.05.2025 22:45 Відповісти
Зрозуміло їм Клічко муляє. А от як виберуть якусь "панімера" то можна знову закон міняти - "якщо зі слуг народу то довічно".
показати весь коментар
19.05.2025 23:09 Відповісти
Чому одразу ,,клічко муляє" ???
НЕХАЙ ПОЖИТТЄВО КЕРУЮТЬ І МЕР КИЇВА І МЕР ОДЕСИ.
ТА НАВІТЬ ХАЙ ДІТЯМ СВОЇМ ПО НАСЛЄДСТВУ МЕРІЮ ПЕРЕДАЮТЬ.
показати весь коментар
20.05.2025 17:23 Відповісти
Я діка ізвіняюсь, назвіть хоча б щось, що можна оцінити позитивно в діяльності зєлєнскава на сьомому році президенства?
показати весь коментар
19.05.2025 23:21 Відповісти
Закони всі під себе, це де робили опитування таке в колуарах?
показати весь коментар
19.05.2025 23:36 Відповісти
це було спец опитування мерів і голів ТГ
показати весь коментар
20.05.2025 00:17 Відповісти
нехай засунуть свої соцопитування мерів і їх посіпак собі в дупу. я б нашого одеського мера прогнав з роботи хоч зараз. звісно, якби міг
показати весь коментар
20.05.2025 00:16 Відповісти
Так про це і закон хочуть прийняти.
АЛЕ ВІТАЛІК ПРОТИ.
показати весь коментар
20.05.2025 17:24 Відповісти
А деякі дурненькі на місцях запевняють, що такий закон вже існує!
показати весь коментар
20.05.2025 01:00 Відповісти
У трампа в соц. Сети написано, диктатура без выбора. Вот так воспринимает зеленского президент Америки. Без разницы как относиться к Трампу, но без помощи Америки сейчас не вытянуть
показати весь коментар
20.05.2025 03:59 Відповісти
СПРАВА В СТРОЦІ !?)
показати весь коментар
20.05.2025 04:28 Відповісти
Блдь, хто пише ці опроси
показати весь коментар
20.05.2025 08:09 Відповісти
Боксьор активно готується на вихід, при чому за за наші кошти... зносить свої нелегальні кіоски з нелегальною арендою, які за роки його мерствування і понаставлялись . Чувак нормально так попрацював 10 років і умиває руки, немає кіосків, немає і злочину, хто там памятає, що там колись стояло
показати весь коментар
20.05.2025 08:18 Відповісти
 
 