Більшість українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів, - соцопитування

Більшість опитаних жителів України - 67,7%, нічого не чули про законодавчу ініціативу щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міських голів, яка полягає в тому, що якщо особа уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа більше не матиме права балотуватися на цю посаду.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Соціополіс", проведене 3-12 травня, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому переважна більшість опитаних жителів України - 67,2%, погоджуються з твердженням, що якщо міський голова ефективно працює, він повинен мати право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову – мають вирішувати тільки жителі громади.

Відносно більше (порівняно з усіма опитаними) погоджуються із вказаним твердженням жителі селищ і сіл та жінки, а відносно менше – жителі обласних центрів та чоловіки. При цьому, та сама категорія, яка висловлюється на підтримку мерів, наразі схвально оцінюють діяльність Президента України Володимира Зеленського – понад дві третини опитаних (67,8%) відповіли, що оцінюють його роботу на посаді Президента повністю позитивно або скоріше позитивно - таку позицію висловили жителі сіл і селищ та міст, які не є обласними центрами, жінки та респонденти молодшого віку, а відносно гірше діяльність Президента оцінили жителі обласних центрів; чоловіки та респонденти середнього віку.

Більшість опитаних жителів України (54,6%) негативно поставилися б до ситуації, якби в їхній громаді замість обраного голови громади центральною владою був би призначений голова військової адміністрації. Скоріше або повністю позитивно поставилися б до такої ситуації приблизно вдвічі менше опитаних (29,7%). Лише 5,2% респондентів вважають, що голова їхньої громади повинен повністю підтримувати курс центральної влади, навіть якщо це суперечить інтересам громади. Переважна більшість - 51,4%, виступають за те, що голова їхньої громади повинен мати власну позицію та ініціативи, навіть якщо вони суперечать курсу центральної влади, але якщо це відповідає інтересам їхньої громади.

Нагадаємо, у квітні колишній нардеп Олександр Черненко поширив текст проєкту закону, що обмежує кількість термінів перебування на посаді міського голови.

"Обмежити каденції — максимум дві за все життя. Не поспіль. А взагалі… Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях", — написав Черненко.

У проєкті прописана норма: "якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні строки, то така особа не має права балотуватися на відповідну посаду після набрання чинності цим законом". Наразі серед очільників великих міст є чимало довгожителів: Віталій Кличко (мер Києва з 2014 року), Геннадій Труханов (мер Одеси з 2014 року), Борис Філатов (мер Дніпра з 2015 року), Андрій Садовий (мер Львова з 2006 року), Руслан Марцінків (мер Івано-Франківська з 2015 року), Сергій Надал (мер Тернополя з 2010 року).

На порталі Верховної Ради законопроєкт, згаданий колишнім нардепом, поки не зареєстрований, хоча він оприлюднив його чернетку. Назва проєкту "Закон України про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови".