РУС
Ограничение сроков пребывания в должности мэра
3 234 36

Большинство украинцев выступают против ограничения сроков пребывания в должности мэров, - соцопрос

опрос

Большинство опрошенных жителей Украины - 67,7%, ничего не слышали о законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов, которая заключается в том, что если лицо уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо больше не будет иметь права баллотироваться на эту должность.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Социополис", проведенное 3-12 мая, информирует Цензор.НЕТ.

При этом подавляющее большинство опрошенных жителей Украины - 67,2%, соглашаются с утверждением, что если городской голова эффективно работает, он должен иметь право баллотироваться столько раз, сколько захочет, а избирать или не избирать его снова - должны решать только жители громады.

Относительно больше (по сравнению со всеми опрошенными) соглашаются с указанным утверждением жители поселков и сел и женщины, а относительно меньше - жители областных центров и мужчины. При этом та же категория, которая высказывается в поддержку мэров, пока одобрительно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского - более двух третей опрошенных (67,8%) ответили, что оценивают его работу на посту президента полностью положительно или скорее положительно. Такую позицию высказали жители сел и поселков и городов, которые не являются областными центрами, женщины и респонденты младшего возраста, а относительно хуже деятельность президента оценили жители областных центров; мужчины и респонденты среднего возраста.

Большинство опрошенных жителей Украины (54,6%) негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы громады центральной властью был бы назначен глава военной администрации. Скорее или полностью положительно отнеслись бы к такой ситуации примерно вдвое меньше опрошенных (29,7%). Лишь 5,2% респондентов считают, что глава их громады должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам громады. Подавляющее большинство (51,4%) выступает за то, что глава их громад должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об ограничении каденций мэров нарушает Конституцию, - Ассоциация городов Украины. ВИДЕО

Напомним, в апреле бывший нардеп Александр Черненко распространил текст проекта закона, ограничивающего количество сроков пребывания на должности городского головы.

"Ограничить каденции - максимум две за всю жизнь. Не подряд. А вообще... Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах можем получить полный перезапуск власти на местах", - написал Черненко.

В проекте прописана норма: "если лицо до вступления в силу этого закона уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо не имеет права баллотироваться на соответствующую должность после вступления в силу этого закона". Сейчас среди руководителей крупных городов есть немало долгожителей: Виталий Кличко (мэр Киева с 2014 года), Геннадий Труханов (мэр Одессы с 2014 года), Борис Филатов (мэр Днепра с 2015 года), Андрей Садовый (мэр Львова с 2006 года), Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска с 2015 года), Сергей Надал (мэр Тернополя с 2010 года).

На портале Верховной Рады законопроект, упомянутый бывшим нардепом, пока не зарегистрирован, хотя он обнародовал его черновик. Название проекта "Закон Украины о внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания на должности городского головы".

Автор: 

выборы (24778) Зеленский Владимир (21697) местное самоуправление (263) мэр (1653) опрос (2899)
Топ комментарии
+7
"Почти мера Киева" Пальчевского еще помните? А его "Перемогу"? Вот это цена нынешним "соцопросам".
19.05.2025 18:18 Ответить
+7
"Нам нужна крєпкая рука" розказують нам...
19.05.2025 18:23 Ответить
+4
Рейтинг президенту дають ті,хто займається тими рейтингами.Можете Ви організувати якусь шарашку і теж давати рейтинги.Будете дзвонити різним знаковим людям і казати - ми тут проводимо опитування...скільки вам поставити?Прейскурант ми вам надіслали...
19.05.2025 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
19.05.2025 18:18 Ответить
Фігня якась - нардеп колишній , законопроект не зареєстрований ... і до чого тут діяльність Президента ?
19.05.2025 18:20 Ответить
А шоб не сумнівалися хто найвеличніший лідор **********.
19.05.2025 18:47 Ответить
Дуже гарний законопроект: 2 терміни -і так занадто довгий термін, хватить і одного і перевибори через кожних 2 роки.
19.05.2025 18:22 Ответить
Мої 5 років ще не закінчилися.Зеленський.
19.05.2025 18:48 Ответить
19.05.2025 18:23 Ответить
Піаніст. У нього міцний палець.
19.05.2025 18:34 Ответить
А как в Европе и в США ?
Нельзя просто перенять их опыт?
Или опять хотите ПРИКОЛОТЬСЯ, бл...
Приколисты хер......ы
Поржать им захотелось!!!!!!
Надеюсь - многие из вас уже не жильцы
Уже отсмеялись........
19.05.2025 18:36 Ответить
Тобто те що я і говорив не раз, хто дає рейтинг президенту: жінки і ті кого не мобілізують
19.05.2025 18:41 Ответить
19.05.2025 18:51 Ответить
Ну дивися, наприклад я жінка, мене ніхто не бусифікує, кордони відкриті, тощо, навіщо щось змнінювати і когось іншого обирати?
19.05.2025 18:59 Ответить
Тут багато але є, факторів. Жінка може бути бвженеою з ТОТ чи де йдуть бойові дії. Вона може втратила вже когось на війні. Тут багато факторів що впливають.
Але є такі як ви кажете. Знаю одну зі Львова. Топила і топить за зе. Іноді разум вмикається, то то збій.
19.05.2025 19:22 Ответить
Найперше вони дебіли, а вже потім жінки і ті , кого не мобілізують
19.05.2025 18:57 Ответить
і більшість то баби.бо звалити можуть і від тцк бігать не тре
19.05.2025 18:59 Ответить
Все правильно корелюється - у людей, що підтримують преЗЕдента просто атрофований мозок!
19.05.2025 19:00 Ответить
І де ви це опитування проводили? Докази? Відео , підписи, хто платив за це і скільки. І одразу виникає відповідь- йдіть нахер. Запишіть на листочку, складіть літачок і- летіть нахер. Гарного польоту вам і вашим пасажирам. Все, що суперечить конституціє не є до виконання-рішення конституційного суду. Крапка. Нахер...
19.05.2025 19:54 Ответить
При цьому переважна більшість опитаних жителів України - 67,2%, погоджуються з твердженням, що якщо міський голова ефективно працює, він повинен мати право балотуватись стільки разів, скільки захоче, а обирати чи не обирати його знову - мають вирішувати тільки жителі громади. Нагадує рашистську 3,14дерацію і "вибори куйла" всія рабсєї..
19.05.2025 19:56 Ответить
На шістку ОПУ "Джокера" подали серйозні звинувачення в СБУ: чи буде реакція?
https://www.youtube.com/watch?v=z1EnDIEIS8I
19.05.2025 20:33 Ответить
Коли чиновник довго при владі він обрастає потрібними зв'язками та корумпованими схемами. Приклад "хороших керівників" які довго при владі ми бачимо на прикладі Лукашенко та Путіна. Тому більше двух строків треба забороняти балотуватися в мери та депутати.
19.05.2025 22:38 Ответить
может, меры вообще не нужны? впрочем, как и депутаты, менты и компания? есть интернет, открытое голосование в дие для желающих, набрало, там, 100 000 голосов - пусть работают (те, кто работают), а не "представители" решают. можно для эксперимента на год всех отправить в безоплатный отпуск, а на освободившееся бабло - накупить дронов что ли, ежемесячно, или патронный завод.
19.05.2025 22:38 Ответить
С-ка! В кого вони питають. Прожив 58 років , ні в мене , ні моїх знайомих ніхто ніколи нічого не питав. Максимум дзвонили з банку на рахунок якості обслуговування.
19.05.2025 22:45 Ответить
Зрозуміло їм Клічко муляє. А от як виберуть якусь "панімера" то можна знову закон міняти - "якщо зі слуг народу то довічно".
19.05.2025 23:09 Ответить
Чому одразу ,,клічко муляє" ???
НЕХАЙ ПОЖИТТЄВО КЕРУЮТЬ І МЕР КИЇВА І МЕР ОДЕСИ.
ТА НАВІТЬ ХАЙ ДІТЯМ СВОЇМ ПО НАСЛЄДСТВУ МЕРІЮ ПЕРЕДАЮТЬ.
20.05.2025 17:23 Ответить
Я діка ізвіняюсь, назвіть хоча б щось, що можна оцінити позитивно в діяльності зєлєнскава на сьомому році президенства?
19.05.2025 23:21 Ответить
Закони всі під себе, це де робили опитування таке в колуарах?
19.05.2025 23:36 Ответить
це було спец опитування мерів і голів ТГ
20.05.2025 00:17 Ответить
нехай засунуть свої соцопитування мерів і їх посіпак собі в дупу. я б нашого одеського мера прогнав з роботи хоч зараз. звісно, якби міг
20.05.2025 00:16 Ответить
Так про це і закон хочуть прийняти.
АЛЕ ВІТАЛІК ПРОТИ.
20.05.2025 17:24 Ответить
А деякі дурненькі на місцях запевняють, що такий закон вже існує!
20.05.2025 01:00 Ответить
У трампа в соц. Сети написано, диктатура без выбора. Вот так воспринимает зеленского президент Америки. Без разницы как относиться к Трампу, но без помощи Америки сейчас не вытянуть
20.05.2025 03:59 Ответить
СПРАВА В СТРОЦІ !?)
20.05.2025 04:28 Ответить
Блдь, хто пише ці опроси
20.05.2025 08:09 Ответить
Боксьор активно готується на вихід, при чому за за наші кошти... зносить свої нелегальні кіоски з нелегальною арендою, які за роки його мерствування і понаставлялись . Чувак нормально так попрацював 10 років і умиває руки, немає кіосків, немає і злочину, хто там памятає, що там колись стояло
20.05.2025 08:18 Ответить
 
 