Большинство украинцев выступают против ограничения сроков пребывания в должности мэров, - соцопрос

Большинство опрошенных жителей Украины - 67,7%, ничего не слышали о законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов, которая заключается в том, что если лицо уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо больше не будет иметь права баллотироваться на эту должность.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Социополис", проведенное 3-12 мая, информирует Цензор.НЕТ.

При этом подавляющее большинство опрошенных жителей Украины - 67,2%, соглашаются с утверждением, что если городской голова эффективно работает, он должен иметь право баллотироваться столько раз, сколько захочет, а избирать или не избирать его снова - должны решать только жители громады.

Относительно больше (по сравнению со всеми опрошенными) соглашаются с указанным утверждением жители поселков и сел и женщины, а относительно меньше - жители областных центров и мужчины. При этом та же категория, которая высказывается в поддержку мэров, пока одобрительно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского - более двух третей опрошенных (67,8%) ответили, что оценивают его работу на посту президента полностью положительно или скорее положительно. Такую позицию высказали жители сел и поселков и городов, которые не являются областными центрами, женщины и респонденты младшего возраста, а относительно хуже деятельность президента оценили жители областных центров; мужчины и респонденты среднего возраста.

Большинство опрошенных жителей Украины (54,6%) негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы громады центральной властью был бы назначен глава военной администрации. Скорее или полностью положительно отнеслись бы к такой ситуации примерно вдвое меньше опрошенных (29,7%). Лишь 5,2% респондентов считают, что глава их громады должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам громады. Подавляющее большинство (51,4%) выступает за то, что глава их громад должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их громады.

Напомним, в апреле бывший нардеп Александр Черненко распространил текст проекта закона, ограничивающего количество сроков пребывания на должности городского головы.

"Ограничить каденции - максимум две за всю жизнь. Не подряд. А вообще... Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах можем получить полный перезапуск власти на местах", - написал Черненко.

В проекте прописана норма: "если лицо до вступления в силу этого закона уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо не имеет права баллотироваться на соответствующую должность после вступления в силу этого закона". Сейчас среди руководителей крупных городов есть немало долгожителей: Виталий Кличко (мэр Киева с 2014 года), Геннадий Труханов (мэр Одессы с 2014 года), Борис Филатов (мэр Днепра с 2015 года), Андрей Садовый (мэр Львова с 2006 года), Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска с 2015 года), Сергей Надал (мэр Тернополя с 2010 года).

На портале Верховной Рады законопроект, упомянутый бывшим нардепом, пока не зарегистрирован, хотя он обнародовал его черновик. Название проекта "Закон Украины о внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания на должности городского головы".