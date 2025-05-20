У вівторок ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ, 18-й вже рухається, - Цахкна

Європейський Союз запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії вже сьогодні.

Про це в соцмережі Х написав заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не змінив своїх цілей — він все ще хоче знищити Україну та переписати кордони Європи. Він відхилив пропозиції щодо припинення вогню та продовжує жорсткі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною", - наголосив Цахкна.

Міністр додав, що завтра ЄС ухвалить свій 17-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та її енергетичних доходів. А 18-й "вже рухається".

