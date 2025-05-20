УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3841 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
2 252 12

У вівторок ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій проти РФ, 18-й вже рухається, - Цахкна

Маргус Цахкна

Європейський Союз запровадить 17-й пакет санкцій проти Росії вже сьогодні.

Про це в соцмережі Х написав заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Путін не змінив своїх цілей — він все ще хоче знищити Україну та переписати кордони Європи. Він відхилив пропозиції щодо припинення вогню та продовжує жорсткі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна стане нестерпною", - наголосив Цахкна.

Міністр додав, що завтра ЄС ухвалить свій 17-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та її енергетичних доходів. А 18-й "вже рухається".

Читайте: Європа посилить санкції проти РФ, як ми й домовлялись з Трампом, - Мерц

Автор: 

санкції (12585) Естонія (1688) Цахкна Маргус (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Дай Б-г...
показати весь коментар
20.05.2025 00:48 Відповісти
+1
А трампона спитали? Нє всьо так адназначна.
показати весь коментар
20.05.2025 00:52 Відповісти
+1
Трампома ніхто питати не буде щодо санкцій з боку ЄС. Ти хіба ще цього не зрозумів ?
показати весь коментар
20.05.2025 01:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Б-г...
показати весь коментар
20.05.2025 00:48 Відповісти
А трампона спитали? Нє всьо так адназначна.
показати весь коментар
20.05.2025 00:52 Відповісти
Трампома ніхто питати не буде щодо санкцій з боку ЄС. Ти хіба ще цього не зрозумів ?
показати весь коментар
20.05.2025 01:07 Відповісти
Який ти наївний.
показати весь коментар
20.05.2025 01:10 Відповісти
Який ти малообізнаний.
показати весь коментар
20.05.2025 01:31 Відповісти
Малообізнаний з чим? Що санкції повинні були бути ще тиждень тому? Та Трамп нє повєлєл?
показати весь коментар
20.05.2025 06:17 Відповісти
хочуть трампу всю гру зіпсувати, у нього карти на руках і "є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться".
показати весь коментар
20.05.2025 01:51 Відповісти
І навіть Угорщина чи ще якась пропутінська ****** не намагалися блокувати? Чудасія.
показати весь коментар
20.05.2025 05:51 Відповісти
Нічого дивного, якщо наслідки від цих санкції неварті виїденого яйця.....
показати весь коментар
20.05.2025 07:57 Відповісти
Сімнадцята піпетка з санкціями наполовину пуста чи наполовину повна?
показати весь коментар
20.05.2025 08:41 Відповісти
совєтський союз Завалили , а тут не росія а ошмьотки ,- щось не те роблять.А коли роблять то руки трусяться щоб не обідити росію.
показати весь коментар
20.05.2025 09:12 Відповісти
На цю акцію в США та ЄС вождя бракує
показати весь коментар
20.05.2025 12:57 Відповісти
 
 