Во вторник ЕС примет 17-й пакет санкций против РФ, 18-й уже движется, - Цахкна

Маргус Цахкна

Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России уже сегодня.

Об этом в соцсети Х написал заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

"Путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие атаки на Украину. Он остановится только тогда, когда цена станет невыносимой", - подчеркнул Цахкна.

Министр добавил, что завтра ЕС примет свой 17-й пакет санкций, направленный против теневого флота России и ее энергетических доходов. А 18-й "уже движется".

Читайте: Европа усилит санкции против РФ, как мы и договаривались с Трампом, - Мерц

санкции (11773) Эстония (1496) Цахкна Маргус (72)
+2
Дай Б-г...
20.05.2025 00:48 Ответить
+1
А трампона спитали? Нє всьо так адназначна.
20.05.2025 00:52 Ответить
+1
Трампома ніхто питати не буде щодо санкцій з боку ЄС. Ти хіба ще цього не зрозумів ?
20.05.2025 01:07 Ответить
