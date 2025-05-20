Во вторник ЕС примет 17-й пакет санкций против РФ, 18-й уже движется, - Цахкна

Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России уже сегодня.

Об этом в соцсети Х написал заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

"Путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие атаки на Украину. Он остановится только тогда, когда цена станет невыносимой", - подчеркнул Цахкна.

Министр добавил, что завтра ЕС примет свой 17-й пакет санкций, направленный против теневого флота России и ее энергетических доходов. А 18-й "уже движется".

Читайте: Европа усилит санкции против РФ, как мы и договаривались с Трампом, - Мерц