Во вторник ЕС примет 17-й пакет санкций против РФ, 18-й уже движется, - Цахкна
Европейский Союз введет 17-й пакет санкций против России уже сегодня.
Об этом в соцсети Х написал заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.
"Путин не изменил своих целей - он все еще хочет уничтожить Украину и переписать границы Европы. Он отклонил предложения о прекращении огня и продолжает жесткие атаки на Украину. Он остановится только тогда, когда цена станет невыносимой", - подчеркнул Цахкна.
Министр добавил, что завтра ЕС примет свой 17-й пакет санкций, направленный против теневого флота России и ее энергетических доходов. А 18-й "уже движется".
