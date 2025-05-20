Ворог збільшує активність на південному напрямку, - Сили оборони
Минулої доби, 19 травня, на півдні Сили оборони відбили 27 ворожих атак. Росіяни завдають авіаудари по позиціях захисників та прифронтових населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Бойові дії
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдавав авіаційних ударів.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.
Обстріли ворога
За вчора зафіксовано понад 320 ворожих обстрілів з використанням майже 1400 боєприпасів.
Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили близько 200 скидів з БпЛА, використавши більш ніж 250 боєприпасів.
Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 31 керовану авіабомбу (КАБ) та 92 некеровані авіаційні ракети (НАР).
Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.
Внаслідок ворожого дронового терору, артилерійських обстрілів та авіаударів на Херсонщині дістали поранення 5 людей.
Втрати армії РФ за добу
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:
- 87 окупантів;
- 9 артилерійських систем;
- 18 одиниць автомобільної техніки;
- 2 БпЛА;
- 2 станції РЕБ;
- 1 мотоцикл та 5 квадроциклів;
- 1 наземний дрон;
- 3 човни;
- 1 багі;
- 1 генератор;
- 2 антени управління БпЛА, 2 антени зв’язку;
- 2 місця зберігання БП.
Зруйновано 57 укриттів, 2 вогневі позиції та спостережний пункт.
