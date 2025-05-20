Ворог збільшує активність на південному напрямку, - Сили оборони

Минулої доби, 19 травня, на півдні Сили оборони відбили 27 ворожих атак. Росіяни завдають авіаудари по позиціях захисників та прифронтових населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдавав авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Обстріли ворога

За вчора зафіксовано понад 320 ворожих обстрілів з використанням майже 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили близько 200 скидів з БпЛА, використавши більш ніж 250 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 31 керовану авіабомбу (КАБ) та 92 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Внаслідок ворожого дронового терору, артилерійських обстрілів та авіаударів на Херсонщині дістали поранення 5 людей.

Втрати армії РФ за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

87 окупантів;

9 артилерійських систем;

18 одиниць автомобільної техніки;

2 БпЛА;

2 станції РЕБ;

1 мотоцикл та 5 квадроциклів;

1 наземний дрон;

3 човни;

1 багі;

1 генератор;

2 антени управління БпЛА, 2 антени зв’язку;

2 місця зберігання БП.

Зруйновано 57 укриттів, 2 вогневі позиції та спостережний пункт.

