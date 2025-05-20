УКР
Ворог збільшує активність на південному напрямку, - Сили оборони

Бої на південному нарпямку

Минулої доби, 19 травня, на півдні Сили оборони відбили 27 ворожих атак. Росіяни завдають авіаудари по позиціях захисників та прифронтових населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдавав авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Обстріли ворога

За вчора зафіксовано понад 320 ворожих обстрілів з використанням майже 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили близько 200 скидів з БпЛА, використавши більш ніж 250 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 31 керовану авіабомбу (КАБ) та 92 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

Внаслідок ворожого дронового терору, артилерійських обстрілів та авіаударів на Херсонщині дістали поранення 5 людей.

Втрати армії РФ за добу

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

  • 87 окупантів;
  • 9 артилерійських систем;
  • 18 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 БпЛА;
  • 2 станції РЕБ;
  • 1 мотоцикл та  5 квадроциклів;
  • 1 наземний дрон;
  • 3 човни;
  • 1 багі;
  • 1 генератор;
  • 2 антени управління БпЛА, 2 антени зв’язку;
  • 2 місця зберігання БП.

Зруйновано 57 укриттів, 2 вогневі позиції  та спостережний пункт.

Автор: 

*****, отримав карт-бланш від трампона,
на наступні декілька неділь.....
показати весь коментар
20.05.2025 09:32 Відповісти
Навіщо нести маячню,коли ху#лу пох...на руду собаку й кацап#дари й не припиняли лізти?
показати весь коментар
20.05.2025 09:44 Відповісти
 
 