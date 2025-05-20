Враг увеличивает активность на южном направлении, - Силы обороны

За прошедшие сутки, 19 мая, на юге Силы обороны отбили 27 вражеских атак. Россияне наносят авиаудары по позициям защитников и прифронтовых населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, но наносил авиационные удары.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

Обстрелы врага

За вчера зафиксировано более 320 вражеских обстрелов с использованием почти 1400 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили около 200 сбросов с БпЛА, использовав более 250 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 31 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.

В результате вражеского дронового террора, артиллерийских обстрелов и авиаударов на Херсонщине получили ранения 5 человек.

Потери армии РФ за сутки

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

87 оккупантов;

9 артиллерийских систем;

18 единиц автомобильной техники;

2 БпЛА;

2 станции РЭБ;

1 мотоцикл и 5 квадроциклов;

1 наземный дрон;

3 лодки;

1 багги;

1 генератор;

2 антенны управления БпЛА, 2 антенны связи;

2 места хранения БП.

Разрушены 57 укрытий, 2 огневые позиции и наблюдательный пункт.

