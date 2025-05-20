Враг увеличивает активность на южном направлении, - Силы обороны
За прошедшие сутки, 19 мая, на юге Силы обороны отбили 27 вражеских атак. Россияне наносят авиаудары по позициям защитников и прифронтовых населенных пунктах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, но наносил авиационные удары.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.
Обстрелы врага
За вчера зафиксировано более 320 вражеских обстрелов с использованием почти 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили около 200 сбросов с БпЛА, использовав более 250 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 31 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
В результате вражеского дронового террора, артиллерийских обстрелов и авиаударов на Херсонщине получили ранения 5 человек.
Потери армии РФ за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 87 оккупантов;
- 9 артиллерийских систем;
- 18 единиц автомобильной техники;
- 2 БпЛА;
- 2 станции РЭБ;
- 1 мотоцикл и 5 квадроциклов;
- 1 наземный дрон;
- 3 лодки;
- 1 багги;
- 1 генератор;
- 2 антенны управления БпЛА, 2 антенны связи;
- 2 места хранения БП.
Разрушены 57 укрытий, 2 огневые позиции и наблюдательный пункт.
