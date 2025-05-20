Ворог не знижує активність на Новопавлівському напрямку, використовує малі штурмові групи, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Ворог продовжує активні штурмові дії на Новопавлівському напрямку. Кожного дня окупанти йдуть в атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів представник пресслужби 79-та окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

" В основному, діють малі штурмові групи. Ворог обмежив застосування броньованої техніки через те, що наші бійці активно застосовують дрони. Окупанти вже декілька місяців штурмують чи то на своїх двох (мала штурмова група 5-7 військовослужбовців), чи то на мотоциклах, багі. Такі малі маневрені цілі значно важче вразити нашим пілотам дронів. Але наші дронарі й з такими загрозами навчилися справлятися і успішно знищують ворожу піхоту. Кожного дня ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в автомобільній, мототехніці", - зазначив військовий.

Ворог діє шаблонно і намагається аналізувати свої дії, змінювати напрямки ударів і тактику штурмових дій. Росіяни активно застосовують РЕБ, щоб подавити наші БпЛА. Також окупанти застосовують дрони з оптоволоконним кабелем, намагається паралізувати нашу логістику, активно полювати за автівками, броньованою технікою, артилерійськими системами.

Найважчі бої точаться біля населених пунктів Костянтинопіль, Багатир:

"Ворог зосередив напроти нашої бригади, зокрема 79 ОДШБр, значне угруповування: декілька мотострілецьких з’єднань (36, 37 мотострілецькі бригади), інші підрозділи. Чимало підрозділів армії окупантів уже втратили боєздатність, були виведені від лінії боєзіткнення. На жаль, ворог ще має змогу проводити ротаційні дії", - поділився Дримальовський.

